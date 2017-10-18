Как выглядят гопники разных стран

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Об этом мало кто задумывается, но гоп-культура поистине разнообразна в своем проявлении. Мы в AdMe.ru решили провести экскурсию в этот дивный социальный слой.

Франция — Ракаи

Ракаи, как истинные французы, обладают совершенным вкусом. Они носят только Lacoste, любят барсетки (тоже, конечно, Lacoste) и видят вершину человеческого вкуса в заправленных в носки штанах. Тусуют они в основном на пригородных железнодорожных станциях: собираются стаями, слушают музыку с телефона, зажимают девушек, прессуют додиков и воруют сумки — причем не только Lacoste.

США — White trash

Не будем упоминать чернокожих гэнста в мегаполисах, поговорим за провинцию: для всего маргинального населения там существует понятие «white trash» («белое отребье»). Внешне они напоминают слегка спившихся скаутов на пенсии. В основном безработные и живут в трейлерах. Любят мирно посидеть с кентами, выпить, по ситуэйшну решить, устроить ли драку, прессануть ли лохов или прошмонать чужие жилища.

Англия — Чавы

Чавы обитают на районах бедного английского пригорода — лондонский движняк не для них. Взрослые особи чавов выглядят как типичная шпана: спортивки, бритые головы, сига в зубах, стаканчик в руках. Занятия тоже типичные: разводят на бабки, шухерят район, любят испить святую воду в общественных местах, побазарить за бытие, порефлексировать — кайфуют, в общем.

Япония — Янки

Янки — это четкая японская молодежь рабочего класса. Они, конечно, не такой блатной масти, как якудза, но при этом не тушуются, увлекаются хулиганством, вандализмом и в целом шумным относительно культурных японцев поведением. Несколько примечательных фактов: сидят на кортанах, слушают японский гангста-рэп (что само по себе увлекательно — видимо, про тяжелую жизнь на саке), увлекаются мотоциклами и красят волосы в блонд.

Индия — Тапори

Тапори — это бодренькая уличная шпана в Мумбаи. Их девиз: «Получить с лоха — святое дело». Поэтому основная их работа — развод туристов. В свободное время они перебарщивают с гелем для волос, шопятся в лавках с цепями и золотыми зубами, флиртуют с девушками при помощи свистков вслед и мечтают стать звездами Болливуда, который, кстати, в своих фильмах активно использует их гротескный имидж.

Испания — Кани

Южно-испанского гопника вычислить легко: он выглядит так, будто только что ограбил ломбард (кольца, золото, все дела), громко слушает треки с телефона в транспорте, на нем футболка и распахнутая парка с солнцезащитными очками при любой погоде. Если вдруг кани обладает накачанным прессом, то футболку из предыдущего описания убираем. По жизни они бодренькие, двигаются по совести, в случае чего могут нехило так навести кипиш — экстраверты, в общем.

Ирландия — Нэды

Нэды промышляют в дебрях бедных спальных районов Ирландии и, в отличие от своих английских собратьев, эти джентльмены выделяются повышенной агрессивностью и алкоустойчивостью. Их униформа — спортивный костюм, нож и меланхоличное лицо. Их деятельность — выражение своего почтения лохам с района при помощи уничижительных шутеечек и насилия.

Израиль — Арсы

Арсы являются поистине парадоксальным явлением на небосклоне гоп-культуры: дело в том, что они в большинстве своем религиозны. Поэтому зачастую вместо кепарей вместе со спортивным костюмом они надевают национальный головной убор. Остальное по сценарию: кипиш в общественных местах, приставания к девушкам, сабвуферы на полную мощность, израильский рэп, алкоголь и обилие золота.

ЮАР — Зефы

«Зефами» некогда называли относительно обеспеченных, но необразованных юарских нуворишей, ездивших на Ford Zephyr. Потом они нехило так деграднули, но по сей день стараются демонстрировать стиль и богатство. Чтобы вы понимали, «стиль и богатство» — это, например, тюнингованная мехом машина. К слову, настоящих зефов вы можете наблюдать в лице участников известной группы Die Antwoord.

Россия — Гопники

Русский гопник традиционный — это мелкий хищник околоуголовного мира, который любит поговорить с представителями более слабых каст на тему их негетеросексуального самоопределения и, в зависимости от манеры ответов оппонентов, в любом случае отжать деньги или же проявить уважение и, по обычаю, воздействовать физически. Изюминка: знаменитый на весь мир славянский присед.

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