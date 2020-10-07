Посмотрите, как выглядят и чем занимаются 15 потомков великих людей СССР

Праправнук Максима Горького — пиарщик, внук Гагарина — директор аэропорта, сын Бориса Гребенщикова пошел по его стопам и стал музыкантом, а вот внучка любимца советской публики Юрия Никулина уехала из страны и выбрала себе профессию, никак не связанную с ремеслом любимого дедушки.

Мы в AdMe.ru немного подглядели за потомками знаменитостей и с удовольствием расскажем, чем они сейчас занимаются.

Юрий Кондратчик, внук Юрия Гагарина

Сын младшей дочери Юрия Гагарина Галины назван в честь своего деда. Внешне молодой человек тоже похож на первого космонавта. Юрий Кондратчик не любит афишировать свои родственные связи, однако, когда в 2018 году его назначили гендиректором Хабаровского аэропорта, одному из журналистов показалась знакомой улыбка нового руководителя, он загуглил информацию о Юрии Кондратчике и узнал, что так зовут внука Гагарина. В пресс-службе аэропорта родство молодого топ-менеджера и первого человека в космосе подтвердили.

Андрей Королев, внук Сергея Королева

Внук основателя практической космонавтики Сергея Королева Андрей — один из лучших хирургов-травматологов России. В 2010 году он организовал и стал президентом АСТАОР — ассоциации профильных специалистов, входящей в Европейское общество спортивной травматологии, хирургии коленного сустава и артроскопии. Кроме того, он консультирует ведущие спортивные клубы страны, включая ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и другие. В июле 2020 года Андрей Королев поговорил с Илоном Маском, и глава SpaceX пригласил внука авиаконструктора посетить свои заводы и побывать на одном из следующих запусков.

Глеб Гребенщиков, сын Бориса Гребенщикова

Глеб — сын Бориса Гребенщикова от второго брака с Людмилой Шурыгиной. Молодой человек пошел по стопам отца и занялся музыкой — он известный в узких кругах диджей, а также играет на перкуссии в группе «Аквариум» вместе с папой.

От брака с Эльвирой Веретенниковой у Глеба есть дочка Алиса (ее назвали так же, как дочь БГ от первого брака — известную актрису). Сейчас 35-летний музыкант помолвлен с Анастасией Невинской.

Иван Ладынин, внук Марины Ладыниной

Сын легенды советского кино Андрей пошел по стопам мамы и отца Ивана Пырьева и связал свою жизнь с кино. А вот внук Иван окончил МГУ и стал историком. Он защитил докторскую и специализируется на политической истории и культуре Древнего Египта.

Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого

Младший сын Владимира Высоцкого пошел по стопам отца. Он актер театра и кино, а также сценарист. Никита Владимирович стал автором сценария фильма о своем отце «Высоцкий. Спасибо, что живой», а также недавно вышедшей картины о декабристах «Союз спасения».

Тимофей Пешков, праправнук Максима Горького

Сын знаменитого писателя подарил ему двух внучек, одна из которых, Дарья, стала актрисой. Один ее сын — Максим — стал дипломатом, до 2017 года он был чрезвычайным и полномочным послом России в Ирландии. Дочь Екатерина пошла по стопам матери и тоже посвятила себя сцене. А вот ее сын Тимофей — праправнук Максима Горького — стал пиарщиком. Он, в частности, занимался продвижением телеканала «Звезда».

Василий Фролов, внук Льва Яшина

Внук легендарного вратаря Льва Яшина пошел по стопам деда. Василий Фролов выступал в дублирующем составе «Динамо», затем в «Зеленограде», но в 23 года ушел из футбола. Одна из причин была в том, что молодой человек просто «задавил» себя сравнением с великим дедом. После этого Василий начал искать себя — пробовался в судействе, а затем устроился в школу. В фильме «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» Фролов выступил консультантом, а еще исполнителем главной роли, ведь у него есть некоторое сходство с дедом. А в 2020 году Василий стал новым тренером вратарей омского «Иртыша».

