Как выглядят и чем занимаются дети 15 легендарных людей

Многие великие люди, как, например, Билл Гейтс, Стивен Кинг и Миучча Прада, уже давно стали легендами, а их состояние составляет если не миллиарды, то миллионы долларов точно. Но их дети уже готовы сменить своих знаменитых родителей: некоторые только начинают свой путь, а другие успели заработать частичку славы.

Мы в AdMe.ru решили узнать, как же выглядят и чем занимаются дети знаменитых людей сейчас, и спешим поделиться этим с вами.

Ив Джобс

Ив Джобс — 22-летняя дочь основателя компании Apple Стива Джобса и его второй жены Лорен Пауэлл. Сейчас Ив учится в Стэнфордском университете, который в свое время окончила ее мама и в котором произошла первая встреча Лорен и Стива. Недавно девушка начала свою модельную карьеру и уже стала лицом косметического бренда Glossier.

Дженнифер Катарин Гейтс

Старшая дочь предпринимателя-миллиардера Билла Гейтса и его жены Мелинды, 24-летняя Дженнифер, не пошла по стопам отца-бизнесмена: в 2018 году она получила медицинское образование в Стэнфордском университете. Сейчас она уже второй год учится в Медицинской школе Икана при госпитале Маунт-Синай (Icahn School of Medicine at Mount Sinai) и в будущем видит себя педиатром или семейным доктором. Еще одной страстью девушки является верховая езда, которой она занимается с самого детства. Дженнифер не может представить свою жизнь без лошадей: все началось с катания на пони в 6 лет, а уже через 2 года она начала заниматься c наездником Джеком Тауэллом, который открыл ей путь в профессиональный конный спорт.

Рафферти Лоу

Сын знаменитого актера Джуда Лоу и актрисы Сэди Фрост, 24-летний Рафферти, начал свою карьеру в качестве модели в 16 лет, но на этом не остановился и обратился к кинематографу, пойдя по стопам успешного отца. С 2010 года Рафферти успел сняться в 4 малоизвестных короткометражных фильмах. А в 2021 году должна выйти кинокартина об Оливере Твисте под названием «Твист» (Twist) с младшим Лоу в главной роли.

Лоренцо Бертелли

Лоренцо Бертелли — 32-летний сын легендарного итальянского дизайнера Миуччи Прада и ее мужа, бизнесмена Патрицио Бертелли. Лоренцо был известным в Италии автогонщиком и участником чемпионата мира по ралли (World Rally Championship) с 2011-го по 2019 год. Однако позже он отошел от гоночного спорта и занялся делами бренда Prada. В 2017 году его назначили главой отдела маркетинга и коммуникаций в многомиллиардной дизайнерской компании.

Лени Олуми Клум

Лени Олуми Клум — 16-летняя дочь известной модели Хайди Клум и итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, который расстался с Хайди до рождения дочери и не принимал участия в ее жизни. Однако воспитанием девочки занимался певец Сил, который стал избранником модели и заменил ее дочери родного отца. Лени ошибочно называют Хелен Бошовен Сэмюэль. Это имя она и ее мама опровергли в одном из интервью. Лени всегда хотела стать моделью, но ее мама не разрешала ей начинать карьеру в раннем возрасте. Когда Лени исполнилось 16 лет, Хайди дала согласие не только на то, чтобы дочь завела страничку в Instagram, но и на то, чтобы она дебютировала на обложке журнала Vogue. Кстати, на ней она появилась вместе со своей знаменитой мамой.

Джозеф Хиллстром Кинг

Джозеф Хиллстром Кинг — сын легендарного писателя Стивена Кинга и его жены, также писательницы Табиты Кинг. Он более известен под своим писательским псевдонимом Джо Хилл, который выбрал для того, чтобы его успехи не связывали с успехами знаменитого отца. Первый роман Джо Хилла «Коробка в форме сердца» (Heart-Shaped Box) вышел в 2007 году. В 2010 году он выпустил роман «Рога» (Horns), в 2013-м — произведение «Носферату» (NOS4A2), в 2016-м — роман «Пожарный» (The Fireman). Также он создал серию комиксов под названием «Ключи Локков» (Locke & Key), которая публиковалась с 2008-го по 2013 год. За эту серию он выиграл две Британские премии фэнтези (The British Fantasy Awards) в 2009-м и 2012 году, а также удостоился премии Айснера (Eisner Awards) в 2011 году.

