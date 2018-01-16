12 продуктов, которые растут совсем не так, как вы представляли

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Некоторые из привычных продуктов имеют интересную историю и особенности, о которых мы не имеем представления. Например, что ели ацтеки так же усердно, как современные адепты здорового питания? Почему мы платим за васаби, а едим хрен? Какие плоды не имеют запаха? Чтобы восполнить этот пробел, AdMe.ru решил показать, как растут любимые продукты, и рассказать интересные факты о них. Читайте и удивляйтесь вместе с нами.

1. Финики

А вы знали, что у фиников абсолютно нет запаха? Поэтому их рекомендуется хранить в плотно закрывающейся посуде, так как плоды, особенно сухие, быстро впитывают посторонние ароматы. Растут финики на пальмах, чья высота варьируется от 15 до 25 метров, а урожайность одного дерева равна примерно 100 кг.

2. Каперсы

Популярная сегодня приправа, придающая блюдам островатый вкус, — это нераспустившиеся бутоны колючего кустарника каперсника. В сыром виде каперсы есть нельзя, поэтому перед употреблением их засаливают или маринуют. Кстати, салат оливье, оригинальный рецепт которого написан в кулинарной книге 1897 года, готовится именно из каперсов, а не из маринованных или соленых огурцов.

3. Инжир

Инжир, он же фига или смоковница, «тесно сотрудничает» с фиговыми осами, которые занимаются его опылением. Мужские особи даже не имеют крыльев — они появляются на свет и погибают, не покидая инжира. То есть в каждом фрукте содержатся останки ос. Для сильно впечатлительных добавим, что благодаря особому ферменту ткани насекомых расщепляются до белка, который никак не влияет на вкус плода.

4. Папайя

Этот экзотический фрукт также называют хлебным деревом, потому что при запекании папайя издает аромат свежего хлеба. В древности зеленые плоды использовались как противозачаточное средство, потому что в недоспевшей мякоти есть вещества, снижающие репродуктивную функцию как у мужчин, так и у женщин.

5. Клюква

Клюкву выращивают на специальных плантациях (чеках) в болотистой местности. В ягодах есть небольшие воздушные камеры, и при созревании они всплывают на поверхность. При сборе на плантации пускают комбайны, которые взбивают воду, от этого зрелые ягоды отрываются​, после чего их собирают специальной сетью.

6. Бразильский орех

Ядра бразильского ореха находятся в круглой коробочке, вес которой достигает 2 кг. Каждое из зерен, которых в коробке может быть от 8 до 24, заключено в твердую оболочку. На фото — свежесрезанный бразильский орех, который нужно высушить, перед тем как употреблять в пищу.

7. Питахайя (драконов фрукт)

Если вам интересно, каков на вкус кактус, — попробуйте драконов фрукт, потому что да, это кактус. В момент цветения растение покрывается красивыми ароматными бутонами, которые распускаются ночью. Чтобы в полной мере насладиться питахайей, есть ее нужно слегка охлажденной и не сочетать с продуктами, которые обладают резким вкусом.

8. Васаби

Настоящий васаби, выращенный в холодной проточной воде, обладает сильным противомикробным действием, что объясняет его популярное сочетание с сырой рыбой. Стоимость корня достигает € 200 за 1 кг, и найти его можно только в Японии. Поэтому за пределами этой страны в большинстве случаев под видом васаби подают имитацию — пасту из хрена, специй и красителей.

9. Куркума

Высушенный корень куркумы при добавлении в пищу помогает предотвратить болезнь Альцгеймера. Считается, что именно поэтому в Индии, где эта специя является традиционной, данное заболевание диагностируется только у 5 % людей старше 60 лет, в то время как в других странах этот показатель достигает 20 %.

10. Гвоздика

Популярная (особенно в зимнее время) пряность — это высушенные нераскрывшиеся бутоны гвоздичного дерева. Гвоздика обладает жгучим вкусом и сильным ароматом, при этом жгучесть сконцентрирована в черешке, а запах сильнее всего чувствуется в шляпке бутона.

11. Горчица

Горчица — отличный антисептик, причем таким действием обладают не только ее семена. Последнее время виноделы массово используют это растение для сидерации (обогащения почвы) виноградников. Корневые выделения горчицы содержат серу, которую очень не любят медведки, личинки майского жука, проволочники (личинки жука-щелкуна), слизни и другие почвообитающие вредители.

12. Чиа

Полюбившиеся многим последователям здорового питания семена чиа — это семена испанского шалфея. Чиа ценят за сбалансированный состав полезных жирных кислот, антиоксидантов, белка и клетчатки. В Мексике и других странах Латинской Америки они являются неотъемлемой составляющей традиционной кухни еще со времен ацтеков.

Несомненно, вышенаписанные факты — капля в море того, чего мы не знаем о любимых продуктах. А чем можете дополнить этот список вы? Рассказывайте в комментариях.