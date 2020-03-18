Как выглядят и чем занимаются внуки и правнуки 12 великих людей (Спойлер: некоторые уже вошли в историю)

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Люди, изменившие мир, оставили после себя культовые роли в кино, замечательную музыку и значимые научные открытия. При этом у многих из них были крепкие семьи, и сейчас эстафету гениальности принимают их внуки и правнуки.

Мы в AdMe.ru следим за судьбами не только известных людей — нам интересно и то, как складывается жизнь их потомков.

1. Аннабель Бельмондо, внучка Жан-Поля Бельмондо

Внучка известного французского актера легко могла бы покорить мир благодаря своей красоте. И Аннабель уже попробовала себя в роли модели. А совсем недавно девушка решила пойти по стопам своего знаменитого деда: в 2020 году на экраны выходят целых 2 фильма с ее участием — «Американская ночь» и «Мадам Клод».

2. Бенджамин Сторм Кио, внук Элвиса Пресли

Бен — второй ребенок Лизы Мари Пресли, дочери легендарного американского певца и актера. Парень предпочитает тихую и скромную жизнь и практически не появляется на публике. Его можно увидеть в документальном фильме «Элвис: рассказ семьи Пресли» (2005).

3. Талита фон Фюрстенберг, внучка Дианы фон Фюрстенберг

Талита не просто наследница одного из самых известных домов мод и очень красивая девушка, она — настоящая принцесса. Ее дедушка — немецкий принц Эгон фон Фюрстенберг, а ее прапрапрабабушка — представительница итальянской королевской семьи Вирджиния Бурбон дель Монте. Талита хочет связать свою жизнь с дизайном. Она прошла стажировку в Teen Vogue и уже успела поработать в модном доме своей бабушки, Дианы фон Фюрстенберг. А в 2019 году девушка выпустила свою первую линию одежды.

4. Пол Эйнштейн, правнук Альберта Эйнштейна

Альберт Эйнштейн занимался не только физикой: в свободное время он играл на скрипке. Один из потомков великого ученого, его правнук Пол, решил связать свою жизнь с музыкой и стал скрипачом. Он объездил с концертами полмира и однажды снялся в клипе Роя Орбисона, спродюсированном Дэвидом Линчем. Пол рассказывает, что в начале карьеры агент рекомендовал ему взять псевдоним, чтобы не раскрывать свое родство с Альбертом Эйнштейном. Как видите, музыкант его не послушал и продолжает выступать под своим именем.

5. Сара Дарвин, праправнучка Чарльза Дарвина

Великий ученый и автор эволюционной теории интересовался, помимо прочего, и ботаникой. Стоит ли удивляться тому, что его праправнучка сделала карьеру в этой области? Сара Дарвин — известный британский ботаник. Она подготовила иллюстрации для путеводителя по Галапагосским островам и повторила кругосветное путешествие своего великого предка. А в 2009 году Сара поучаствовала в необычном научном эксперименте, по итогам которого было установлено, что ее голос помогает томатам расти. Сара и 9 других исследователей читали и записывали на пленку отрывки из произведений Чарльза Дарвина. Оказалось, томатам нравится слушать голос праправнучки ученого: ее растение выросло на 1,6 см выше, чем то, которое было взято как образец.

6. Ройд Толкин, правнук Джона Толкина

С самого детства Ройд любил читать книги своего знаменитого прадедушки. Когда парень вырос, он познакомился с Питером Джексоном и даже снялся в эпизодической роли в заключительной части трилогии о хоббите. Кинематограф так увлек Ройда Толкина, что тот основал свою киностудию и стал режиссером.

7. Кира Чаплин, внучка Чарли Чаплина

Многим известно, что Уна Чаплин, сыгравшая в «Игре престолов», приходится внучкой великому Чарли Чаплину. Но она не единственная. Ее кузина Кира тоже пошла по стопам своего дедушки и снялась в нескольких фильмах. Кроме того, девушка прославилась как модель. В 16 лет она переехала в Париж и подписала контракт с модным агентством NEXT Model Management. Сегодня Кира известна еще и как борец за права женщин и детей. В 2020 году она открыла школу для 400 бедных ребят в Сьерра-Леоне.

8. Джада Де Лаурентис, внучка Дино Де Лаурентиса

Талантливый кинопродюсер и режиссер подарил миру более 170 фильмов, среди которых «Кинг-Конг», «Зловещие мертвецы» и «Ганнибал». Внучка Дино Де Лаурентиса Джада не продолжила дело своего дедушки, но она часто появляется на телеэкранах. У Джады свое кулинарное шоу. Девушка является выпускницей парижской школы Le Cordon Bleu. Некоторое время она работала шеф-поваром в ресторанах, а потом открыла свой собственный — с блюдами итальянской кухни, приготовленными на калифорнийский манер.

9. Татия Старки, внучка Ринго Старра

Внучка барабанщика культовой группы The Beatles носит фамилию дедушки (Ринго Старр — псевдоним, в действительности музыканта зовут Ричард Старки). Татия связала свою жизнь с музыкой, только выбрала другой инструмент — бас-гитару. Девушка играла в составе нескольких рок-групп, и на ее счету 2 музыкальных альбома.

10. Грета Норрис, внучка Чака Норриса

Грете совсем недавно исполнилось 20, и она уже снялась в нескольких фильмах. В остальном же Грета Норрис обычная девушка. Она ведет активный образ жизни, занимается волонтерством и публикует в своем инстаграме среди прочего трогательные фотографии со своим дедушкой.

11. Фабьен Кусто, внук Жака Ива Кусто

Жак Ив Кусто познакомил нас с красотами и тайнами подводного мира. Внук знаменитого исследователя провел детство на борту дедушкиного корабля «Калипсо» и благодаря этому тоже навеки связал свою жизнь с океаном. Фабьен Кусто однако занимается не только наукой. Как и дедушка, он создает фильмы об обитателях подводных глубин. В 2014 году Фабьен побил рекорд своего деда: он находился на подводной исследовательской станции 31 день, превзойдя таким образом результат Жака Ива Кусто на одни сутки.

12. Скарлетт Кертис, праправнучка Зигмунда Фрейда