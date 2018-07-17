Как выглядят места сражений Первой мировой войны 100 лет спустя

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28 июля 1914 года началась Первая мировая война, которая шла более 4 лет и затронула все обитаемые континенты. Она унесла жизни 18 млн человек, разрушила деревни, города и даже целые империи.

AdMe.ru нашел фотографии, которые показывают, что раны той войны не затянулись до сих пор. Важно об этом помнить.

Остатки укреплений на горе Монте-Пиана на границе Италии и Австрии. Во время Первой мировой войны здесь шли ожесточенные бои между австро-венгерскими и итальянскими войсками. Только зимой 1916–1917 гг. и только от холода здесь погибло более 10 тыс. солдат

Сохраненная часть бельгийской линии обороны вдоль реки Изер, Бельгия

Остатки британских траншей в Священном лесу, Бельгия. Лес расположен близ Ипра, где происходили ожесточенные столкновения армии Антанты и Германской империи

Сегодня на местности, испещренной 100 лет назад взрывами, пасутся стада овец. Мемориальный заповедник Вими, Франция

Остатки траншей в Северной Франции. Когда-то здесь было поле боя, теперь — лес

Один из участков Верденского сражения, известного также как «Верденская мясорубка», Франция

Кратер Лохнагар (Франция) и сегодня остается самым большим кратером, образованным в результате военных действий. Британские инженеры подорвали две мины под немецкими позициями и произвели взрыв в первый день Битвы на Сомме. Сейчас это место памятных мероприятий

Восстановленные укрепления неподалеку от города Митава, Латвия. Здесь зимой 1916–1917 гг. проходило наступление русских войск, известное как Митавская операция, или Рождественские бои

Один из входов в Перемышльский форт, Польша. Перемышльская осада стала крупнейшей осадой Первой мировой войны

Надгробия на заброшенном кладбище австрийского концлагеря Гайнрихсгрюн времен Первой мировой войны в окрестностях современной деревни Индржиховице, Чехия

Русско-немецкое военное кладбище в Черняховске, Россия

«Кэролайн» — единственный британский корабль, который пережил Ютландскую битву. Один из немногих кораблей Первой мировой войны, которые можно увидеть вживую сегодня

Знак, который показывает, что когда-то здесь проходила главная улица деревни Безонво, Франция. Как и многие другие небольшие населенные пункты, деревня была уничтожена артиллерией во время Верденской битвы

Сохранившиеся траншеи неподалеку от местности Бомон-Амель, Франция. В первый день Битвы на Сомме канадский Ньюфаундлендский полк был уничтожен здесь почти полностью

Местный парк-музей посвящен Королевскому ньюфаундлендскому полку

Бывший немецкий бункер в лесу рядом с Верденом

Остатки итальянских укреплений в Северной Италии

И без боевых действий война оставила следы на земле. Учебные траншеи в Бикон-Хилле, Англия

Остатки форта Интерротто в провинции Виченца, Италия

Остатки бомбоубежища во Франции

Британское кладбище под Верденом

Захоронение солдат германской армии, Франция

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