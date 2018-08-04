Как выглядят популярные в Японии игрушки (Теперь понятно, почему японцы такие терпеливые)

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Кажется, Япония никогда не устанет удивлять мир своими повседневными вещами. Настал черед детских игрушек: дети в Стране восходящего солнца тоже коллекционируют солдатиков, собирают пазлы и любят мыльные пузыри, но все эти вещи выглядят совсем иначе, чем мы привыкли видеть. Хотите узнать, кто такой Гудетама и насколько сильно японцы любят пудинг? Тогда обратитесь к этой статье.

AdMe.ru в очередной раз решил познакомить читателей с особенностями японской культуры и немного поднять им настроение.

Курица, несущая яйца

Начнем с наиболее популярной игрушки — курицы. Нажав на живот резиновой птицы, можно увидеть, как появляется яйцо. Такие игрушки продаются в автоматах на улицах Токио, там же можно приобрести черепашку.

Гудетама

У японцев какая-то особая любовь к эмбрионам, поэтому в игрушечных яйцах можно найти динозавров, животных и инопланетян. Но создатели Hello Kitty совершили очередной прорыв и придумали персонажа, который покорил всю Азию. Гудетама — вечно печальный и ленивый желток, которого без спроса извлекли из белка. Этот желток стал настоящей звездой — у него есть собственные аккаунты в социальных сетях, коллекция косметики, одежды и аксессуаров, а также сеть кафе. Создатели утверждают, что Гудетама не депрессивный персонаж, а просто немотивированный, поэтому всем своим видом он говорит: «Я никуда не пойду, просто оставьте меня в покое!»

Туттуки Бако

Туттуки Бако (Tuttuki Bako) — одна из самых странных игр, популярных среди японцев. Чтобы начать игру, нужно засунуть палец в коробку. Есть несколько игр на выбор: покачать панду на колесе, прикоснуться к морским жителям, потрогать лицо или поиграть со странным существом.

Милые толстые солдатики

Казалось бы, что можно сделать с зелеными солдатиками, которых собирали еще наши родители в детстве? Японцы превратили их в толстячков и часто размещают этих очаровательных воинов на «местах боевых действий» — на еде.

Фрукты-зомби

В какой еще стране, как не в Японии, могли появиться фрукты-зомби? Первая серия игрушек оказалась настолько успешной, что было принято решение выпустить еще несколько коллекций. К банану, винограду и вишням присоединились личи, лимон, персик, дыня и главный монстр — дуриан. Посмотреть видеоролик и увидеть всех своими глазами можно здесь.

Куклы для стаканов

Очаровательные украшения для стаканов уже несколько лет находятся на пике популярности как среди детей, так и среди взрослых. Фучико (так зовут эту милую девушку) продается в наборах, и каждая фигурка отражает настроение этой эмоциональной куклы.

Пазл

Картинка выше — это не случайно прикрепленное изображение из статьи с кулинарными лайфхаками, а пазл в японском исполнении. Говорят, что головоломки, состоящие из множества элементов, успокаивают. А вы бы рискнули собрать пазл с изображением соевых бобов, состоящий из 300 деталей, будучи в стрессе? Вы думаете, на этом все? Ошибаетесь. Для усложнения задачи в коробке лежат палочки для еды, которыми предлагается собирать пазл.

Традиционное японское блюдо — икизукури

Икизукури — это блюдо из различных морских обитателей, которых нужно есть живыми. И было бы слишком просто, если бы японские производители игрушек дали детям рыбу для сервировки и нарезки. Для начала ребенку придется сделать саму игрушку, приготовив смесь и разлив ее по формам, а уже затем ему предстоит научиться правильно сервировать и есть блюдо. Как сделать рыбу и разрезать ее, можно посмотреть здесь.

Акула

Зачем нужна такая игрушка? Производитель утверждает, что она прекрасно борется со стрессом. У игрушки есть два варианта — с рукой и ногой. Посмотреть, как части тела выпрыгивают из пасти акулы, можно здесь.

Аплодирующий робот

На этом снимке запечатлен Big Clapper, и он умеет аплодировать, а также знает несколько подбадривающих фраз. Но это вариант не для домашнего использования: создатель говорит, что его изобретение прекрасно смотрелось бы перед каким-нибудь заведением, и готов продать его за $ 4, 5 тыс. Тем не менее есть ручные роботы, которые способны одарить вас овациями в любой момент — вроде ничего особенного, а популярностью пользуются.

Пенная 3D-ручка

Все, что нужно, — заправить ручку жидким мылом и подключить воображение. В комплекте с ручкой идут подставки для пенных творений, шпатель, элементы декора (глаза, уши, носы и так далее) и насадки для создания различных форм, таких как смайлики или звезды. Возможно, после таких творческих игр из ребенка вырастет настоящий бариста.

Бонус: огромный пудинг

Японцы обожают пудинги и часто готовят их, обычно в маленьких формочках. Но теперь у жителей Страны восходящего солнца появилась возможность сделать целое ведро любимого десерта в домашних условиях. Увидеть способ приготовления данного лакомства и посмотреть, как хрупкая девушка смогла съесть целых 3 кг пудинга, можно здесь.