Как выглядят «платья мести», которые звезды надевали после разрыва отношений

Наверное, один из самых страшных кошмаров каждой девушки — выйти на улицу ненакрашенной и в домашней одежде и встретить там своего бывшего. Единственное, что остается в такой ситуации, — это наряжаться как на красную дорожку каждый раз, когда идешь за хлебом. Богатые и знаменитые женщины сталкиваются с теми же проблемами, что и мы с вами. Разница только в том, что они, чтобы показать своему бывшему, кого он потерял, действительно могут появиться на красной дорожке перед объективами фотокамер.

AdMe.ru решил посмотреть на «платья мести», которые известные женщины надевали после разрыва отношений. Мы искали наряды, в которых актрисы и певицы появлялись на официальных мероприятиях после объявления о том, что они подают на развод, чтобы увидеть их в моменте, когда эмоции еще так свежи. Будут здесь и платья, которые они надевали уже после того, как брак был официально расторгнут. Заодно мы решили вспомнить подробности этих историй любви, за которыми с упоением следил весь мир. Ну а в бонусе вы найдете фотографии знаменитостей, которые между платьем и чем-нибудь поинтереснее выбрали второй вариант.

Дженнифер Энистон после развода с Брэдом Питтом, 2005

Дженнифер Энистон и Брэд Питт познакомились в 1998-м, а спустя 2 года закатили пышную свадьбу в Малибу. Их брак в Голливуде считался образцовым, но в 2005-м актеры объявили о своем намерении развестись. Тогда начали ходить слухи о том, что Питт влюбился в свою партнершу по съемкам Анджелину Джоли. И, как все мы теперь знаем, это оказалось правдой. Развод Питта и Энистон состоялся 2 октября. А в самом конце месяца актриса появилась на премьере фильма «Цена измены» в блестящем платье золотистого оттенка.

Николь Кидман после разрыва с Томом Крузом, 2001

Николь Кидман и Том Круз встретились в 1989 году и поженились в 1990-м. Пара усыновила 2 детей, и сначала все шло хорошо. Но в феврале 2001 года актер подал на развод, сославшись на непримиримые разногласия. Чуть больше чем через месяц Николь Кидман блистала в белом платье на премьере мюзикла «Мулен Руж!» и выглядела как настоящая королева бала. Тогда никто не мог догадаться, что творилось у нее в душе, а ведь она и через 5 лет после развода признавалась, что до сих пор любит бывшего мужа.

Леди Гага после расставания с женихом Тейлором Кинни, 2016

Певица и актер познакомились в 2011 году и обручились в День святого Валентина в 2015-м. И чуть больше чем через год, в июле 2016-го, эта пара распалась. Леди Гага и Тейлор Кинни остались друзьями, и после разрыва актер даже пришел на одно из шоу своей бывшей возлюбленной. Но тогда звезда «Американской истории ужасов» написала в своем инстаграме, что они с женихом просто берут перерыв в отношениях из-за сложных графиков. А в августе она появилась на светской вечеринке в черном платье в пол с экстравагантным вырезом.

Леди Гага после разрыва отношений с Кристианом Карино, 2019

В феврале 2017-го певица стала встречаться со своим агентом Кристианом Карино, и через несколько месяцев стало известно, что влюбленные тайно обручились. Они были вместе 2 года, но в конце концов Леди Гага решила разорвать эти отношения, и на церемонии вручения премии Grammy в феврале 2019-го знаменитость появилась уже одна. Как стало известно позже, Кристиан Карино ревновал свою невесту и относился к ней не очень хорошо. Ее друзья эти отношения не одобряли.

Деми Мур после объявления о расставании с Эштоном Кутчером, 2012

Актеры начали встречаться в 2003 году и поженились в 2005-м. Их брак дал трещину спустя какое-то время, когда стали появляться слухи о неверности Кутчера. Позже они подтвердились, и после 6 лет брака Деми Мур решила подать на развод. В ноябре 2011 года супруги расстались, а в начале 2012-го актриса в маленьком черном платье появилась на красной дорожке в компании своей дочери.

