Как выглядят и чем занимаются потомки 10 исторических личностей

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Великие люди прошлого оставили на Земле не только свой след, но и потомство. Некоторые из их детей, внуков и правнуков пошли по стопам предков, другие живут обычной жизнью. Кто-то гордится своими корнями, но есть и те, кому знаменитая фамилия доставляет хлопот.

AdMe.ru отыскал тех потомков исторических личностей, чьи имена не на слуху. И разузнал, кем они стали.

1. Кира Чаплин, внучка Чарли Чаплина

Кира родилась в Северной Ирландии и в 16 лет уже начала карьеру модели. Она не раз попадала в списки самых сексуальных красавиц и завидных невест по версии именитых изданий. Кира Чаплин — известная модель, актриса и бизнесвумен. Сейчас живет в Нью-Йорке.

2. Энни Фрейд, правнучка Зигмунда Фрейда

Энни Фрейд живет в Англии, она поэтесса и художница. Ее отцом был известный художник Люсьен Фрейд, и ее детство прошло в богемном обществе. Отец часто рисовал свою дочь. Сама Энни выпустила 3 сборника стихов, многие из которых автобиографичны. Знаменитая фамилия долгое время была непосильной ношей для Энни, и в школе девочка даже отказывалась называть свое полное имя.

3. Максим Шостакович, внук Дмитрия Шостаковича

Отец Максима, Максим Дмитриевич, с семьей долгое время жил за рубежом. В 1997 году они вернулись в Россию и поселились в Санкт-Петербурге. Максим Максимович по профессии экономист, он женат, ему 24 года. У него есть старшая сестра Мария, которая работает звукорежиссером.

4. Лоранс Ио-Соловьефф, правнучка Григория Распутина

Лоранс Ио-Соловьефф родилась в 1943 году во Франции. Она неоднократно приезжала в Россию, бывала и в родном селе Распутина Покровское. Недавно Лоранс вновь гостила в нашей стране. Она посетила телепередачу, где рассказала о том, что узнала о своем знаменитом предке лишь в подростковом возрасте.

5. Гайя Жаке-Матисс, праправнучка Анри Матисса

Гайя живет в Париже. Она модель, актриса и светская львица, за ее жизнью в инстаграме следят тысячи фолловеров. Интересно, что оба ее родителя художники, но сама девушка влечения к занятиям живописью не проявляет.

6. Арун Манилал Ганди, внук Махатмы Ганди

Арун Ганди — международный активист, продолжатель дела своего деда, болеющий за мир. Автор книги о Махатме Ганди, основатель Института ненасилия имени Ганди. Арун родился в ЮАР, но сейчас живет в Нью-Йорке.

7. Фекла Толстая, праправнучка Льва Толстого

Фекла Толстая — известная теле- и радиоведущая, журналистка, филолог. С 90-х годов занимается журналистикой, последние несколько лет работает в Государственном музее Л.Н.Толстого и развивает интернет-проекты в области культуры.

8. Хьюго Диксон, правнук Уинстона Черчилля

Хьюго Диксон — известный британский журналист, эксперт по экономике, финансам и бизнесу. Он писал материалы для The Guardian и The Independent, долгое время вел колонку в Financial Times, а сейчас сотрудничает с Reuters.

9. Валентин Монтан, сын Ива Монтана

Валентин — единственный сын великого актера Ива Монтана. Он живет во Франции. Несмотря на яркую внешность, молодой человек не пошел по стопам отца: он изучил компьютерную инженерию и сейчас трудится разработчиком видеоигр.

10. Елена Гагарина, дочь Юрия Гагарина

Елена — старшая дочь Юрия Гагарина. Она работает генеральным директором Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль», искусствовед. Имеет ученую степень кандидата искусствоведения, является почетным членом Российской академии художеств.