Как выглядят дизайнеры, которые определяют, что будет носить весь мир

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В современном мире срок годности нового тренда намного меньше, чем пакета молока. И если вчера было стильно носить джинсы «варенки», то завтра в моду войдут клеши. Но как же выглядят те люди, которые диктуют законы стиля, и придерживаются ли они сами этих правил?

Мы в AdMe.ru вдруг поймали себя на мысли, что имена самых влиятельных дизайнеров знаем назубок, а как эти люди выглядят — большая загадка.

14. Марк Джейкобс

Этот эксцентричный на первый взгляд мужчина — гений мира моды. В студенческие годы он получил свою первую награду за дизайн, а выучившись, основал собственную марку — Jacobs Duffy Designs Inc, которая развивается и приносит ему миллионы и по сей день. Он творил для Louis Vuitton, Perry Ellis и выходил за рамки моды, создавая дизайн для костюмов балета Amoveo и даже для банок кока-колы. К слову, Джейкобс — самый молодой дизайнер, удостоенный звания ’Новый талант моды" от CFDA («Оскар» фешен-индустрии). Его гардероб разнообразен до неприличия: костюмы из бархата, плиссированные юбки, карнавальные костюмы, длинные платья.

13. Миучча Прада

Именно Миучча Прада продвинула дело своего дедушки (Марио Прада) на сцену высокой моды и сделала его одним из самых популярных брендов в мире. Под ее руководством Prada поглотил такие марки, как Jil Sander и Helmut Lang, а также стал выпускать одежду не только класса люкс, но и прет-а-порте. Для себя же Миучча выбирает женственные вещи, в которых будет удобно работать и не стыдно выйти к публике на поклон.

12. Джереми Скотт

В копилке одного из самых провокационных дизайнеров мира моды сотрудничество с брендами Adidas, Swatch и Moschino. Среди постоянных покупателей — Мадонна, Кэти Перри, Ники Минаж, которые появляются в его нарядах на глянцевых обложках, в клипах, на гастролях — везде, где возможно. Кстати, сапоги на высоком каблуке, в которых Марго Робби в образе Харли Квинн сражается со злом, тоже творение Джереми. И все вещи, которые Скотт надевает на светские мероприятия, на съемки в рекламе или просто в нерабочее время, его собственного производства.

11. Ёдзи Ямамото

Асимметричный крой, объемные силуэты, темные тона — его первая коллекция устроила настоящую революцию в мире моды 80-х. К тому же Ямамото подкрепил свой «бунт» мыслью о том, что пора менять классическое представление о женской одежде. Дама не обязана выглядеть сексуально, и она может скрыть свою фигуру от взглядов незнакомцев с помощью вещей из его коллекции. Но только спустя 10 лет одежда Ямамото стала классикой. Кстати, свое тело Ёдзи скрывает под темными брюками, плащами и шляпами уже более 50 лет.

10. Алессандро Микеле

Всего за 4 года этот бородатый мужчина вывел бренд Gucci на совершенно иной уровень, повысив продажи в несколько раз и вписав себя в историю моды навсегда. Но его дизайнерский опыт не ограничивается итальянской маркой: он изготавливал аксессуары для Fendi, а также был креативным директором Richard Ginori. Для себя же Алессандро Микеле выбирает цветастые костюмы, яркие пальто и богемные аксессуары — все в стиле Gucci.

9. Каролина Эррера

Каролина Эррера в одиночку создала один из самых популярных брендов современности, который с каждым годом только набирает обороты: сейчас марка дополнительно выпускает линии свадебной одежды, коллекции солнцезащитных очков, аксессуаров, парфюм. И возраст (дизайнеру уже 80 лет) совершенно ее не останавливает. Среди ее постоянных клиентов — Мишель Обама и Лорен Буш, а для наград в области дизайна не хватит и шкафа с несколькими полками. Кстати, решение связать свою жизнь с модой пришло к Каролине благодаря ее друзьям, которые раз за разом хвалили стиль красотки, поэтому неудивительно, что в любое время дня дизайнер выглядит великолепно: просто, но аристократично.

8. Кельвин Кляйн

Вряд ли найдется тот, кто ни разу не слышал сочетание этих слов — Calvin Klein. Именно благодаря этой марке джинсы перестали быть одеждой для работы на фермах и пополнили молодежный гардероб, а стиль унисекс стал новой религией модников. Сам Кельвин Кляйн придерживается минимализма и утонченности в своем стиле и, конечно, между брюками и джинсами выбирает вторые.

