Как выглядят люди, с которых ваяли всемирно известные скульптуры

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Среди огромного многообразия видов искусства особое место занимает скульптура. Вряд ли на свете есть человек, который не знает «Мыслителя» Родена или «Родину-мать» Вучетича. Но в то же время практически никто не задумывается о том, кем были люди, которые позировали знаменитым художникам.

Мы в AdMe.ru решили исправить это: знакомьтесь, знаменитые скульптуры и их живые прототипы.

1. Скульптор, создавая статую «Родина-мать зовет!», вдохновлялся двумя женщинами — знаменитой спортсменкой и собственной женой

Автор знаменитой скульптуры «Родина-мать зовет!» — Евгений Вучетич. Специалисты предполагают, что немалую толику вдохновения скульптор почерпнул в барельефе «Марсельеза» (Триумфальная арка в Париже) и в античной скульптуре Ники Самофракийской. А о том, кто конкретно позировал Вучетичу, до сих пор ведутся споры. Большинство исследователей придерживаются одной точки зрения: тело статуи ваялось со знаменитой легкоатлетки Нины Думбадзе, а лицо — с супруги самого скульптора, Веры.

2. Знаменитого «Мыслителя» ваяли с мускулистого боксера французского происхождения

Знаменитый «Мыслитель» поначалу имел иное название — «Поэт» — и изображал автора «Божественной комедии» Данте. Позже Роден несколько усложнил задумку, решив воплотить в скульптуре образ не конкретного писателя, а творца в целом. Моделью Родена был француз Жан Бо — знаменитый в определенных кругах боксер, который часто выступал в квартале красных фонарей в Париже.

3. «Маленькая четырнадцатилетняя танцовщица» Эдгара Дега существовала на самом деле

Справа — кадр из фильма «Дега и танцовщица», на котором запечатлена актриса Элисон Пилл в роли Мари ван Гётем.

«Маленькая четырнадцатилетняя танцовщица» списана с реально существовавшей девочки по имени Мари ван Гётем, семья которой была очень бедна. Девочка и две ее сестры поступили в балетную школу и жили неподалеку от студии живописца. Дега часто бывал на танцевальных выступлениях. На одном из них он заметил Мари, после чего она стала позировать ему. Одно время местные газеты называли девушку моделью художника. К сожалению, дальнейшая судьба девушки неизвестна: ее арестовали за попытку кражи, после чего она пропала из виду.

4. Прототипом для скульптуры «Обращение к Великому духу» стал первый в мире мужчина-супермодель

Американский скульптор Сайрус Даллин создал несколько скульптур в рамках одной тематики и назвал их «Эпопеей индейцев». Статуя «Обращение к Великому духу» стала последним творением в этой серии. Моделью Даллину служил итальянец Антонио Корси — один из самых известных натурщиков своего времени и актер немого кино. Он был крайне востребован в среде художников и скульпторов, хотя в наше время имя Корси известно лишь знатокам культуры.

5. Пабло Пикассо был не только художником, но и скульптором. Вот так он увековечил одну из своих любовниц

На фотографии справа — актриса Сюзанна Харкер, которая сыграла роль Марии-Терезы Вальтер в фильме «Прожить жизнь с Пикассо».

В 1931 году художник Пабло Пикассо создал гипсовую скульптуру под названием «Бюст женщины». В качестве модели для этого произведения искусства выступала любовница художника Мария-Тереза Вальтер.

6. Перечислить количество скульптур, сваянных с тела и лица актрисы Одри Мэнсон, вряд ли представляется возможным

На фото справа — знаменитая американская актриса театра и кино Одри Мари Мэнсон, ставшая моделью для сотен различных скульптур и картин. В свое время она была известна всему миру как «Мисс Манхэттен» и «Американская Венера». Слева — скульптура «Факелоносец», ее автор — Шерри Фрай.

7. Моделью для статуи Свободы мог быть мужчина

Моделью для знаменитой статуи Свободы, которая находится в Нью-Йорке, был мужчина, а не с собственная мать скульптора (именно эта точка зрения наиболее распространена). Такое мнение выразила историк Элизабет Митчелл, когда выступала в эфире канала Discovery. По ее предположению, француз Фредерик Огюст Бартольди лепил лицо статуи с лика своего брата Жана-Чарльза Бартольди. Исследовательница ссылается на 2 вещи: во-первых, эскизы подозрительно напоминают Жана-Чарльза; во-вторых, Бартольди еженедельно навещал родственника в больнице, где тот находился, и подолгу всматривался в его лицо.