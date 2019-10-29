Как выглядят и чем занимаются жены миллиардеров (Это не только длинноногие модели)

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Думаете, жены олигархов только и делают, что ходят по салонам красоты, занимаются шопингом и отдыхают на яхтах? А вот и нет. Есть такие, которые не тратят напропалую деньги со счетов своих мужей: они строят карьеру, воспитывают детей, получают звания в спорте, занимаются наукой и благотворительностью. Эти женщины не распространяются о своей личной жизни, но тем не менее о них кое-что известно.

Мы в AdMe.ru в восторге от избранниц богатейших людей мира и больше не можем скрывать информацию об их успехах.

1. Люсинда Саутворт

Cупруга основателя поисковой системы Google Ларри Пейджа (10-е место в списке Forbes среди богатейших людей мира) — обладательница 3 дипломов: Оксфордского, Стэнфордского и Пенсильванского университетов. Ее диссертация была посвящена прогрессивным медицинским технологиям, способным продлить срок человеческой жизни. Сейчас Люсинда преподает биомедицину в Стэнфордском университете. Кроме того, Ларри с женой основали свою благотворительную организацию, которая помогает неблагополучным семьям и спонсирует медицину. В 2014 году супруги выделили крупную сумму на борьбу с эпидемией вируса Эбола в Западной Африке. Хотя девиз поисковика Google звучит как «Найдется все», сам Ларри предпочитает тщательно скрывать свою личную жизнь. Известно, что пара поженилась в 2007 году, у них есть 2 детей.

2. Дарья Жукова

Можно только догадываться, чем Дарья покорила сердце миллиардера Романа Абрамовича в далеком 2005 году, ведь ради нее он оставил семью. Однако стоит заметить, что кошелек олигарха девушку точно не интересовал: ее отец — Александр Жуков, основатель компании «Синтез-Ойл», которая занимается поставками нефти. К моменту знакомства с олигархом девушка была одним из дизайнеров марки одежды Kova & T, которую с удовольствием носят многие голливудские звезды. У пары есть 2 детей: сын и дочь. В 2017 году Роман и Дарья разошлись, оставшись при этом друзьями. Долгое время никто ничего не знал о личной жизни Дарьи, но на днях стало известно, что она вышла замуж — и вновь за миллиардера. На этот раз греческого.

Дарья Жукова с греческим олигархом Ставросом Ниархосом III.

3. Елена Перминова

Елена выросла в сибирском городке Бердске. В 16 лет ее пригласили на работу в столичное модельное агентство. Сейчас светская львица может сама создавать тренды: ни один ее выход в свет не остается незамеченным. Муж красотки олигарх Александр Лебедев старше жены на 27 лет, супруги воспитывают 3 детей: 2 сыновей и дочь. 33-летняя Елена — жена, многодетная мама, известная модель. Но помимо этого, женщина ведет свой фешен-блог и занимается благотворительностью. Так, Елена основала онлайн-аукцион, где на продажу выставляются вещи знаменитых персон. Все вырученные на аукционе средства направляются на программу, связанную с лечением онкологии у детей.

4. Серена Уильямс

Именитую теннисистку сложно назвать неприметной женой своего супруга — Алексиса Оганяна, который сколотил состояние на интернет-предпринимательстве. Он развивает IT-проекты и является создателем новостного американского сайта Reddit.com. Помимо блестящей карьеры в спорте, женщина зарабатывает на сотрудничестве с различными брендами и развитии собственного — Aneres Designs. Пара воспитывает 2-летнюю дочь Олимпию.

5. Хадижа Гуцериева

История умалчивает о том, как семья Гуцериевых (1-е место в списке Forbes среди богатейших семейных кланов России) нашла невесту своему сыну Саиду. Но выбор пал на Хадижу Ужахову — девушку из скромной ингушской семьи. Она не ведет аккаунты в социальных сетях, учится на стоматолога, чтит национальные традиции. В марте 2016 года в Москве праздновали одну из крупнейших свадеб десятилетия стоимостью около $ 1 млрд. Саид не просто наследник огромного состояния своего отца, Михаила Гуцериева, но и сам успешный бизнесмен: он занял 71-ю строчку в списке Forbes.

6. Мириам Адельсон

Однажды женщина сходила на свидание вслепую с владельцем гостиниц и казино в Лас-Вегасе и Макао. И в далеком 1991 году они поженились. Мириам — врач, специализирующийся на лечении наркозависимости. При поддержке своего супруга она открыла клинику в Лас-Вегасе, где лично работает с пациентами и занимается научными исследованиями, а также основала клинику в Израиле.

«Спасение наркомана эквивалентно спасению около 20 человек. Лечение одного наркомана уменьшает его преступную деятельность, количество арестов, судов, время нахождения в тюрьме, потребление инъекционных наркотиков, а также снижает возможность инфицирования ВИЧ и гепатитом С его и других людей при совместном использовании игл. Вылечив одного человека, мы можем спасти много жизней». Мириам Адельсон

7. Ирина Винер

Жена миллиардера Алишера Усманова не привыкла отсиживаться за спиной у мужа. Заслуженный тренер России по художественной гимнастике Ирина Винер — самодостаточная личность, на счету у которой десятки известных воспитанниц. В 2019 году в Москве на территории Олимпийского комплекса «Лужники» открылся «Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой». А вот секрет счастливого брака, как считает Ирина Александровна, заключается в том, что она «настоящая восточная жена, которая в любой момент поддержит любимого мужа».

8. Каролин Персcон

Жена председателя совета директоров шведского бренда одежды H&M Стефана Перссона. Шведский магнат считает, что жена не должна сидеть дома и воспитывать детей, поэтому Каролин стала его деловым партнером. Семья основала фонд, который занимается борьбой с наркоманией среди молодежи. За годы брака у них появилось 3 детей: 2 сына и дочь. А их старший сын уже является президентом и главным исполнительным директором H&M.

9. Чжан Ин

Китайский предприниматель Джек Ма познакомился со своей будущей супругой еще в педагогическом институте в конце 1980-х и сразу сделал ей предложение. Семья не была богатой: мужа не брали на работу даже в KFC. А в 1994 году Джек Ма узнал о существовании интернета. Ма занял $ 2 тыс. и основал компанию по разработке веб-сайтов. Чжан вместе с мужем активно занималась созданием сайта Alibaba.com. Сначала она выполняла разные мелкие поручения, а в 2002 году уже стала главным управляющим компании в Китае. Все изменилось, когда супруги обнаружили, что их 10-летний сын стал игроманом. Мальчик все дни проводил в интернет-кафе, объясняя это так: «Зачем идти домой, ведь там все равно никогда никого нет». Ма попросил жену оставить работу. Сейчас Чжан воспитывает 3 детей и активно занимается благотворительностью.