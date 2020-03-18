Как выглядят и чем занимаются внуки и правнуки 12 великих людей (Спойлер: некоторые уже вошли в историю)
Люди, изменившие мир, оставили после себя культовые роли в кино, замечательную музыку и значимые научные открытия. При этом у многих из них были крепкие семьи, и сейчас эстафету гениальности принимают их внуки и правнуки.
Мы в AdMe.ru следим за судьбами не только известных людей — нам интересно и то, как складывается жизнь их потомков.
1. Аннабель Бельмондо, внучка Жан-Поля Бельмондо
Внучка известного французского актера легко могла бы покорить мир благодаря своей красоте. И Аннабель уже попробовала себя в роли модели. А совсем недавно девушка решила пойти по стопам своего знаменитого деда: в 2020 году на экраны выходят целых 2 фильма с ее участием — «Американская ночь» и «Мадам Клод».
2. Бенджамин Сторм Кио, внук Элвиса Пресли
Бен — второй ребенок Лизы Мари Пресли, дочери легендарного американского певца и актера. Парень предпочитает тихую и скромную жизнь и практически не появляется на публике. Его можно увидеть в документальном фильме «Элвис: рассказ семьи Пресли» (2005).
3. Талита фон Фюрстенберг, внучка Дианы фон Фюрстенберг
Талита не просто наследница одного из самых известных домов мод и очень красивая девушка, она — настоящая принцесса. Ее дедушка — немецкий принц Эгон фон Фюрстенберг, а ее прапрапрабабушка — представительница итальянской королевской семьи Вирджиния Бурбон дель Монте.
Талита хочет связать свою жизнь с дизайном. Она прошла стажировку в Teen Vogue и уже успела поработать в модном доме своей бабушки, Дианы фон Фюрстенберг. А в 2019 году девушка выпустила свою первую линию одежды.
4. Пол Эйнштейн, правнук Альберта Эйнштейна
Альберт Эйнштейн занимался не только физикой: в свободное время он играл на скрипке. Один из потомков великого ученого, его правнук Пол, решил связать свою жизнь с музыкой и стал скрипачом. Он объездил с концертами полмира и однажды снялся в клипе Роя Орбисона, спродюсированном Дэвидом Линчем.
Пол рассказывает, что в начале карьеры агент рекомендовал ему взять псевдоним, чтобы не раскрывать свое родство с Альбертом Эйнштейном. Как видите, музыкант его не послушал и продолжает выступать под своим именем.
5. Сара Дарвин, праправнучка Чарльза Дарвина
Великий ученый и автор эволюционной теории интересовался, помимо прочего, и ботаникой. Стоит ли удивляться тому, что его праправнучка сделала карьеру в этой области? Сара Дарвин — известный британский ботаник. Она подготовила иллюстрации для путеводителя по Галапагосским островам и повторила кругосветное путешествие своего великого предка.
А в 2009 году Сара поучаствовала в необычном научном эксперименте, по итогам которого было установлено, что ее голос помогает томатам расти. Сара и 9 других исследователей читали и записывали на пленку отрывки из произведений Чарльза Дарвина. Оказалось, томатам нравится слушать голос праправнучки ученого: ее растение выросло на 1,6 см выше, чем то, которое было взято как образец.
6. Ройд Толкин, правнук Джона Толкина
С самого детства Ройд любил читать книги своего знаменитого прадедушки. Когда парень вырос, он познакомился с Питером Джексоном и даже снялся в эпизодической роли в заключительной части трилогии о хоббите. Кинематограф так увлек Ройда Толкина, что тот основал свою киностудию и стал режиссером.
7. Кира Чаплин, внучка Чарли Чаплина
Многим известно, что Уна Чаплин, сыгравшая в «Игре престолов», приходится внучкой великому Чарли Чаплину. Но она не единственная. Ее кузина Кира тоже пошла по стопам своего дедушки и снялась в нескольких фильмах.
Кроме того, девушка прославилась как модель. В 16 лет она переехала в Париж и подписала контракт с модным агентством NEXT Model Management. Сегодня Кира известна еще и как борец за права женщин и детей. В 2020 году она открыла школу для 400 бедных ребят в Сьерра-Леоне.
8. Джада Де Лаурентис, внучка Дино Де Лаурентиса
Талантливый кинопродюсер и режиссер подарил миру более 170 фильмов, среди которых «Кинг-Конг», «Зловещие мертвецы» и «Ганнибал». Внучка Дино Де Лаурентиса Джада не продолжила дело своего дедушки, но она часто появляется на телеэкранах. У Джады свое кулинарное шоу.
Девушка является выпускницей парижской школы Le Cordon Bleu. Некоторое время она работала шеф-поваром в ресторанах, а потом открыла свой собственный — с блюдами итальянской кухни, приготовленными на калифорнийский манер.
9. Татия Старки, внучка Ринго Старра
Внучка барабанщика культовой группы The Beatles носит фамилию дедушки (Ринго Старр — псевдоним, в действительности музыканта зовут Ричард Старки). Татия связала свою жизнь с музыкой, только выбрала другой инструмент — бас-гитару. Девушка играла в составе нескольких рок-групп, и на ее счету 2 музыкальных альбома.
10. Грета Норрис, внучка Чака Норриса
Грете совсем недавно исполнилось 20, и она уже снялась в нескольких фильмах. В остальном же Грета Норрис обычная девушка. Она ведет активный образ жизни, занимается волонтерством и публикует в своем инстаграме среди прочего трогательные фотографии со своим дедушкой.
11. Фабьен Кусто, внук Жака Ива Кусто
Жак Ив Кусто познакомил нас с красотами и тайнами подводного мира. Внук знаменитого исследователя провел детство на борту дедушкиного корабля «Калипсо» и благодаря этому тоже навеки связал свою жизнь с океаном. Фабьен Кусто однако занимается не только наукой. Как и дедушка, он создает фильмы об обитателях подводных глубин.
В 2014 году Фабьен побил рекорд своего деда: он находился на подводной исследовательской станции 31 день, превзойдя таким образом результат Жака Ива Кусто на одни сутки.
12. Скарлетт Кертис, праправнучка Зигмунда Фрейда
Скарлетт Кертис начинала карьеру как блогер. Она писала для The Guardian и The Telegraph, у нее была своя авторская колонка в The Sunday Times. Скарлетт известна еще и своей борьбой за права женщин. Она организовала кампанию против травмирующих операций, которым подвергаются девушки в некоторых странах.
2 года назад Кертис написала книгу «Феминистки не носят розовое (и другие мифы)». Эта работа была удостоена престижной премии и стала бестселлером, а свой гонорар девушка направила на благотворительность.
Фото на превью Wikipedia, scarcurtis / Instagram