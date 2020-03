Как выглядят и чем занимаются внуки и правнуки 12 великих людей (Спойлер: некоторые уже вошли в историю)

1. Аннабель Бельмондо, внучка Жан-Поля Бельмондо

2. Бенджамин Сторм Кио, внук Элвиса Пресли

3. Талита фон Фюрстенберг, внучка Дианы фон Фюрстенберг

4. Пол Эйнштейн, правнук Альберта Эйнштейна

5. Сара Дарвин, праправнучка Чарльза Дарвина

6. Ройд Толкин, правнук Джона Толкина

7. Кира Чаплин, внучка Чарли Чаплина

Кроме того, девушка прославилась как модель. В 16 лет она переехала в Париж и подписала контракт с модным агентством NEXT Model Management. Сегодня Кира известна еще и как борец за права женщин и детей. В 2020 году она открыла школу для 400 бедных ребят в Сьерра-Леоне.

8. Джада Де Лаурентис, внучка Дино Де Лаурентиса

9. Татия Старки, внучка Ринго Старра

Внучка барабанщика культовой группы The Beatles носит фамилию дедушки (Ринго Старр — псевдоним, в действительности музыканта зовут Ричард Старки). Татия связала свою жизнь с музыкой, только выбрала другой инструмент — бас-гитару. Девушка играла в составе нескольких рок-групп, и на ее счету 2 музыкальных альбома.

10. Грета Норрис, внучка Чака Норриса

11. Фабьен Кусто, внук Жака Ива Кусто

12. Скарлетт Кертис, праправнучка Зигмунда Фрейда

Скарлетт Кертис начинала карьеру как блогер. Она писала для The Guardian и The Telegraph, у нее была своя авторская колонка в The Sunday Times. Скарлетт известна еще и своей борьбой за права женщин. Она организовала кампанию против травмирующих операций, которым подвергаются девушки в некоторых странах.

2 года назад Кертис написала книгу «Феминистки не носят розовое (и другие мифы)». Эта работа была удостоена престижной премии и стала бестселлером, а свой гонорар девушка направила на благотворительность.