Как выглядят культовые актеры прошлого века и современные знаменитости в одном возрасте

Ну кто из нас не любит старые добрые советские фильмы? Мы десятки раз пересматриваем их и все равно продолжаем восхищаться красотой Зиночки из «Иван Васильевич меняет профессию», переживать за Шурика, поражаться силе характера Катерины из «Москва слезам не верит». Даже реплики этих культовых персонажей мы знаем наизусть. Но задумывались ли вы о том, а сколько же лет было актерам, когда они сыграли свои легендарные роли?