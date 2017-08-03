Как выглядят и чем занимаются 9 жен арабских шейхов

Восточные красавицы XXI века уже не появляются только в парандже. Они удивляют стилем, невероятной внешностью и активной жизненной позицией.

AdMe.ru предлагает насладиться очарованием этих сногсшибательных женщин.

Рания аль-Абдулла

Королева Иордании, жена короля Абдаллы II и мать наследника престола принца Хусейна. Рания активно ведет инстаграм, борется за права женщин на Ближнем Востоке и выступает за смену традиционного стиля одежды. Сама королева обожает одежду от Giorgio Armani и даже снимается в фотосессиях для модных журналов.

Амира ат-Тавиль

Принцесса Саудовской Аравии открыто выступает за реформы в своей стране и на своем примере доказывает — можно жить так, как велит сердце, а не законы и стереотипы. Амира получила высшее образование в США, водит машину и даже развелась с мужем. Сейчас принцесса возглавляет благотворительный фонд «Alwaleed Philanthropies».

Дина Абдулазиз аль-Сауд

Самая стильная принцесса мусульманского мира, которая владеет модными бутиками в столицах Саудовской Аравии и Катара. В 2016 году Дина стала главным редактором журнала Vogue Arabia. Несмотря на любовь к фешен-индустрии, принцесса обожает проводить время с семьей и воспитывает троих детей.

Моза бинт Насер аль-Миснед

Вторая жена бывшего эмира Катара и мать нового правителя страны. Моза является главой Катарского фонда образования, науки и общественного развития и посланником ЮНЕСКО. Она выступает за развитие свободных СМИ, а также мечтает превратить Катар в конкурента Кремниевой долины.

Моза — мать семерых детей, которая удивляет не только стилем, но и идеальной фигурой.

Хайя бинт аль-Хусейн

Сестра нынешнего короля Иордании и жена правителя Дубая шейха Мохаммеда ибн Рашида аль-Мактума. Образование принцесса получила в Оксфорде. Хайя занимается благотворительностью и является Посланцем мира ООН. Увлекается конным спортом.

Лалла Сальма

Супруга короля Марокко Мухаммеда VI. Эта рыжеволосая красотка первой из жен марокканских правителей перестала скрывать лицо и может похвастаться современной профессией — инженер информационных систем.

Фатима Кулсум Зохар

Королева Саудовской Аравии предпочитает держать свою личную жизнь в тайне. Она редко появляется на публике, но некоторое время вела страницу на фейсбук, чем удивила многих.

Фатима решила отдавать дань традициям, а не шагать в ногу со временем, как большинство других восточных красавиц.

Маита бинт Мухаммед бен Рашид аль-Мактум

Дочь шейха Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума. Эта девушка не просто увлекается спортом, а является капитаном национальной сборной ОАЭ по каратэ. Маита может похвастаться не только впечатляющими спортивными достижениями, но и многочисленными поклонниками.

Дана аль-Халифа

Принцесса, которая увлекается модой. Дана ведет блог The Overdressed, а также является настоящей звездой инстаграма. Она поражает смелостью и вдохновляет тысячи девушек всего мира на то, чтобы быть собой.

Фото на превью depositphotos, queenrania

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