Полина Райкина, дочь Константина Райкина, внучка Аркадия Райкина

Дочь и внучка великих актеров впервые вышла на сцену еще в детстве, а в 10 лет приняла участие в озвучивании анимационного фильма «Чуча». Девушка отказалась от протекции отца и сама поступила в Щукинское училище. После получения диплома она наравне с однокурсниками, носившими менее известные фамилии, стала обивать пороги театров, в результате чего была зачислена в труппу театра имени Станиславского. И только в 2011 году, уже будучи состоявшейся актрисой, Полина перешла в «Сатирикон», которым руководит Константин Аркадьевич. Актрису можно увидеть в сериалах. Среди ее работ «Физрук», «Дылды», «90-е. Весело и громко».

Мария Никулина (Вострак), внучка Юрия Никулина

В 1981 году у единственного сына Юрия Никулина Максима родилась дочь Маша, которая сразу стала любимицей дедушки. Когда девочке было 3 года, ее родители развелись, и мама не давала папе видеться с дочкой. Он и не особо настаивал, зато с девочкой обожал проводить время знаменитый актер и клоун. Никулин часто водил внучку в Цирк на Цветном бульваре и даже показывал ей эскизы его реконструкции. Маше было 15, когда она вместе с мамой покинула Россию. Больше дедушку она так и не увидела. На его похороны приехать она не смогла. Сейчас Мария живет в Германии и работает нейрохирургом. Она замужем, у нее есть 2 дочери — Виктория и Валентина. Она восстановила отношения с отцом и познакомилась с младшими братьями — Юрием и Максимом.

Алексей Бирюков, внук Роберта Рождественского

Поэт Роберт Рождественский мечтал о сыне Алексее, но у него родилась дочь Катя. А когда она выросла, воплотила мечту папы в жизнь и родила ему внука Лешу. 34-летний молодой человек работает программистом, увлекается музыкой и пишет песни на стихи деда. У Алексея есть своя группа «F.P.S.», которая начинала свой творческий путь с нью-металла.

Дарья Хмельницкая, внучка Александра Вертинского

Старшая дочь Александра Вертинского Марианна во втором браке с актером Богданом Хмельницким родила Дарью. Девушка хотела было пойти по стопам родителей и даже получила актерское образование, но свое настоящее призвание нашла в зоозащите. Дарья создала частный благотворительный фонд помощи бездомным животным «Вирта».

Аллен-Максвел, внук Муслима Магомаева

У Муслима Магомаева была единственная дочь — Марина — от первого брака с Офелией Валиевой. Девушка вышла замуж за Александра Козловского — сына близкого друга своего отца. Пара живет в США, там у них родился сын Аллен-Максвел.

Анастасия Талызина, внучка Валентины Талызиной

У актрисы Валентины Талызиной не только талантливая дочь Ксения Хаирова, но и перспективная внучка Анастасия, которая снялась в недавно вышедшем на экраны сериале «Тонкие материи». Девушке всего 21, но ей уже досталась главная роль — юной провинциалки, приехавшей в 60-е годы прошлого века в Москву, чтобы поступать в текстильный институт.

Ольга Худякова, внучка Леонида Гайдая и Нины Гребешковой

Знаменитый режиссер хотел, чтобы его дочь Оксана и внучка Ольга стали актрисами, но они предпочли экономику и обе окончили МГИМО. Гайдай снял маленькую Олю в своем предпоследнем фильме «Частный детектив, или Операция „Кооперация“» — девочка сыграла маленькую пассажирку самолета, летящую с сопровождении бабушки, роль которой исполнила Наталья Крачковская. Сейчас девушка работает в банке.

Андрей Ташков, сын Екатерины Савиновой

Исполнительница роли знаменитой Фроси Бурлаковой из комедии «Приходите завтра», к сожалению, рано ушла из жизни и не смогла наблюдать, как взрослеет ее единственный сын Андрей. А он пошел по стопам матери и стал актером, хотя и не таким известным, как Екатерина Савинова. А еще он достиг больших успехов в озвучивании фильмов. Его голосом, например, говорит Беорн из кинотрилогии «Хоббит».