София Ричи

Младшая дочь знаменитого поп-исполнителя Лайонела Ричи и его второй жены Дайан Александр, 22-летняя София, уже стала известной в мире моды и блогосферы. Она успела поучаствовать в рекламных кампаниях огромного количества брендов, включая Chanel, Tommy Hilfiger и Michael Kors. А на страничку юной модели в Instagram подписано уже 6,5 млн человек. Несмотря на ее популярность исключительно в модном бизнесе, София росла с интересом к музыке благодаря своему отцу. В 5 лет она уже пела и играла на фортепиано, а в подростковом возрасте занималась музыкой с вокалистом группы Good Charlotte Джоэлем Мэдденом. Но в итоге София решила отказаться от музыкальной карьеры под давлением известности своего отца, с которым было бы трудно соперничать.

Уиллоу Камиль Рейн Смит

Уиллоу Смит — 20-летняя дочь известного актера Уилла Смита и актрисы Джады Пинкетт-Смит, которая, как и ее брат Джейден, занимается музыкальной карьерой. Уиллоу выпустила 4 полноценных альбома: Ardipithecus, The 1st, Willow и коллаборацию с Тайлером Коулом под названием The Anxiety. Также у нее на счету 4 мини-альбома: «3», Interdimensional Tesseract, Mellifluous и RISE. От Уилла Смита девушка унаследовала актерский талант. Ее дебют состоялся в 2007 году в фильме «Я — легенда» (I Am Legend), в котором она снялась вместе со знаменитым отцом. Позже она снялась в картине «Кит Киттредж: Загадка американской девочки» (Kit Kittredge: An American Girl) и даже озвучила маленькую Глорию в «Мадагаскаре 2» (Madagascar: Escape 2 Africa). В 2017 году она вместе с братом занималась озвучкой в анимационном сериале «Нео Йокио» (Neo Yokio). Кроме того, Джада Пинкетт-Смит, ее мама Эдриенн Банфилд-Джонс и Уиллоу создали шоу Red Table Talk, в котором обсуждают самые различные проблемы и высказывают свои мнения, тем самым пытаясь понять друг друга и преодолеть разницу поколений. В 2018 году шоу официально стартовало на платформе Facebook Watch.

Кэтрин Люси Хокинг

Дочь английского физика-теоретика Стивена Хокинга и писательницы Джейн Уилд Хокинг, 50-летняя Люси Хокинг, построила свою карьеру, в отличие от знаменитого отца, в сфере журналистики. Она писала для таких изданий, как Daily Mail, The Times, The Telegraph, The Guardian и других. Помимо журналистики, Люси занимается написанием романов и детских книг, среди которых самой известной является серия произведений о вымышленном герое Джордже, написанных в соавторстве со Стивеном Хокингом. Также Люси является попечителем Фонда исследований аутизма (Autism Research Trust) и занимает пост вице-президента Национального звездного колледжа (National Star College), который помогает людям с ограниченными возможностями реализовать их потенциал.

Джейкоб Люк Дилан

Джейкоб Дилан — 51-летний сын легендарного музыканта Боба Дилана и модели Сары Дилан, который прославился как лидер группы The Wallflowers, но также известен и как сольный исполнитель. Он удостоился 2 премий Grammy, а его сольный альбом 2010 года Women + Country занял 12-ю строчку чарта Billboard 200 и стал самым успешным в его карьере после прорыва альбома Bringing Down the Horse, который он выпустил в составе группы в 1996 году. В 2018 году вышел полнометражный документальный фильм с участием Джейкоба под названием «Эхо в Каньоне» (Echo in the Canyon), который рассказывает о музыке, пришедшей из района Лорел-Каньон в Лос-Анджелесе в середине 60-х годов, когда рок приобрел электронное звучание.

