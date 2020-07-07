Как выглядят женщины, которым мир обязан знаменитыми мужчинами

Талантливыми мужчинами, которые смогли проложить себе путь в шоу-бизнес, восхищаются многие. Но герои успешных кинопремьер и зажигательных концертов когда-то были маленькими мальчуганами, которых воспитывали добрые мамы. Все-таки за каждым успешным человеком стоят именно они — заботливые и самоотверженные женщины.

Мы в AdMe.ru уверены: в жизни все начинается с семьи. Героини нашей сегодняшней подборки — потрясающие дамы, подарившие миру настоящих звезд.

1. Ирмелин Инденбиркен (мама Леонардо Ди Каприо)

Мама знаменитого голливудского актера назвала своего единственного сына в честь Леонардо да Винчи. Ей пришла в голову такая мысль, когда она рассматривала картину живописца во флорентийском музее и мальчик внезапно зашевелился в утробе. Женщина прививала маленькому Лео интерес к актерству, еще когда ему было всего 2 года. Они были на городском фестивале, и Ирмелин вывела мальчугана на сцену, где он исполнил импровизированный танец. Публика восприняла выступление на ура. Вопреки художественной натуре, Инденбиркен выбрала для себя немного прозаичную профессию: она работала секретарем суда, но также успела попробовать себя в актерстве и продюсерстве. Актер так отзывается о ней: «Моя мама научила меня всему. А главное — ценить жизнь. А еще она научила меня видеть перспективу. Не торопиться. И никогда-никогда не вести себя жестоко и грубо с людьми. Я хотел быть одновременно и биологом, и актером. Почему-то мне казалось, это можно совместить. При моей-то энергии».

2. Мэри Кэтлин Макконахи (мама Мэттью Макконахи)

Мэттью — второй ребенок в семье. Он родился через 17 лет после первенца, когда Мэри уже совсем отчаялась после долгих попыток забеременеть. Сначала женщина работала воспитателем детского сада, а позже построила писательскую карьеру. Ее автобиографическая книга полна забавных историй из семейной жизни. Как признается сам актер, мама мечтала стать звездой кино. И когда Макконахи добился успеха, охотно давала интервью. Мужчина говорит, что только ему удается усмирить энергичную натуру Мэри Кэтлин. Актер признался: «Мой брат говорил мне: „Дружище, ты приложил героические усилия к тому, чтобы обуздать нашу мать. Я тоже пытался, и папа пытался, но ее невозможно изменить“. И теперь я говорю ей: „Знаешь что, мама? Свобода действий! Дерзай!“»

3. Констанс Лето (мама Джареда Лето)

Эта женщина, в одиночку воспитавшая будущую знаменитость, принадлежала к субкультуре хиппи и вращалась в творческих кругах. Видя, что малыш Джаред тянется к искусству, Констанс активно поощряла тягу сына к прекрасному. А еще она верила в него как никто другой. Благодаря маме Лето поступил в военную школу, хотя все вокруг говорили, что из мальчика не выйдет ничего толкового. Сегодня известный актер и певец приглашает маму на каждое светское мероприятие и очень гордится своей прекрасной спутницей.

4. Лиза Эванс (мама Криса Эванса)

Мама Криса управляла маленьким театром, что и предопределило судьбу актера. Лиз с блеском справлялась с неусидчивостью Эванса, направляя ее в мирное русло: с детства учила мальчика танцам, в том числе чечетке. Эта очаровательная женщина всегда изо всех сил помогала сыну и радовалась, что он выбрал себе творческую профессию.

5. Шэрон Лин (мама Джоны Хилла)

Шэрон — профессиональный стилист и дизайнер и просто воплощение элегантности и шика. С младых ногтей она учила своего мальчика умению преподнести себя и хорошим манерам. Женщина и сегодня держит марку, блистая рядом с повзрослевшим сыном на красных дорожках.

6. Пилар Бардем (мама Хавьера Бардема)

Пилар — актриса кино и телевидения, а также активистка, выступающая за права женщин. Ее муж ушел из семьи через год после рождения Хавьера, так что она воспитывала сына в одиночку. Она научила мальчика быть выносливым и целеустремленным, сделав ставку на его актерское будущее. И не прогадала: Бардем благодарен любимой маме за прекрасное детство.

7. Адель Фассбендер (мама Майкла Фассбендера)

В детстве Майкл был далеко не паинькой, чем доставлял множество проблем не только родственникам, но и полиции. Но Адель умудрялась сохранять спокойствие и мягкость, часто хвалила сынишку и старалась не наказывать. Женщина смогла не только воспитать талантливого сына, но и построить хорошую карьеру: в прошлом она была успешным ресторатором. Актер рассказал в одном из интервью: «Когда я впервые разделся перед камерой, я сделал это ради своей матери. Помню, она вечно жаловалась: „Это же чушь какая-то. Женщины ходят по экрану голыми, а на мужчинах вечно надеты какие-то штаны“. Поэтому, мама, имей в виду: это все для тебя».

8. Донна Гослинг (мама Райана Гослинга)

Мама Гослинга работала обычным секретарем, но у нее была достойная отдушина. Донна настоящий киноман, и с ранних лет она показывала Райану множество старых фильмов. Ему передалось увлечение мамы, которая призывала его в каждой киноленте в первую очередь обращать внимание на актерскую игру.

9. Линн Харлэсс (мама Джастина Тимберлейка)

Между Джастином и Линн — редкое доверие, которое может для многих стать примером. Сам певец признался в одном из интервью, что у него нет ни единого секрета, о котором бы не знала его мама. Так что мужчина открыто называет себя «маменькиным сынком» и отнюдь не стыдится этого. А еще им удается отлично ладить и в деловой жизни, ведь у Линн собственная звукозаписывающая фирма, благодаря которой песни Тимберлейка вышли на компакт-дисках. Певец как-то сказал: «Моя мама — это мой талисман. Всю свою жизнь она посвятила мне, и я ее очень люблю. Сейчас она руководит собственной развлекательной компанией Just-in Time Entertainment, часто помогает мне в проектах, так что теперь мы еще и партнеры».

10. Шейна Саид (мама Шайи Лабафа)

По образованию Шейна дизайнер ювелирных украшений, но судьба завела ее совсем в другую стезю. Женщина была танцовщицей в одном из джазовых клубов. Когда Шайе было 3 года, она вдруг сказала: «Придет день, и ты обязательно встретишь Стивена Спилберга». И это сбылось. Актер вспоминает, как Спилберг сказал ему: «Не ковыряй в носу. Том Круз никогда не ковыряет в носу на людях». А я подумал: «Не хочу быть Томом Крузом». Лабаф однажды поделился в интервью: «Я привел свою маму на концерт к Канье. Она одержима им. Когда мы зашли за кулисы, мама была очень счастлива».