Как выглядят и чем живут 12 человек, предки которых оставили след в истории человечества

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Существует мнение, что потомки значимых персон в истории не могут конкурировать со своими предками. Но если посмотреть на правнуков некоторых из великих мира сего, то невольно убеждаешься в обратном. Безусловно, не все пошли по стопам своих родственников, но этот факт не лишил их обаяния, таланта и порой гениальности.

AdMe.ru постарался выяснить, как выглядят и чем живут потомки авторитетных исторических фигур. В конце статьи есть бонус: оказывается, Том Хэнкс — потомок национального героя Америки.

Белла Фрейд

Белла Фрейд — праправнучка создателя психоанализа Зигмунда Фрейда и дочь художника Люсьена Фрейда. Свой жизненный путь, как и большинство потомков Фрейда, она связала не с психологией. Белла увлекалась искусством и стала модельером. В мир авангардной моды девушка попала в 16 лет благодаря эксцентричной Вивьен Вествуд, которая была ее первым наставником. Фрейд получила образование в академии костюма и моды в Риме. И в 1991 году сама дебютировала на подиуме в качестве дизайнера. Она возродила британский бренд Biba и на сегодняшний день успешно совмещает работу в индустрии моды с журналистикой.

Бернхард Цезарь Эйнштейн

Бернхард родился в 1930 году в Германии. Внук великого ученого Альберта Эйнштейна пошел по стопам деда и тоже посвятил себя науке, став инженером-физиком. Бернхард был единственным из 5 потомков, кто дожил до глубокой старости, при этом став отцом 5 детей. Среди них музыкант, физик и врач-анестезиолог.

Палома Пикассо

Палома — внебрачная дочь легендарного художника Пабло Пикассо. Она родилась в 1949 году во Франции. Благодаря отцу ее детство прошло в окружении творческих личностей. Это и определило будущее Паломы. Девушка пробовала себя в живописи, но свое призвание нашла в моде.

Она стала дизайнером одежды, а после выпустила линейку парфюмерии. В итоге реализовала свои таланты в ювелирном деле. Уже более 30 лет Пикассо создает шедевры для легендарной компании Tiffany & Co.

Алессандра Муссолини

Алессандра не только внучка Бенито Муссолини, но и племянница Софи Лорен. До того как уйти в политику, девушка попытала удачи в кино, дважды украсила обложку Playboy и даже записала альбом романтических песен. В начале 1990-х Муссолини сменила творческую деятельность на политическую и создала собственную партию. Сегодня Алессандре 56 лет, она не только известный в Италии политик, но и мама. Все ее 3 детей носят фамилию известного прадеда.

Николас Сомс

Николас Сомс родился в 1948 году на юге Лондона. Он является внуком британского премьер-министра сэра Уинстона Черчилля. Как и его легендарный дед, Сомс занялся политикой. Свою карьеру он начал как военный на службе в Кенсингтонском дворце. В начале 1970-х Николас покинул службу в армии Великобритании, чтобы развивать биржевой бизнес. А после и вовсе стал личным помощником сенатора Соединенных Штатов Америки. В 2014 году был посвящен в рыцари.

Хью Гросвенор

Британский аристократ Хью Гросвенор состоит в родстве не только с королевской семьей Великобритании. По материнской линии он прапрапраправнук поэта Александра Пушкина. В отличие от своего знаменитого предка, герцог Гросвенор не унаследовал тягу к писательству, а стал менеджером. Но это никак не отразилось на его популярности. После смерти отца Хью стал самым молодым миллиардером Британии, который к тому же является завидным женихом.

Наоми Уайлдинг

43-летняя Наоми Уайлдинг приходится внучкой актрисе Элизабет Тейлор. В отличие от знаменитой родственницы, Наоми не посвятила себя кино. Но бабушка привила ей тягу к красивой одежде и искусству. Повзрослев, она стала стилистом и фешен-директором глянцевого журнала. Кроме этого, вместе с мужем Энтони Наоми руководит галереей в Лос-Анджелесе и воспитывает сына.

Камилла Готтлиб

Камилла — внучка легендарной актрисы и княгини Грейс Келли. 19-летняя девушка учится в одном из университетов Монако и увлекается фотографией. Мать Камиллы — младшая дочь Грейс и Ренье III, принцесса Стефания. Из-за того что Камилла была рождена вне брака, она не имеет права наследовать престол, но этот факт не лишает девушку сходства с ее обаятельной бабушкой.

Элеттра Росселлини

Элеттра Росселлини родилась в творческой семье. Ее бабушка - актриса золотой эпохи Голливуда Ингрид Бергман. Элеттра родилась в 1983 году в Нью-Йорке, окончила университет, где в совершенстве овладела французским. С 12 до 17 лет девушка страдала из-за сколиоза, но этот недуг не помешал ей в будущем стать известной моделью и лицом ведущих косметических брендов. Сегодня Эллетра Росселлини не только востребованная манекенщица, она занимается благотворительностью и воспитывает сына Ронина.

Шарль Наполеон Бонапарт

Шарль Наполеон Бонапарт — один из потомков Наполеона I. Он стал доктором экономических наук и финансистом, некоторое время даже занимал должность вице-мэра корсиканского города Аяччо. Шарлю 68 лет, кроме политики и экономики он интересуется фамильной историей. Несколько лет назад издал книгу о своем прародителе. К знаменитому имени Шарль относится скромно и не считает себя известным.

Лидия Гевара

Внучка латиноамериканского революционера Эрнесто Гевары завоевала славу не в сфере политики, а музыки. 33-летняя женщина записала несколько альбомов рок-музыки, выпустила клипы и даже успела сняться в кино, сыграв саму себя. Последние несколько лет Лидия покоряла еще один олимп — она стала мамой и всецело сосредоточилась на воспитании своей маленькой дочери.

Бонус: Том Хэнкс — потомок Авраама Линкольна

Том Хэнкс известен всему миру как блестящий актер. Но мало кто знает, что он состоит в родстве с одним из величайших героев американской истории. Он является прямым потомком Авраама Линкольна, точнее его матери Нэнси Хэнкс, которая приходится Тому Хэнксу прабабушкой в 5-м поколении.

Как вы считаете, должны ли потомки продолжать дело своих знаменитых предков?