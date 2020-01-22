Как выглядят мамы российских знаменитостей

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Мама, как говорится, первое слово. Это самый важный человек в жизни и для знаменитостей в том числе. Нам стало любопытно, от кого же наши селебрети унаследовали свою внешность и харизму, и, знаете, судя по этой статье, все довольно прозрачно. Посмотрите сами.

Мы в AdMe.ru растаяли от умиления, глядя на эти фотографии, которые лучше любых слов показывают, что мы для наших родителей всегда дети, даже если уже давно выросли.

Елена и Татьяна Борщевы

О матери Елены известно немногое. Училась в Тимирязевской сельскохозяйственной академии, познакомилась с панамцем Хулио Санта-Мария Герра, от которого родила такую талантливую дочь.

Елена и Людмила Летучие

Людмила Александровна Летучая далека от шоу-бизнеса. Она инженер-строитель, так же как ее муж и отец. Знаменитая дочь часто берет маму в путешествия, и поклонники не преминули заметить, что прекрасное чувство стиля явно перешло звезде по наследству.

Александр и Алевтина Петровы

Алевтина Анатольевна всегда хотела дочку и даже придумала ей имя — Таня. Но родился будущий знаменитый актер, по иронии судьбы, именно в Татьянин день — 25 января. У мамы с сыном хорошие отношения, он поддерживает своих родителей, которые, к слову, уже 40 лет состоят в браке.

Наталья Водянова и Лариса Громова

Лариса Викторовна воспитывала 3 дочерей (одна из которых родилась с тяжелой формой аутизма и ДЦП) самостоятельно. И Наталье как старшей пришлось быстро взрослеть, чтобы помочь маме. Что же, у всемирно известной модели все получилось. С мамой и сестрами ее связывают самые теплые отношения.

Регина и Ирина Тодоренко

По словам знаменитой путешественницы, ее мама — «самая лучшая женщина в мире». И между ними полное взаимопонимание и гармония. Сейчас Ирина помогает дочке и ее не менее известному мужу Владу Топалову воспитывать внука.

Мария и Маргарита Кожевниковы

Мария родилась в семье советского хоккеиста, двукратного олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта Александра Кожевникова и преподавателя английского языка Маргариты Кожевниковой. С мамой у звезды теплые взаимоотношения.

Полина Гагарина и Екатерина Мучкаева

Екатерина Мучкаева всю жизнь профессионально занималась танцами и привила любовь к искусству своей дочери. С детства певица называет маму лучшей подругой. Именно с ней она делится своими радостями и горестями.

Ляйсан и Зульфия Утяшевы

Зульфия, мама гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой, вместе с мужем Альбертом Утяшевым через многое прошли, чтобы их дочь стала успешной спортсменкой. Именно их любовь и поддержка сделали из девочки звезду. К сожалению, Зульфия скончалась от сердечного приступа в 2012 году.

Настя Ивлеева и Наталья Никитина

Звезда инстаграма Настя Ивлеева очень тепло отзывается о своей маме, с которой у нее самые близкие отношения. Наталья всегда поддерживала дочь и не запрещала ей искать свой путь самостоятельно.

Иван Ургант и Валерия Киселева

Валерия Ивановна Киселева — заслуженная артистка России. На ее счету огромное количество театральных и кинематографических ролей. С сыном у актрисы были теплые отношения, но, к сожалению, ее жизнь прервалась от обычного гриппа 1 февраля 2015 года.

Лера и Александра Кудрявцевы

Лера Кудрявцева родилась в семье научных сотрудников Льва Николаевича и Александры Ивановны Кудрявцевых. У телеведущей также есть сестра, с которой они поддерживают дружеские отношения.

Александр Ревва и Любовь Рачеева