Как выглядят и чем занимаются наследники самых известных мировых брендов

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Как бы изменилась ваша жизнь, если бы вы получили крупное наследство? Возможно, вы бы стали режиссером и аниматором, как это сделал наследник Nike, открыли бы кондитерский магазин, последовав примеру дочери Ральфа Лорена, а может, стали завсегдатаем светских раутов, где познакомились бы с наследницами «Формулы-1»?

AdMe.ru предлагает взглянуть на людей, которые родились с золотой ложкой во рту, и узнать, чем они занимаются, имея безграничные возможности.

1. Кайла Метвен — KFC

Наследница одного из самых популярных ресторанов быстрого питания KFC с самого детства интересовалась модой. В 16 лет Кайла прошла стажировку в качестве помощника по макияжу на показе Dior, затем окончила Международную академию моды и получила степень MBA в области бренд-менеджмента товаров класса люкс. В 22 года Метвен переехала из Парижа в Лос-Анджелес и основала собственный бренд дизайнерской одежды Made To Adore. На сегодняшний день 27-летняя миллионерша является дизайнером нижнего белья. Все свои изделия она украшает золотом и драгоценными камнями.

2. Аллегра Версаче — Versace

33-летняя Аллегра — главный акционер модного дома Versace. В свой 18-й день рождения девушка получила 50 % акций компании, в то время как ее дядя владел только 30 %, а ее мать, Донателла Версаче, — всего лишь 20 %. Но из-за того, что по закону Аллегра не могла претендовать на полный контроль над своим наследством, в 18 лет девушка сосредоточилась на учебе и только в 24 года стала принимать участие в семейном бизнесе.

3. Эрин Лаудер — Estee Lauder Companies

Одной из наследниц компании Estée Lauder Эрин Лаудер досталось акций на $ 16 млн. На сегодняшний день Эрин является директором по стилю и имиджу в семейной компании, а также имеет собственную линию косметики, парфюмерии, одежды, аксессуаров и даже мебели под названием AERIN.

4. Эндрю Лорен — Polo Ralph Lauren

Сын Ральфа Лорена не пошел по стопам отца, а стал кинопродюсером. Эндрю гордится тем, что не гонится за количеством и не выпускает по сотне фильмов в год, а каждое свое творение пропускает через себя. Фильмы Эндрю наполнены оригинальными идеями и сюжетами, в их числе — «Искушение» (2002), «Кальмар и кит» (2005), «Захватывающее время» (2013), «Вокс Люкс» (2018) и «Высшее общество» (2018).

5. Дилан Лорен — Polo Ralph Lauren

Дилан Лорен, как и ее брат, решила не идти по проторенной отцом дорожке и открыла свой кондитерский магазин в Нью-Йорке под названием Dylan’s Candy Bar. Дочери легендарного модельера потребовалось 6 лет, чтобы достичь впечатляющих результатов и стать настолько популярной, что крупная сеть розничных магазинов Target предложила ей партнерство. Но Дилан не планирует объединять свой бизнес с кем-то еще, потому как она и сама прекрасно с ним справляется: только за один год доходы компании превысили $ 20 млн.

6. Петра и Тамара Экклстоун — Formula One

Дочери владельца «Формулы-1» — светские львицы и владелицы собственной телекомпании. Тамара (на фото справа) работала фотомоделью, снималась в реалити-шоу и занимается благотворительностью. После рождения дочери девушка стала реже появляться на публике, посвящая все свое время семье. Младшая сестра, Петра, также работала моделью и основала бренд мужской одежды. Воспитывает троих детей.

7. Джон Элканн — Fiat

Итальянский предприниматель Джанни Аньелли передал все свое состояние внуку Джону Элканну. И с 2003 года Джон возглавляет Fiat Chrysler Automobiles, которому принадлежат Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep, Fiat, Fiat Professional, Lancia, Maserati, Mopar и Ram. В пересчете на денежный эквивалент сумма акций этой компании составляет 4,4 % ВВП Италии. Также Элканн является владельцем контрольного пакета акций Ferrari.

8. Трэвис Найт — Nike

Основатель компании Nike передал своему сыну Трэвису акций на $ 38 млн, но наследник знаменитого бренда в большей степени уделяет внимание кинопроизводству и показал себя как талантливый аниматор, режиссер и продюсер. Трэвис работал над такими мультфильмами, как «Паранорман, или Как приручить зомби» (2012), «Семейка монстров» (2014), «Кубо. Легенда о самурае» (2016), «Потерянное звено» (2019).

9. Ариана Рокфеллер — Rockefeller Group

Внучка знаменитого Дэвида Рокфеллера известна как светская львица. Участвует в соревнованиях по конному спорту и не забывает про благотворительность. У Арианы есть свой одноименный бренд, под которым выпускаются одежда и сумки.

10. Элли Хилфигер — Tommy Hilfiger

Элли Хилфигер принимала участие в реалити-шоу MTV Rich Girls, а также сняла фильм и опубликовала книгу, в которых рассказала о собственном опыте борьбы с болезнью Лайма.

11. Ричард Хилфигер — Tommy Hilfiger

Ричард (более известен под псевдонимом Рич Хил) — рэпер, актер, генеральный директор продюсерского центра Young, Rich & Famous и владелец веганской (без использования материалов животного происхождения) одежды Heart Culture Clothing.

12. Франсуаза Беттанкур-Майерс — L’Oréal

После смерти матери в сентябре 2017-го Франсуаза получила наследство в размере $ 39,5 млрд, что сделало ее одной из самых богатых женщин на планете. Общее состояние Франсуазы составило $ 46 млрд, но наследница решила держаться подальше от семейных дел и реализовать себя как писатель. Франсуаза является автором пятитомного библейского исследования и основателем Фонда Беттанкур — Шуллера. Организация названа в честь ее деда, который основал компанию L’Oréal. Ежегодно организация выдает денежные гранты талантливым молодым ученым. Годовой бюджет организации составляет € 250 млн. Из них 55 % идет на научные исследования и образовательные проекты, 33 % распределяются в гуманитарную и социальную сферы, а 12 % получают проекты в области культуры и искусства.

13. Кузины Куртен-Кларанс — Clarins

Внучки косметического магната Жака Куртена-Кларанса выступают в качестве послов бренда и на себе тестируют всю косметику Clarins. Приска (вторая слева) владеет маникюрными салонами в Париже под названием The Nail Factory, а Вирджини (крайняя справа) является создательницей собственной марки купальников.

14. Софья Абрамович — Chelsea Football Club

Год назад Софья окончила престижный колледж Royal Holloway, живет в Лондоне и занимается конным спортом. Девушка часто делится фотографиями с тренировок, участвует в соревнованиях и любит путешествовать.