Дженнифер Лопес после расставания с Марком Энтони, 2011

Музыканты поженились летом 2004 года, а в 2008-м у пары родились близнецы. Лопес и Энтони купили 2 дома, и все вроде бы шло хорошо, но в июле 2011-го супруги подали на развод. Дженнифер признавалась, что с самого начала отношения с Марком Энтони были для нее своеобразным пластырем на душевной ране, которая никак не хотела затягиваться после развода с Беном Аффлеком. После расставания с Энтони певица появилась в коротком белом платье на вечеринке в ночном клубе в Лас-Вегасе.

Ева Лонгория после развода с Тони Паркером, 2011

Актриса и баскетболист впервые встретились в 2004 году, а поженились в 2006-м. И вплоть до лета 2010-го все было прекрасно: супруги вместе появлялись на светских мероприятиях, а их жестам любви и привязанности умилялись в прессе. И вот на вручении премии «Эмми» Тони поцеловал Еву не в губы, а в лоб. «Стало ли это предзнаменованием беды?» — гадали журналисты. Как бы там ни было, в ноябре 2010-го актриса подала на развод. А в январе следующего года блистала на красной дорожке кинопремии в белом платье в пол совершенно одна.

Риз Уизерспун после расставания с мужем Райаном Филиппом, 2007

Актриса познакомилась с будущим супругом на своем 21-м дне рождения в марте 1997 года. Летом 1999-го Риз и Райан поженились, и в этом браке родилось 2 детей. Но в 2007-м супруги расстались. Причиной оба назвали то, что они были еще слишком молоды, когда начались их отношения, и, как оказалось, с такой ответственностью справиться им было сложно. О расставании было объявлено в октябре 2006-го, а в январе 2007 года Риз появилась на вручении премии «Золотой глобус» в ярком желтом платье.

Гвинет Пэлтроу после развода с Крисом Мартином, 2016

В октябре 2002 года Гвинет Пэлтроу познакомилась с вокалистом Coldplay Крисом Мартином. Через год состоялась их свадьба. У пары родились дочь и сын, но в 2016 году Гвинет приняла решение расстаться с мужем. По ее словам, это было «сознательное расставание», ведь они с супругом никогда по-настоящему не подходили друг другу. Гвинет и Крис развелись 14 июля 2016 года. А 6 августа актриса выступила на ежегодном мероприятии, проводимом в интересах Фонда исследований рака молочной железы.

Мадонна после того, как подала на развод с Гаем Ричи, 2008

Американская певица и английский кинопродюсер были женаты 8 лет. Но яркая и обожающая всеобщее внимание Мадонна и спокойный и сдержанный Гай Ричи были так непохожи, что ужиться вместе им было сложно. Перед расставанием певица сказала: «Я отказалась от мечты, что он идеальный муж. Он оставил надежду, что я идеальная жена». Мадонна подала на развод в октябре 2008-го, а 19 ноября уже блистала на светском мероприятии в ультракоротком зеленом платье.

Селена Гомес после разрыва с певцом The Weeknd, 2017

Селена Гомес и канадский певец Эйбел Тесфайе, более известный как The Weeknd, впервые встретились на показе мод Victoria’s Secret в 2015 году. The Weeknd в то время встречался с супермоделью Беллой Хадид, но Селена призналась, что она влюбилась в него с первого взгляда. Однако их роман начался только в январе 2017-го. Это были красивые и трогательные отношения. Селена говорила, что ее парень сделал ее счастливой, а когда она попала в больницу и ей сделали операцию, The Weeknd изменил свой гастрольный график, чтобы быть с ней рядом. Но тогда свою помощь певице предложил и ее бывший парень, Джастин Бибер. Их видели снова вместе еще до того, как Селена и Эйбел расстались. Это маленькое черное платье певица надела на красную дорожку 23 октября 2017 года, еще до того, как о разрыве с The Weeknd было объявлено официально. А за день до этого Джастин Бибер гостил в ее доме до глубокой ночи в компании их общих с Селеной друзей.

Селена Гомес после окончательного расставания с Джастином Бибером, 2018

Их отношения начались в 2010-м, а закончились в 2012-м. Потом они еще несколько раз возобновлялись, длились по нескольку месяцев и опять завершались. После расставания Селены и The Weeknd их отношения с Бибером просуществовали всего несколько месяцев — до марта 2018-го. А уже в июне того же года Бибер стал встречаться с Хейли Болдуин, на которой в скором времени и женился. В апреле 2018 года Селена Гомес появилась на мероприятии WE Day California в сдержанном синем платье.

