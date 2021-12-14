Как выглядят отцы голливудских звезд, благодаря которым они добились такого успеха

За плечами наших любимых звездных красавцев всегда стоит их семья, благодаря которой они нашли свой путь и стали теми, кого весь мир обожает сейчас. Ведь независимо от стиля воспитания родители всегда воздействуют на нас.

Мы в AdMe.ru решили узнать, как у знаменитых актеров сложились отношения с отцами и чем они повлияли на их карьеру.

Джордж Клуни и его отец Ник Клуни

Отец Джорджа Клуни Ник много лет проработал телеведущим. Поэтому Джордж с детства впитывал атмосферу телевидения, хотя семья вела довольно скромный образ жизни. Благодаря отцу Клуни получил актерский опыт уже в 5 лет, играя персонажей в ток-шоу, которые вел Ник. Но болезнь, которая развилась у него в средней школе, могла бы поставить крест на будущей карьере, у Джорджа диагностировали паралич Белла, который вызывает частичный паралич лицевого нерва. Однако при поддержке семьи недуг удалось преодолеть. Джордж Клуни отмечал, что когда он снимал фильм «Мартовские иды», прошлое его отца очень повлияло на его видение персонажей. Ник Клуни имел опыт баллотирования на политическую должность, но проиграл выборы.

Джейк Джилленхол и его отец Стивен Джилленхол

Карьерная судьба Джейка Джилленхола была в какой-то мере предрешена, ведь вся его семья занимается кинобизнесом. Его отец Стивен Джилленхол — режиссер и многое рассказывал сыну о своей работе. Когда актера спрашивают, почему он до сих пор не решился на режиссерский дебют, хотя думает об этом, он отвечает, что еще не достиг той степени зрелости, чтобы снимать фильм. Однако Стивен Джилленхол считал по-другому. «Мой отец говорил мне: режиссеру важно признаться себе с самого первого дня, что он просто ничего не знает. И если такое положение дел тебя устраивает, то ты можешь создать что-нибудь стоящее», — вспоминал Джейк Джилленхол.

Бенедикт Камбербэтч и его отец Тимоти Карлтон

Отец Бенедикта Тимоти Карлтон — английский актер театра и кино. Камбербэтч вспоминал, что его любовь к литературе, а потом и к актерской профессии возникла именно благодаря папе. Когда актер озвучил дракона Смауга в картине «Хоббит: Пустошь Смауга», он признался, что сделал это из уважения к отцу. Потому что папа всегда читал сказки сыну, используя весь свой талант. В том числе и «Властелина колец». «Он великий, великий, великий мастер озвучивания, он великий актер, и поэтому он привил мне любовь к литературе. Он читал, а я думал: „Ух ты, неужели все это есть на черно-белой странице? Это безумие“», — рассказывал Камбербэтч.

Оуэн Уилсон и его отец Роберт Уилсон

Роберт Уилсон был создателем и продюсером новостных и развлекательных программ на телевидении, и Оуэн вспоминал, что частенько проводил вечера в компании отца и его веселых коллег. Поэтому он считает, что его комедийный стиль игры сложился в том числе благодаря этим разговорам. «Он работал с этими замечательными творческими людьми с прекрасным чувством юмора, и я помню эти ужины и разговоры отца с друзьями. Я думаю, что все это оказало на меня и моих братьев большое влияние, было очень смешно», — говорил актер.

Кифер Сазерленд и его отец Дональд Сазерленд

Невероятно похожие обаятельные актеры — яркий пример творческой династии. Хотя отношения Кифера Сазерленда с отцом не всегда были хорошими. Дональд покинул семью, когда сыну было всего 5 лет. Кифер вырос с мамой в Торонто, почти не общался с отцом и вновь связался с ним, когда был уже взрослым. Но он всегда знал, что его папа актер, и открыл в себе собственные актерские возможности. По общему признанию, они пережили немало конфликтов, но восприняли прошлые разногласия как опыт и старались строить новые отношения отца и сына. Зрители отмечают, что Дональд и Кифер замечательные актеры сами по себе, но при совместной работе выглядят еще более ярко.

Брэд Питт и его отец Уильям Питт

Брэд родился в семье, далекой от творческой индустрии, — отец руководил небольшой транспортной компанией, а мама была школьным психологом. Актер вспоминал о том, что у него и его сестры и брата было обычное счастливое детство. Несмотря на свой плотный график, актер по-прежнему находит время, чтобы при случае навещать свой родной город и свою семью. И благодарит их за то, что они научили его работать как следует. «Я вырос с этой идеей — быть способным, сильным и не показывать слабости. В некотором смысле я копирую своего отца. Он, например, вырос в условиях крайней нужды и бедности, но всегда был полон решимости дать нам лучшую жизнь», — вспоминал Питт.

Хью Джекман и его отец Кристофер Джекман

Кристофер Джекман был отцом-одиночкой и самостоятельно вырастил Хью и его братьев после того, как мать оставила семью. Актер вспоминал, что, конечно, это нанесло ему травму, но отец воспитывал его в уверенности, что семья — это самая важная часть в жизни человека и ее нужно ценить. Кристоферу было тяжело, но он научился так организовывать жизнь, чтобы уделить внимание каждому ребенку. «К тому же мой отец научил меня всегда выполнять свои обещания. Даже если окажется, что есть лучший вариант или отказ от обещания выгоден мне. Будь верен своему слову», — говорил Хью.

Джерард Батлер и его отец Эдвард Батлер

Отношения Джерарда Батлера с отцом долго оставались сложными, потому что Эдвард оставил семью, когда сыну было всего 2 года. Мальчика воспитывала мать, позже вместе с отчимом. Отец появился в жизни Батлера, когда он был уже 16-летним подростком. «Я спросил папу: „Почему ты не связывался со мной все эти годы?!“ Я начал плакать и проплакал около пяти часов, а меня было сложно назвать плаксой до этого. Это был такой важный момент. С тех пор мы оставались на связи, и это изменило мою жизнь. Он давно умер, но у нас были хорошие времена», — рассказывал актер.

Джуд Лоу и его отец Питер Лоу

Отец Джуда Лоу Питер Роберт Лоу был учителем начальной школы. Он обожал музыку и театр, и даже сына родители назвали в честь любимой песни Пола Маккартни «Hey Jude!». Свое увлечение папа с мамой передали Джуду — уже в 6 лет он дебютировал в детском спектакле, а в 13 лет стал участником труппы Национального молодежного музыкального театра. Он играл во многих пьесах, и именно с театра началась его карьера актера.

Роберт Паттинсон и его отец Ричард Паттинсон

Роберт Паттинсон стал актером только благодаря отцу. Он придумал мотивацию, чтобы молодой человек попробовал свои силы и попытался поступить в театральную школу. Актер вспоминал о том, что не слишком задумывался об актерской карьере, но отец настаивал. «Однажды он сказал, что заплатит мне», — говорил Паттинсон. На выгодное предложение будущий актер не польстился, но все же позже выбрал для себя это творческое направление и учился именно в той школе, которую отец считал хорошей.