Бриджит Майкл Самнер

Бриджит Майкл Самнер, более известная как Мики Самнер, — 36-летняя дочь музыканта Стинга и актрисы Труди Стайлер. Мики не стала следовать по пути отца, зато решила пойти в актерство, взяв пример с матери. Она наиболее узнаваема по роли Софии в трагикомедии «Милая Фрэнсис» (Frances Ha), роли Патти Смит в биографической драме «Клуб CBGB» (CBGB), роли Кати в криминальной драме «Низкое зимнее солнце» (Low Winter Sun) и роли Бесс Фрэнсис Тилл в постапокалиптическом телесериале «Сквозь снега» (Snowpiercer). Но в основном Мики снимается во второстепенных ролях, как, например, в фильме «Брачная история» (Marriage Story).

Корделл Бродус

Сын рэппера Снуп Догга и его жены Шанте Тейлор, 23-летний Корделл Бродус, успел попробовать себя в самых разных видах деятельности. С детства он занимался футболом, но позже понял, что у него есть интерес к моде и кинопроизводству. Однако из-за того, что он рос в окружении по большей части мужчин, своего отца-рэпера и членов футбольной команды, он не мог ни с кем поделиться своими мечтами. Только став старше, Корделл принял свои интересы и стал открыто говорить о них. Он поступил в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе на режиссуру, а затем начал сниматься для рекламных кампаний известных брендов и участвовать в модных показах. Например, он прошелся по подиуму для Dolce & Gabbana. Корделл даже дебютировал как дизайнер в 2017 году. Кроме того, Корделл занимается музыкой и выпускает треки под псевдонимом Corde77.

Джейкоб Эдвард Хоффман

Джейк Хоффман — 39-летний сын актера Дастина Хоффмана и его жены Лизы Хоффман. Он пошел по стопам знаменитого отца в кинопроизводство, только сосредоточился на режиссерской карьере. В 2003 году Джейк окончил Школу кинематографа Нью-Йоркского университета (NYU Film School). Он снимал музыкальные клипы, писал сценарии для короткометражек и режиссировал их. Его первая режиссерская работа, драма «Астма» (Asthma) с Бенедиктом Сэмюэлем и Кристен Риттер, вышла в 2014 году. Но большую известность ему принесли актерские работы: он сыграл дизайнера Стива Мэддена в «Волке с Уолл-стрит» (The Wolf of Wall Street), а вместе с Дастином Хоффманом он появился в сериале «Удача» (Luck), причем им достались роли не отца и сына, а дедушки и внука. Также он сыграл второстепенную роль в фильме «Ирландец» (The Irishman), который вышел в 2019 году.

Кэтрин «Би» Шаффер

Би Шаффер — 33-летняя дочь главного редактора американского издания Vogue Анны Винтур и ее первого мужа Дэвида Шаффера. Она получила образование в Колумбийском университете (Columbia University), поначалу пошла по стопам матери и в 2006 году периодически писала материалы для газеты The Daily Telegraph. Однако к моде, в отличие от Анны, осталась равнодушна. Позже Би была продюсером в ток-шоу «Поздним вечером с Сетом Мэйерсом» (Late Night With Seth Mayers). Сейчас она работает в Ambassador Theatre Group, а ее последним продюсерским проектом стали благотворительные онлайн-чтения «Джеймс и гигантский персик с Тайкой Вайтити и друзьями» (James and the Giant Peach with Taika and Friends). Кстати, в 2018 году Би вышла замуж за итальянского режиссера Франческо Карроззини, сына ушедшей из жизни Франки Соццани, главного редактора итальянского Vogue. Они провели 2 церемонии: первую — в Нью-Йорке, а вторую — в Портофино, на родине Франческо.

Гэбриел-Кейн Дэй-Льюис