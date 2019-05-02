Как выглядят королевские особы и первые леди в обычной жизни (Спойлер: каждая из нас может одеваться как герцогиня)

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Мы привыкли видеть первых леди разных стран мира, принцесс и королев в красивых платьях или элегантных брючных костюмах. Но что эти женщины носят, когда, например, просто выбираются на прогулку? На самом деле они предпочитают удобство и простоту. Ведь это такое счастье — наконец сменить туфли на шпильке на удобные кеды, а утонченное, но сковывающее движения платье — на обычные джинсы.

Сегодня AdMe.ru сравнит фотографии королевских особ и первых леди, сделанные на официальных мероприятиях и в повседневной жизни. И, кажется, одеться так же, как герцогиня Сассекская, проще, чем мы думали.

Кэтрин, герцогиня Кембриджская

Меган, герцогиня Сассекская

Королева Бельгии Матильда

Королева Иордании Рания

Королева Испании Летисия

Королева Нидерландов Максима

Кронпринцесса Дании Мэри

Кронпринцесса Швеции Виктория

Княгиня Монако Шарлен

Принцесса Японии Масако

Первая леди США Мелания Трамп

Первая леди Франции Брижит Макрон

Первая леди Китая Пэн Лиюань