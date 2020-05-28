Как выглядят девушки, которые сорвали генетический джекпот
Исследователи утверждают, что люди, в чьих жилах течет кровь разных национальностей, кажутся нам более привлекательными. Может быть, это и есть один из секретов красоты.
Мы в AdMe.ru решили проверить такую необычную теорию и взглянуть на фото девушек, родители которых были выходцами из разных стран.
Ямайка + Япония
Польша + Гаити
Филиппины + Индия
Япония + Германия + Шотландия
Мьянма + Польша
Корея + европеоидная раса
Темнокожая + белая
Ирландия + Нигерия
Югославия + Финляндия + США
Тунис + Финляндия
Вьетнам + Африка + Германия + Шотландия
Мексика + темнокожая
Франция + Самоа
Азия + Испания
Перу + Италия + Мексика + Объединенные Арабские Эмираты
Польша + Нигерия + Норвегия
Япония + Испания + Корея + Франция
Может быть, в ваших венах тоже течет кровь разных национальностей?