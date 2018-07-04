Как выглядят и чем живут королевские семьи из разных стран

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В мире насчитывается 43 монархии. Некоторые правители и их семьи обладают неограниченной властью и богатством. Подобно султану Брунея, построившему дворец с 1788 комнатами, они утопают в роскоши. Другие, наоборот, не кичатся своим положением. Сами отвозят детей в школу и ведут вполне скромный образ жизни.

Сегодня AdMe.ru расскажет, как живут монархи 10 государств, и познакомит вас с королевскими семьями разных стран. А также докажет, что у некоторых из них образ жизни мало чем отличается от нашего.

1. Бельгия

В 1830 году Бельгия обрела независимость. За минувшие годы на бельгийский трон взошло уже семь монархов. Действующий король Филипп сменил своего отца Альберта II в 2013 году, когда последний по состоянию здоровья отрекся от трона. Король Бельгии Филипп и королева Матильда не пользуются для своих четырех детей услугами постоянной няни. Няня им нужна, только когда их нет дома. До того как стать королевой, Матильда изучала логопедию и даже работала в этой области. Кроме того, королева интересуется психологией, и, возможно, именно это помогает ей находить общий язык со всеми детьми.

2. Иордания

В арабской Иордании монархия возникла недавно — в 1921 году. Действующий король Абдалла II был старшим ребенком в семье короля Хусейна и должен был стать наследным принцем. Однако в 1965 году король Хусейн передал трон своему брату Хасану. Только в 1999 году, за несколько недель до смерти, король Хусейн внезапно решил вернуть королевский титул своему сыну Абдалле II. Абдалла II женат на королеве Рании, у них две дочери и два сына. Он всерьез увлечен киноиндустрией и даже сам участвовал в одном из эпизодов своего любимого сериала «Звездный путь».

Ранние семейные фото.

Королева Иордании Рания пишет детские книги. Одна из книг Рании стала бестселлером в Нью-Йорке. Эта очаровательная женщина, одна из красивейших женщин по версии журнала Harpers and Queen, совсем не похожа на обычную мусульманку. Она стильно одевается и несколько разочаровывает детей тем, что не носит корону. В свободное время она любит печь печенье с шоколадом. И смотреть фильмы, закусывая попкорном. Однако есть у Рании и настоящие королевские слабости: она любит носить туфли, расшитые золотыми нитками на коже. А в 2012 году она заказала себе обувь из настоящего золота, инкрустированную бриллиантами и топазом.

3. Тонга

Тупоу VI (в центре) на траурной церемонии по случаю смерти отца Тупоу IV. По бокам сыновья: Улукала (слева) и Ата (справа).

Тонга — это крошечное королевство в Океании. Оно расположено на 169 островах, населенными из которых являются 36. Проживает там чуть более 100 тысяч человек. C 2012 года в Тонга правит монарх Тупоу VI. Он получил королевский титул, когда сместили его брата Тупоу V, не имевшего детей. Второй старший брат Тупоу VI был отстранен от трона за женитьбу на простолюдинке. У Тупоу VI трое детей и двое внуков. Несмотря на то что в Тонга осуждается традиция близкородственных браков, они все еще распространены: и король, и его сын Улукала женились на двоюродных сестрах.

Тупоу V, старший брат действующего короля.

4. Дания

Маргрете II и ее внук Кристиан.

Дания — это королевство, включающее в себя часть Гренландии и Фарерских островов. Первые упоминания о датских монархах относятся еще к концу VIII века. В X веке объединенное королевство было основано викингами. Это государство является древнейшим в Европе. С 1972 года королевой Дании является Маргрете II.

У королевы Маргрете II двое детей. Старший из сыновей, принц Фредерик, женат на принцессе Мэри австралийского происхождения. В детстве Мэри не мечтала стать принцессой, а хотела быть ветеринаром. У семьи четверо детей, родители охотно играют в игры с детьми, а Мэри еще и сама отвозит их в школу на велосипеде. Когда в датской королевской семье рождается ребенок, то по традиции имя новорожденного не разглашается до крещения (примерно в течение первого месяца жизни). А вся страна играет в любопытную игру. Население пытается угадать, какое имя дадут младенцу, и делает между собой ставки.

Родословную Маргрете II можно проследить вплоть до викингов. Королева не занимается решением политических вопросов, а лишь является официальным представителем страны. Она покровительствует искусству и сама является талантливой художницей. Ее иллюстрации к «Властелину колец» поразили Джона Толкиена и были опубликованы под псевдонимом Ингахильд Гратмер в датском издании книги 1977 года.

5. Испания

Испанская монархия берет свои корни в Королевстве вестготов V века, основанном в Испании и Аквитании. Действующий король Фелипе VI взошел на трон в 2014 году после отречения своего отца Хуана Карлоса I. Фелипе VI — активный болельщик и спортсмен. Он участвовал в чемпионатах Испании, Европы и Олимпийских играх по баскетболу, а также в матче по регби в 2018 году. В 2004 году он женился на Летиции, бывшей журналистке CNN. В браке у них родились две дочери: Леонор и София. Король Фелипе вместе с женой сами отвозят детей на машине в школу, обсуждая попутно школьные дела.

Королевской семье Испании не чужды спортивные страсти. Слева направо: бывшая королева София, король Фелипе и королева Летиция.

6. Швеция

На фото справа — наследная принцесса Виктория, принц Даниэль и принцесса Эстель.

Изначально шведская монархия была выборной. Наследственной она стала в XVI веке при правлении Густава Вазы. Действующий монарх Карл Густав XVI стал королем в 1973 году. Он первым восстал против шведской традиции, по которой нужно жениться исключительно на особах королевской крови, для того чтобы занять трон. Он женился на женщине простого происхождения, с которой встретился на Олимпийских играх. Его дочь, наследная принцесса Виктория, вышла замуж за своего тренера Даниэля, в браке с которым родила двоих детей: Эстель и Оскара.

