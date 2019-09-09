Как выглядят и чем занимаются потомки 10 исторических личностей
Великие люди прошлого оставили на Земле не только свой след, но и потомство. Некоторые из их детей, внуков и правнуков пошли по стопам предков, другие живут обычной жизнью. Кто-то гордится своими корнями, но есть и те, кому знаменитая фамилия доставляет хлопот.
AdMe.ru отыскал тех потомков исторических личностей, чьи имена не на слуху. И разузнал, кем они стали.
1. Кира Чаплин, внучка Чарли Чаплина
Кира родилась в Северной Ирландии и в 16 лет уже начала карьеру модели. Она не раз попадала в списки самых сексуальных красавиц и завидных невест по версии именитых изданий.
Кира Чаплин — известная модель, актриса и бизнесвумен. Сейчас живет в Нью-Йорке.
2. Энни Фрейд, правнучка Зигмунда Фрейда
Энни Фрейд живет в Англии, она поэтесса и художница. Ее отцом был известный художник Люсьен Фрейд, и ее детство прошло в богемном обществе. Отец часто рисовал свою дочь. Сама Энни выпустила 3 сборника стихов, многие из которых автобиографичны.
Знаменитая фамилия долгое время была непосильной ношей для Энни, и в школе девочка даже отказывалась называть свое полное имя.
3. Максим Шостакович, внук Дмитрия Шостаковича
Отец Максима, Максим Дмитриевич, с семьей долгое время жил за рубежом. В 1997 году они вернулись в Россию и поселились в Санкт-Петербурге.
Максим Максимович по профессии экономист, он женат, ему 24 года. У него есть старшая сестра Мария, которая работает звукорежиссером.
4. Лоранс Ио-Соловьефф, правнучка Григория Распутина
Лоранс Ио-Соловьефф родилась в 1943 году во Франции. Она неоднократно приезжала в Россию, бывала и в родном селе Распутина Покровское. Недавно Лоранс вновь гостила в нашей стране. Она посетила телепередачу, где рассказала о том, что узнала о своем знаменитом предке лишь в подростковом возрасте.
5. Гайя Жаке-Матисс, праправнучка Анри Матисса
Гайя живет в Париже. Она модель, актриса и светская львица, за ее жизнью в инстаграме следят тысячи фолловеров.
Интересно, что оба ее родителя художники, но сама девушка влечения к занятиям живописью не проявляет.
6. Арун Манилал Ганди, внук Махатмы Ганди
Арун Ганди — международный активист, продолжатель дела своего деда, болеющий за мир. Автор книги о Махатме Ганди, основатель Института ненасилия имени Ганди.
Арун родился в ЮАР, но сейчас живет в Нью-Йорке.
7. Фекла Толстая, праправнучка Льва Толстого
Фекла Толстая — известная теле- и радиоведущая, журналистка, филолог. С 90-х годов занимается журналистикой, последние несколько лет работает в Государственном музее Л.Н.Толстого и развивает интернет-проекты в области культуры.
8. Хьюго Диксон, правнук Уинстона Черчилля
Хьюго Диксон — известный британский журналист, эксперт по экономике, финансам и бизнесу. Он писал материалы для The Guardian и The Independent, долгое время вел колонку в Financial Times, а сейчас сотрудничает с Reuters.
9. Валентин Монтан, сын Ива Монтана
Валентин — единственный сын великого актера Ива Монтана. Он живет во Франции. Несмотря на яркую внешность, молодой человек не пошел по стопам отца: он изучил компьютерную инженерию и сейчас трудится разработчиком видеоигр.
10. Елена Гагарина, дочь Юрия Гагарина
Елена — старшая дочь Юрия Гагарина. Она работает генеральным директором Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль», искусствовед. Имеет ученую степень кандидата искусствоведения, является почетным членом Российской академии художеств.
А вы знаете свою родословную? Может быть, ваши предки тоже были знаменитыми людьми в какой-либо сфере?
Фото на превью commons.wikimedia, maximshostakovich / instagram