Ариана Гранде после расставания с Питом Дэвидсоном, 2018

В мае 2018 года Ариана Гранде начала встречаться с комиком Питом Дэвидсоном. Их отношения развивались стремительно, и в июне молодые люди уже объявили о помолвке. Но все закончилось в сентябре, когда ушел из жизни бывший возлюбленный певицы. Пит Дэвидсон признался, что уже тогда он понял, что между ними все кончено, ведь Ариана все еще любила своего бывшего парня. В октябре отношения певицы и комика завершились, а в декабре Ариана Гранде появилась на церемонии вручения музыкальной премии Billboard Women in Music, где получила высшую награду «Женщина года».

Тейлор Свифт после разрыва с Гарри Стайлзом, 2013

Роман между музыкантами был коротким — всего несколько месяцев, — но горячо обсуждаемым. Осенью 2012-го поклонники заметили, что Тейлор носит ожерелье с самолетиком, похожее на то, что видели у Гарри. И тогда появились слухи о том, что музыканты встречаются. Знаменитости долго не фотографировались вместе, а потом, когда такие снимки появились в сети, роман стал очевидным. Но все закончилось в самом начале 2013 года, после совместного отдыха пары. Тогда в прессе появились сообщения о том, что разрыв произошел по причине невероятно плотных графиков Гарри и Тейлор. Они решили расстаться, пока эти отношения не зашли слишком далеко. В январе 2013-го Тейлор Свифт появилась на церемонии вручения People’s Choice Awards в шикарном белом платье.

Бонус: звезды, основой образа которых стало не платье Дженнифер Энистон после расставания с Джастином Теру, 2018

В 2011 году стало известно имя нового избранника актрисы. Это был актер Джастин Теру. Пара стала появляться вместе на всех светских мероприятиях, а потом приобрела общий дом. Летом 2015-го актеры сыграли свадьбу, и их брак просуществовал 2,5 года. О своем расставании актеры объявили в феврале 2018-го, сказав в совместном заявлении: «Мы — 2 лучших друга, которые просто решили разойтись». Дженнифер Энистон в апреле впервые после объявления о разводе вышла в свет. Но выбрала она для этого не платье, а джинсы и черный блейзер. Впрочем, выглядела она, как всегда, сногсшибательно.

Кэти Холмс после развода с Томом Крузом, 2012

Актеры начали встречаться в 2005 году и обручились всего через 7 недель после знакомства. У пары появилась красавица-дочь Сури, и все вроде бы было прекрасно. Но однажды Том Круз, готовящийся сделать очередной трюк перед камерой, вдруг получил неожиданный звонок. Кэти Холмс сказала, что подает на развод, и вся съемочная группа наблюдала за тем, как актер, которому любая опасность по плечу, пытается справиться с шоком. Что стало причиной расставания? Кэти была несчастна в браке и понимала, что жизни, о которой она мечтала, у нее с Томом не будет. Она решила одним махом разрушить этот брак, чтобы не завязнуть в судебных тяжбах, и у нее получилось. 9 июля 2012 года соглашение о разводе и опеке над Сури было подписано, а 5 сентября актриса появилась на церемонии вручения премии в области моды в черной рубашке и золотистой юбке миди.

Кристен Стюарт после расставания с Робертом Паттинсоном, 2013

Эту пару обожали поклонницы «сумеречной» саги, но просуществовала она всего несколько лет и так и не завершилась свадьбой. Стюарт изменила Паттинсону. После актеры пытались вновь быть вместе, но все же не смогли, и их отношения закончились в мае 2013 года. В июле Кристен Стюарт была приглашена на модный показ Chanel и выбрала для своего выхода белый жакет в комплекте с ультракороткими шортами.

Майли Сайрус после объявления о расставании с Лиамом Хемсвортом, 2019

Этот роман начался в 2009 году. Потом Майли и Лиам расставались и пытались построить отношения с другими людьми, а затем вновь сходились. Они даже были помолвлены в 2012 году, но потом опять расстались. И вот в марте 2016-го знаменитости вновь начали встречаться. Они поженились в декабре 2018 года, но 10 августа 2019-го объявили о расставании, а еще через 11 дней Лиам Хемсворт подал на развод. 9 сентября Майли впервые после объявления о разрыве с мужем вышла в свет. Она появилась на Неделе моды в Нью-Йорке облаченной во все черное.