Принцесса Виктория на первом рабочем месте.

Принцесса Виктория стала наследницей престола после отмены закона, по которому трон передавался старшему из сыновей. Теперь в Швеции, как и во многих других европейских странах, королевский титул получает старший ребенок, независимо от пола. Принцесса не любит спокойно сидеть или загорать. Чтобы заполнить чем-то свободное время, она может даже собирать ягоды в саду Соллиденского дворца. Виктория не любит городскую жизнь и, если бы не была наследницей, с удовольствием посвятила бы жизнь работе с животными.

7. Свазиленд

Мсвати III в традиционном наряде. / Мсвати III в костюме воина свази.

Свазиленд, или, как его официально называют с апреля 2018 года, Королевство Эсватини, — это одна из самых маленьких стран, расположенная на юге Африки. Государство обрело независимость в 1968 году. С 1986 года Свазиленд управляется нгвеньямой (царем) Мсвати III и ндловукати (королевой-матерью) Нтфомби. Мсвати III является фактическим главой государства, он сам назначает премьер-министра. Королева-мать Нтфомби является хранительницей ритуалов.

На церемонию «Танец тростника» съезжаются полуобнаженные девушки со всего королевства.

Сейчас у Мсвати III 15 жен и 23 ребенка ( и это немного, если учесть, что у его предшественника было 125 жен). Первые две жены королю назначаются его советниками, а остальных может выбирать он сам. Выбирается новая жена на церемонии «Танец тростника», на которую съезжаются не состоящие в браке и бездетные девушки со всего королевства. В течение восьми дней они по очереди танцуют в традиционном наряде перед королем, а он выбирает себе невесту. Девушки Эсватини относятся к этому обряду хорошо, поскольку он дает им шанс стать королевой. По традиции, жениться на своих избранницах король может только после того, как они забеременеют. Беременность является гарантией наследников. До этого времени выбранные жены называются лифовелами, или невестами.

8. Нидерланды

В переводе с голландского слово «Нидерланды» означает «низшие земли», то есть это государство, расположенное на низинах и равнинах. Только 50% земель этой страны превышает 1 метр над уровнем моря. Основы голландской монархии были заложены еще в конце XVI века. С 1815 года Нидерланды стали конституционной монархией. В 2013 году королем стал Виллем-Александр. На тот момент он был самым молодым монархом Европы.

Король Виллем-Александр и королева Максима помогают красить спортзал общественного центра.

Виллем-Александр в течение 21 года работал вторым пилотом и даже после восхождения на трон совершал полеты по 2 раза в неделю. По его словам, если бы он не стал королем, то с удовольствием стал бы пилотом большого самолета. Такого как «Боинг-737». Король Виллем-Александр женат на Максиме, дочери банкира. У пары 3 дочери: принцессы Катарина-Амалия, Алексия и Ариана.

9. Япония

Император Акихито и императрица Митико.

Японская монархия — это старейшая в мире непрерывная монархия. Сами японцы признают 125 императоров, начиная от легендарного императора Джимму (660 год до н. э.). Действующий император Японии Акихито пришел к власти после смерти своего отца в 1989 году. Он наследник старейшей из царствующих династий в мире. В Японии Акихито никогда не упоминается по имени. Вместо этого используются словосочетания «Его Величество Император» или просто «Его Величество». Со своей женой Митико, женщиной простого происхождения, он познакомился на теннисном корте. Женитьба Акихито на Митико была первым случаем неравного брака более чем за 2600 лет. В браке у них родилось трое детей: принцы Нарухито и Фумихито, а также дочь Саяко.

Принцесса Масако, сын императора и наследный принц Нарухито и их дочь Айко.

Акихито увлекается морской биологией. Он написал 38 статей о рыбе гоби и дал название новому обнаруженному виду рыб. В 2016 году он заявил о намерении отречься от престола в пользу старшего сына Нарухито. Сам Нарухито, по примеру отца, также женился на девушке без королевских корней, бывшем дипломате.

10. Англия

Корни британской монархии идут из мелких королевств средневековой Шотландии и англосаксонской Англии. Действующая королева Елизавета II взошла на трон в 1952 году. Она является старейшим в мире монархом. Елизавета II и принц Филипп женаты уже 70 лет, и за время ее правления сменилось 13 премьер-министров. У стaршего сына Елизаветы II, принца Чарльза, двое детей: принц Уильям, который женат на Кейт Миддлтон, и принц Генри. Любопытно, что Чарльз стал первым отцом из королевской семьи, который присутствовал при родах своей жены. Многие знают младшего сына Чарльза как Гарри. Однако на самом деле принца, женатого на бывшей актрисе Меган Маркл, зовут Генри, а прозвище Гарри предназначалось исключительно для семьи и друзей. Но в результате стало известно всему миру.

На членов королевской семьи Великобритании распространяется ряд гласных и негласных запретов. Им нельзя использовать такие слова, как «пардон», «духи» и «шик», а также летать одним самолетом (чтобы в случае катастрофы не прервался род). Кроме того, особам королевской крови нельзя есть моллюсков и ракообразных, поскольку это может стать причиной аллергии. Однако лишь королева строго соблюдает этот запрет, а ее дети иногда позволяют себе попробовать морепродукты. Королевских детей крестят водой, специально привезенной с реки Иордан, причем у них может быть более двух крестных (у принца Джорджа их семь). На Рождество семья обменивается шутливыми и недорогими подарками. Принцесса Анна, например, подарила принцу Чарльзу кожаное сиденье для унитаза.

Какие традиции и правила вас удивили больше всего? Делитесь вашими впечатлениями.