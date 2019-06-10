Как выглядят и одеваются 16 самых уважаемых в мире критиков моды

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Порой мода меняется так быстро, что мы не успеваем за ней. Сегодня на пике популярности одно, завтра — другое, послезавтра — третье. Но редакторы глянцевых журналов и фешен-журналисты умудряются чудесным образом следовать всем тенденциям, а иногда и сами идут впереди них.

AdMe.ru стало очень интересно, как же одеваются те, кто знает о моде все. Делимся своими находками с вами.

Сьюзи Менкес

Этой улыбчивой леди 75 лет, и она является одним из самых влиятельных критиков моды в Великобритании. Некоторое время назад Сьюзи Менкес была редактором отдела моды International Herald Tribune, а теперь редактор Vogue International. Несмотря на титулы, вкус самой Сьюзи нередко становится предметом обсуждения среди других деятелей этой индустрии.

Линн Йегер

Линн Йегер — одна из самых эпатажных (а вместе с тем и самых влиятельных) фешен-журналистов мира. Она пишет для Vogue и является редактором отдела моды Vogue.com. Эта женщина знает, как выделиться из толпы, но вы вряд ли захотите примерить на себя ее образ.

Анна Делло Руссо

«Свободный» редактор и креативный консультант японского журнала Vogue Анна Делло Руссо умеет показать себя. Она любит примерять смелые образы и умеет выглядеть стильно и странно одновременно. А еще Анна — известный коллекционер дизайнерских вещей и украшений.

Грейс Коддингтон

Эта женщина с ярко-рыжими волосами — креативный директор американского Vogue и бывшая модель Грейс Коддингтон. Она часто выбирает для себя довольно специфические модные образы, но нельзя не отметить, что в свои 78 Грейс выглядит очень молодо.

Мирослава Дума

Мирослава Дума не зря считается одной из самых ярких фигур в мире российской моды. Ее легкому безупречному стилю позавидует каждая девушка. В начале карьеры Мирослава работала обозревателем моды Harper’s Bazaar, а сейчас является главным редактором собственного сайта Buro 24/7, где рассказывает о стиле и модных тенденциях.

Эммануэль Альт

Главный редактор парижского журнала Vogue Эммануэль Альт между платьем и брюками неизменно выбирает второе. И выглядит всегда безукоризненно. Она любит классику и предпочитает использовать для своих образов неброские цвета.

Кристин Сентенера

Кристин Сентенера, бывший редактор отдела моды Harper’s Bazaar Australia, а теперь старший редактор отдела моды австралийского Vogue, знает, как одеваться скромно, но со вкусом. В ее образах нет вызова и вульгарности, зато есть элегантность и легкий шик.

Карин Ройтфельд

Карин Ройтфельд хоть и является теперь бывшим главным редактором французской версии Vogue, с модой остается неразлучна. Она основала журнал CR Fashion Book, стала его главным редактором и продолжает оставаться одной из главных законодательниц моды.

Анна Винтур

Анна Винтур — икона стиля и главный редактор американского Vogue с 1988 года. Она всегда выглядит очень элегантно и считается одной из самых влиятельных персон в фешен-индустрии.

Анжелика Ченг

Шеф-редактор китайского Vogue Анжелика Ченг не так известна в мире моды, но это не мешает ей стильно одеваться и молодо выглядеть.

Керри Пиери

Директор отдела моды журнала Harper’s Bazaar Керри Пиери выбирает довольно простые и практичные вещи, но выглядит невероятно стильно. А ее инстаграм всегда полон свежих фотографий с модными образами.

Джулия Сарр-Жамуа

Фешен-редактора британского Vogue точно ни с кем не перепутать. Яркие наряды и пышная прическа уже стали ее визитной карточкой. Благодаря своему чувству стиля и неповторимому образу Джулия входит в число самых эффектных девушек планеты.

Кейт Ланфер

Кейт Ланфер в фешен-индустрии уже очень давно. Она успела поработать в австралийском Vogue, Harper’s Bazaar Australia, американском Elle, побывала главным редактором журнала Maxim, а не так давно заняла пост креативного директора журнала Marie Claire. Ее отличает мастерское умение сочетать элементы мужского и женского гардероба и выглядеть очень стильно.

Джованна Батталья

Джованна Батталья — редактор отдела моды японского Vogue. Она умеет сочетать смелые оттенки, вещи сложного кроя и разной длины. А еще Джованна показывает всему миру, как стильно можно выглядеть в одежде с леопардовым принтом.

Гленда Бэйли

Гленда Бэйли — действующий главный редактор журнала Harper’s Bazaar. Судя по инстаграму, она отдает предпочтение однотонным вещам классического кроя. Но порой ее наряды можно назвать слишком смелыми.

Алекса Чанг

Редактор британского Vogue Алекса Чанг умело пользуется знаниями о мире моды. В каждом наряде она старается подчеркнуть свою природную красоту, стройную фигуру и длинные ноги.

Бонус: российские эксперты моды

Наиболее известные российские эксперты моды: Вячеслав Зайцев, Эвелина Хромченко и Александр Васильев.

А кто для вас является иконой стиля и образцом красоты?