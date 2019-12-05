Как выглядят первые леди разных стран, которых вы могли никогда не видеть даже по телевизору

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Весь мир знает, как выглядят Мелания Трамп и Бриджит Макрон, а лица всех представительниц династии Виндзоров ежедневно тиражируют сотни СМИ по всему миру. Эти женщины привыкли к папарацци, репортерам и повышенному вниманию общественности. Первые леди других государств не так преуспели в публичной жизни и зачастую остаются в тени своих знаменитых мужей. Хотя взглянуть на них было бы очень любопытно.

AdMe.ru решил познакомить вас с женами мировых политиков, женщинами, которых вы вряд ли увидите по телевизору.

Президент Камеруна Поль Бийя и его супруга Шанталь Бийя

Вторая супруга президента Камеруна — одна из самых ярких и экстравагантных первых леди планеты. На протяжении многих лет ее визитной карточкой является пышная прическа, насыщенный макияж и крупные стильные аксессуары.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его жена Эмине Эрдоган

Супруга президента Турции Эмине Эрдоган до замужества училась в школе искусств, а также принимала участие в работе Ассоциации женщин-идеалисток. Вскоре после знакомства с Реджепом Тайипом стала его женой и посвятила себя семье. Эмине Эрдоган часто посещает дипломатические миссии вместе с мужем. И всегда выглядит на приемах очень стильно, хоть и сдержанно. Сложно поверить, но Эмине уже 64 года.

Председатель КНР Си Дзиньпинь и его жена Пэн Лиюань

Пэн Лиюань не только исполняет обязанности жены государства, но сама занимает активную жизненную позицию. Она одна из самых известных исполнительниц китайских народных песен, профессор китайской музыкальной консерватории, генерал-майор и посол Всемирной организации здравоохранения по борьбе с туберкулезом и ВИЧ. Лиюань считается одной из самых стильных женщин Китая и задает модные тренды. Для официальных выходов она выбирает изысканные туалеты, в которые любит добавлять элементы национального колорита.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен и его жена Улла Лёвен

Жена шведского премьер-министра до избрания его на пост также была активно задействована в политике. Некоторое время Улла работала в стокгольмском муниципалитете, была помощником секретаря Социал-демократической партии. Сейчас же она чаще сопровождает мужа в его деловых поездках.

Герцог Люксембургский Анри и его жена герцогиня Мария Тереза

Великая герцогиня Люксембургская до встречи с герцогом Анри изучала политологию в Институте международных исследований в Женеве, увлекалась музыкой, литературой и живописью. После замужества женщина посвятила себя семье, вместе с супругом они воспитали 5 детей.

Президент Кипра Никос Анастасиадис и его супруга Андри Мустакуди

О супруге кипрского лидера известно немногое, но она определенно умеет удивлять своим внешним видом. Порой ее образы для официальных визитов оказываются слишком смелыми. Так, например, однажды она появилась на красной ковровой дорожке в туфлях и шубе, а на встречу с Мишель Обамой пришла в тунике с леопардом на спине.

Президент Индии Рам Натх Ковинд и его супруга Савита Ковинд

Савита Ковинд, до того как стать женой президента, долгое время работала в крупной телекоммуникационной компании телефонным оператором, затем — начальником одного из отделов. В 2005 году ушла на пенсию и только в 2017-м получила титул первой леди, когда ее муж был избран главой государства.

Президент Румынии Клаус Йоханнис и его супруга Кармен Йоханнис

Кармен Йоханнис познакомилась с будущим мужем в студенческие годы и вышла за него замуж в 1989 году. Сейчас она преподает английский язык в Национальном колледже в городе Сибиу.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес

Жена президента Венесуэлы не просто активная, а очень политически активная женщина. Она член Единой социалистической партии Венесуэлы, председатель Национального собрания Венесуэлы и первая женщина на этом посту. Также некоторое время Флорес занимала пост генерального прокурора страны.

Президент Австрии Александр Ван Дер Беллен и его супруга Дорис Шмидауэр

До того как стать женой Александра Ван Дер Беллена, Дорис Шмидауэр работала вместе с ним в парламенте, а также была управляющим директором парламентского Клуба зеленых. С 2018-го женщина работает бизнес-консультантом.

Президент Чада Идрис Деби и его жена Хинда Деби

Президент Чада Идрис Деби имеет несколько жен. Самая яркая среди них — Хинда Деби. Она знает, как красиво подать себя и соблюсти традиции, умеет хорошо одеваться и активно участвует в жизни государства. До замужества девушка изучала финансы и учет в Институте прикладной инженерии в Марокко. А получив статус первой леди, занялась благотворительностью. Хинда спонсирует программы по борьбе с акушерской фистулой, по сокращению смертности новорожденных и их матерей, выступает в защиту женщин, подвергшихся насилию.

Президент Анголы Жоау Лоуренсу и его супруга Ана Афонсу Диаш Лоуренсу

Ана Афонсу почитаема в Анголе не только благодаря своему мужу. Она один из лучших экономистов страны и в разное время занимала должности президента Национального совета по статистике, губернатора Анголы во Всемирном банке и Африканском банке развития, руководителя Департамента инвестиций Министерства планирования Анголы. Сейчас Ана — член парламента правящей партии Анголы.