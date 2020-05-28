Как выглядят девушки, которые сорвали генетический джекпот

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Исследователи утверждают, что люди, в чьих жилах течет кровь разных национальностей, кажутся нам более привлекательными. Может быть, это и есть один из секретов красоты.

Мы в AdMe.ru решили проверить такую необычную теорию и взглянуть на фото девушек, родители которых были выходцами из разных стран.

Ямайка + Япония

Польша + Гаити

Филиппины + Индия

Япония + Германия + Шотландия

Мьянма + Польша

Корея + европеоидная раса

Темнокожая + белая

Ирландия + Нигерия

Югославия + Финляндия + США

Тунис + Финляндия

Вьетнам + Африка + Германия + Шотландия

Мексика + темнокожая

Франция + Самоа

Азия + Испания

Перу + Италия + Мексика + Объединенные Арабские Эмираты

Польша + Нигерия + Норвегия

Япония + Испания + Корея + Франция

Может быть, в ваших венах тоже течет кровь разных национальностей?

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