7. Вера Вонг

Ни одна богемная свадьба не проходит без Веры Вонг, вернее ее платья. Виктория Бекхэм, Дженнифер Лопес, Шэрон Стоун, Ума Турман — для каждой из этих невест Вонг сшила индивидуальный наряд. Кстати, оценить ее платья или, возможно, представить, как они сидели бы на вас, можно благодаря таким фильмам и сериалам, как «Секс в большом городе», «Сплетница», «Война невест», «Месть». Но свадебная тематика не единственное, чем прославилась дизайнер: также Вонг изготавливает костюмы для фигуристов. Сама же Вера предпочитает разнообразие в одежде, но не в цвете: красотку можно встретить исключительно в черно-белых тонах.

6. Джорджо Армани

Не секрет, что империя Джорджо Армани — одна из крупнейших в мире моды. Бренд приносит дизайнеру около € 3 млрд ежегодно. Свою молодость Джорджо посвятил медицине и фотографии, а первую коллекцию одежды представил после 40 лет. Ему понадобилось всего несколько лет, чтобы бренд стал одним из самых известных во всем мире. Идеальный пример того, как можно полностью изменить жизнь в зрелом возрасте. Гардероб самого дизайнера состоит только из классических вещей. Пожалуй, единственная «шалость», которую Армани себе позволяет, — спортивная обувь.

5. Бетси Джонсон

Более 50 лет Бетси Джонсон разбавляет пресную высокую моду своими эпатажными коллекциями. Создав настоящую революцию в мире моды 70-х при помощи кислотных цветов и неожиданных форм, она влюбила в себя Джули Кристи, Твигги, Брижит Бардо и Жаклин Кеннеди. И если раньше ее наряды надевали на церемонию вручения премии «Оскар», то теперь в ее платьях на светских мероприятиях появляются Рианна, Ники Минаж, Кэти Перри, Мадонна, Шер и Пэрис Хилтон. Сама же Бетси никогда не изменяла своей философии — выбирать исключительно яркие и вызывающие вещи.

4. Майкл Корс

Любовь к моде заложена в ДНК Майкла Корса: его мама, Джоанн Кристосек Корс, в юности была моделью, поэтому неудивительно, что известность пришла к дизайнеру после первой же коллекции. 19-летний Корс был уверен, что моду нужно создавать для широких масс, снижая ценовую категорию, чем привлек к своему бренду внимание людей разного класса и статуса. Сейчас компания Michael Kors имеет бутики по всему миру, а самые модные красотки Голливуда раз за разом выходят на красные дорожки в платьях и костюмах дизайнера.

3. Том Форд

Всемирно известный дизайнер, модель, режиссер и человек, вошедший в список «50 самых красивых людей мира» — все это о Томе Форде. Именно благодаря ему в 1995 году стиль Gucci перезагрузился, а доходы бренда увеличились на 90 %. Сейчас Том Форд имеет собственный бренд, бутики которого можно встретить практически в каждой европейской стране, США, Китае, а его элегантные костюмы как нельзя лучше презентуют стиль коллекций его марки.

2. Кристиан Лакруа

Яркие, нарочито театральные наряды с не сочетающимися, на первый взгляд, между собой вещами — Lacroix сложно спутать с другим брендом. Его вклад в историю моды невозможно переоценить, и тот факт, что голливудские звезды появляются в платьях от Кристиана даже после банкротства бренда, говорит о многом. Как и в смелых коллекциях дизайнера, в его гардеробе нет четких законов и границ. Он с легкостью надевает и классический черный костюм, и совершенно негармоничные вещи.

1. Вивьен Вествуд

Эпатажная Вивьен Вествуд, которую чаще всего называют «бабушкой панка», и в 77 выглядит так же задорно, как и в начале своей карьеры, в 30 лет. Помимо того, что Вивьен действительно основала панк-моду и китч, а также шила наряды для всех участников Sex Pistols, она до сих пор вдохновляет своими работами других дизайнеров, например Джона Гальяно. Бунтарский дух ее коллекций не отпугивает, а только очаровывает звезд Голливуда: Наоми Кэмпбелл, Эмму Уотсон, Хелену Бонем Картер, Дженнифер Энистон, Анджелину Джоли, Диту фон Тиз. Кстати, помните то платье, в котором Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе» почти вышла замуж? Тоже дело рук Вествуд.

Как вам кажется, нужно ли быть по-настоящему безумным и экстравагантным, чтобы создавать моду для других людей?