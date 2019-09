Как выглядят и чем занимаются потомки 10 исторических личностей

1. Кира Чаплин, внучка Чарли Чаплина

2. Энни Фрейд, правнучка Зигмунда Фрейда

3. Максим Шостакович, внук Дмитрия Шостаковича

4. Лоранс Ио-Соловьефф, правнучка Григория Распутина

5. Гайя Жаке-Матисс, праправнучка Анри Матисса

6. Арун Манилал Ганди, внук Махатмы Ганди

7. Фекла Толстая, праправнучка Льва Толстого

8. Хьюго Диксон, правнук Уинстона Черчилля

Хьюго Диксон — известный британский журналист, эксперт по экономике, финансам и бизнесу. Он писал материалы для The Guardian и The Independent, долгое время вел колонку в Financial Times, а сейчас сотрудничает с Reuters.