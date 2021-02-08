Как выглядят культовые актеры прошлого века и современные знаменитости в одном возрасте
Ну кто из нас не любит старые добрые советские фильмы? Мы десятки раз пересматриваем их и все равно продолжаем восхищаться красотой Зиночки из «Иван Васильевич меняет профессию», переживать за Шурика, поражаться силе характера Катерины из «Москва слезам не верит». Даже реплики этих культовых персонажей мы знаем наизусть. Но задумывались ли вы о том, а сколько же лет было актерам, когда они сыграли свои легендарные роли?
AdMe.ru вот задумался. Мы решили не только узнать, в каком возрасте снялись в знаковых фильмах культовые артисты, но и заодно найти их ровесников среди современных звезд.
Нина Гребешкова и Светлана Лобода, 38 лет
Надежда Румянцева и Кристина Асмус, 32 года
Анастасия Вертинская и Лиза Арзамасова, 25 лет
Андрей Миронов и Александр Петров, 31 год
Лия Ахеджакова и Наталья Рудова, 37 лет
Наталья Селезнева и Ирина Старшенбаум, 28 лет
Нина Дорошина и Анна Плетнева, 43 года
Александр Демьяненко и Роман Курцын, 35 лет
Алиса Фрейндлих и Валентина Рубцова, 43 года
Лидия Смирнова и Марина Федункив, 49 лет
Любовь Полищук и Равшана Куркова, 40 лет
Евгений Евстигнеев и Дмитрий Нагиев, 53 года
Ирина Муравьева и Регина Тодоренко, 30 лет
Нонна Мордюкова и Ирина Горбачева, 32 года
Леонид Куравлев и Сергей Бурунов, 43 года
Галина Польских и Вера Брежнева, 38 лет
Наталья Кустинская и Тина Кароль, 35 лет
Вячеслав Тихонов и Виктор Добронравов, 37 лет
Нина Русланова и Рита Дакота, 30 лет
А вам больше нравится, как выглядят современные звезды или же знаменитости прошлого века?
Фото на превью Бриллиантовая рука / Мосфильм, lobodaofficial / Instagram