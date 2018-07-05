Почти в любой стране мира есть свои пельмени. Но выглядят они совсем по-разному

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Многие считают, что пельмени — исконно русское блюдо. Однако теория о том, что пельмени имеют русские корни, сомнительна. Исследователи придерживаются мнения, что это популярное блюдо впервые появилось именно в Китае. Сейчас практически в каждой стране существует свой уникальный рецепт пельменей, они имеют свое название, историю, вид и способ подачи, оставаясь одним из самых популярных продуктов в мире.

Мы в AdMe.ru нашли самые разнообразные пельмени со всего мира и места, где их можно попробовать.

Китай — сяо лонг бао

Пельмени родом из Шанхая готовятся на пару в бамбуковых корзинах. В основном начинка состоит из свинины и бульона. Иногда вместо фарша кладут желеобразное заливное, во время готовки на пару оно плавится и образует внутри жидкий бульон. У таких пельменей сначала выпивают горячую жидкую начинку через трубочку, а потом заедают тестом.

Центральная Азия — манты

Манты популярны в Таджикистане, Турции, Казахстане и Узбекистане. Их готовят на пару в специальных мантоварках. Начинка может быть из баранины, говядины, конины, козлятины или птицы. Часто добавляется курдючный жир, верблюжий горб или коровье вымя. Подают манты со сметаной или соусом из перца и помидоров.

Италия — равиоли

Равиоли принято считать итальянским блюдом, хотя один из первых рецептов историки обнаружили в англо-нормандской рукописи 90-х годов XIII века. Равиоли едят по всей Италии, однако в каждом регионе готовят по-разному. Начинка может быть из мяса, рыбы, птицы, овощей и даже фруктов. В отличие от других пельменей, их можно и варить, и жарить.

Словакия — брынзовые галушки

Брынзовые галушки настолько популярны в Словакии, что о них сложены песни и пословицы, а также существует посвященный им фестиваль. Это блюдо сочетает в себе главные продукты словацкой культуры: брынзу, картофель, муку и копченое свиное мясо с салом. Подаются галушки обычно с кислым молоком или сметаной, а также со шкварками из копченого мяса с салом.

Индонезия — сиомей

Сиомей представляет собой пельмени с начинкой из приготовленной на пару рыбы. Блюдо подается с капустой, картофелем, иногда с сыром тофу и вареным яйцом. Сверху его поливают арахисовым соусом.

Гонконг — вонтоны с креветками

Вонтоны в Гонконге готовят с креветками и свининой. Идеальным соотношением креветок и свинины в фарше считается 70 на 30 %. Обычно вонтоны подаются в бульоне с лапшой. Иногда их продают жареными на рынках с уличной едой.

Польша — пироги

Вареники (пироги) — национальное польское блюдо. Самая популярная начинка — картошка с творогом. Также популярны вареники со свининой, говядиной, курицей, телятиной, шкварками. Чаще всего их варят в подсоленной воде, но иногда встречаются жареные.

Индия — модак

Модак — традиционные пельмени из индийского штата Махараштра. Тесто делается из рисовой муки, а начинка состоит из кокосовой мякоти и пальмового сахара, орехов и кардамона. Пельмени обжариваются в масле или готовятся на пару и подаются вместе с горячим топленым маслом гхи.

Россия — пельмени

Считается, что пельмени попали в русскую кухню с территории Урала в конце XIV — начале XV века. В то же время жители Удмуртии считают пельмени исконно удмуртским блюдом. Тесто для пельменей готовится из муки, яиц и воды. Начинка классических пельменей изготавливается из говядины, свинины или баранины с добавлением различных специй. Обычно их подают с зеленью и едят с 3%-м уксусом, перцем, горчицей или хреном.

Австралия — дим сим

Дим сим — это закуска из мяса и овощей в китайском стиле, популярная в Австралии и в меньшей степени в Новой Зеландии. Термин dim sim датируется 1928 годом, а современный рецепт разработал в Чайна-тауне в Мельбурне в 1945 году предприниматель Уильям Вин Янг. Самая популярная версия блюда широко известна как «дим сим из южного Мельбурна». Чаще всего пельмени с мясной начинкой подают в обжаренном виде с соевым соусом.

Вьетнам — бан бот лок

Бан бот лок — вьетнамские пельмени с тестом из тапиоки. Начинка готовится из свинины и креветок, но самое главное в рецепте — специальный кисло-сладкий соус. Он состоит из рыбного соуса, сахара, сока лайма, чили и кинзы.

Китай — танъюань

Танъюань является традиционной сладкой закуской во время китайского Праздника фонарей. Рисовые шарики готовятся из клейкого риса. В тесто добавляется разнообразная начинка (арахис, черный и белый кунжут, фасоль адзуки). Затем шарики варятся в сладком имбирном сиропе или в супе из красной фасоли.

Корея — кимчи манду

Кимчи манду — корейские острые пельмени. В мясную начинку добавляется лук, имбирь, тофу и острая пекинская капуста кимчи. Вареные пельмени бывают округлой формы, и они похожи на русские. А манду для обжарки делаются в виде лодочек.

Израиль — креплах

Креплах — израильские пельмени, традиционно подаваемые перед праздником Йом-Киппур. Это блюдо символизирует трех патриархов: Абрама, Исаака и Якова. В священные праздничные дни креплах с мясом подают в курином бульоне, на Пурим их начиняют сухофруктами, а на Шавуот — сыром или творогом.

Непал — момо

Момо — популярное блюдо в Тибете, Непале, Бутане, в индийских штатах Сикким, Дарджилинг и районе Ладакх. Начинка может быть самая разная: мясо, овощи или сыр (традиционно панир или копченый чхурпи). Момо подаются с соусом на чесночной или томатной основе.

Япония — гёдза

Гёдза — одно из самых популярных в Японии блюд. Изначально это были китайские пельмени цзяоцзы, однако японцы позаимствовали их себе, изменив рецептуру. Начинка может быть самая разнообразная, но практически во все входят овощи и лук, иногда чеснок. В Японии гёдза едят преимущественно в жареном виде с соевым соусом, рисовым уксусом и острым маслом.

США — крабовые рангуны

Крабовые рангуны — популярная закуска в США, которую там подают в большинстве китайских кафе. Начинка состоит из сливочного сыра, крабового мяса (чаще крабовых палочек), лука или чеснока. Необычная форма пельменей напоминает цветок или звезду. Закуску обжаривают во фритюре до хрустящей корочки.

Грузия — хинкали

Хинкали — грузинская разновидность пельменей. Тесто состоит из муки, воды и соли. Для начинки используют фарш из баранины, говядины или свинины с пряностями, который во время приготовления выделяет бульон. Хинкали едят руками: сначала нужно надкусить пельмень, выпить сок, затем положить внутрь немного соуса и съесть. По обычаю, хвостики у хинкали никогда не едят.

Швеция — кропкакор

Кропкакор — традиционное шведское блюдо, которое подают на Рождество. Тесто для пельменей готовится из отварного картофеля, муки и желтков. Начинка состоит из обжаренного репчатого лука, шпика и ветчины. Шарики из теста отваривают в подсоленной воде. Подают блюдо со сливками и клюквенным соусом.

Германия — маульташен

Маульташен — национальное швабское блюдо. Согласно одной из легенд, монахи-цистерцианцы из монастыря Маульбронн не хотели отказываться от мяса во время поста и решили спрятать фарш от взора Господнего в оболочку из теста. Поэтому в народе эти пельмени называют «обмани Господа Бога».

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