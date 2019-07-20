Как выглядят дети звезд, которые прославились своей нестандартной внешностью

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Время, когда существовал единый стандарт красоты, ушло в прошлое. Это очень заметно по нашим любимым актерам и музыкантам: интересная внешность стала незаменимой частью их образа. Но вот уже новое поколение — их дети — выходит на красную ковровую дорожку. Кто-то из них только дебютировал, кто-то давно стал своим в мире шоу-бизнеса, а кто-то и вовсе живет тихой жизнью.

Редакция AdMe.ru рассматривала фото, искала знакомые черты и любовалась необычной красотой, которую эти дети унаследовали от своих знаменитых родителей.

Элла Лаудон, дочь Дэниела Крэйга

Дочь Дэниела Крэйга, актриса Элла Лаудон сыграла в фильмах «Людоед», «Травма — машина времени», «Визитер» и играет в театре Shakespeare & Company. Элла ведет инстаграм и называет себя «маленьким кошмаром» своего отца. Ходят слухи, что она будет следующей девушкой Бонда — правда, только тогда, когда отец окончательно уйдет из франшизы.

Элла и Квинли, дети Бена Стиллера

Элла и Квинли Стиллер — актеры. Помимо других проектов они вместе сыграли в фильме «Ночь в музее: Секрет гробницы» и озвучили роли в мультике «Мегамозг». 17-летнюю Эллу можно увидеть на красной ковровой дорожке вместе с родителями. А еще она с отцом ездила в Пуэрто-Рико, где помогала благотворительной организации Y No Había Luz. А Квинли сейчас 14. Он дебютировал как актер озвучивания в фильме «Мадагаскар-2» в роли Алекса, когда тот был львенком.

Дочь Питера Динклэйджа

Питер Динклэйдж старательно защищает свою личную жизнь от журналистов, и имя его 8-летней дочери до сих пор точно никто не знает. Однако знаменитая семья регулярно попадает в объектив папарацци на улицах Нью-Йорка. В 2017-м у Питера и его жены, писателя и режиссера Эрики Шмидт родился второй ребенок. И пока традиционно ни его пол, ни имя не известны.

Луна де Пальма, дочь Росси де Пальма

Луна де Пальма — восходящая звезда инстаграма. Она стала известна после того, как Росси опубликовала в своем аккаунте эмоциональное письмо дочери. Девушка не скрывает, что мечтает пойти по стопам мамы и стать актрисой. Она часто составляет ей компанию на красной ковровой дорожке и хорошо знакома с ее друзьями — например режиссером Педро Альмодоваром.

«Хотя в семье нас всего трое, мы с братом всегда получали все сполна: мама охватила все аспекты материнства и отцовства. Она всегда говорила нам, что прошла через ад ради двух ангелов. И сегодня я хочу, чтобы она знала, что она тоже мой ангел». Луна де Пальма

Кристина, Кэтрин, Патрик, Кристофер Шварценеггеры и Джозеф Баена, дети Арнольда Шварценеггера

Кристина — исполнительный продюсер Take Your Pills на Netflix и редактор бренда Goop. Она делает еженедельную бесплатную рассылку The Sunday Paper о том, как сделать жизнь более наполненной.

Кэтрин — писательница и защитник животных. В 2010 году она выпустила книгу «Rock What You’ve Got» про уверенность и позитивное отношение к себе, за которой последовали гид по выживанию для выпускников «I Just Graduated... Now What?» и детская книга «Maverick and Me». 12 июля Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта.

Патрик — актер, фотомодель и предприниматель. В прошлом году он сыграл главную роль в фильме «Полночное солнце». А еще у молодого Шварценеггера своя компания Project360 по производству мужской одежды и действующий контракт с L.A. Models.

В отличие от братьев и сестер, Кристофер живет более замкнуто. Он учится в Мичиганском университете, реже появляется на публике и не проявляет интереса к шоу-бизнесу.

Джозеф Баена — внебрачный сын Арнольда Шварценеггера. Он начинающий актер и художник по спецэффектам. Арнольд узнал о существовании сына только через несколько лет после его рождения. Сейчас они в отличных отношениях, часто проводят время друг с другом и вместе занимаются спортом.

Уиллоу Сейдж Харт, дочь певицы Пинк

7-летняя Уиллоу Сейдж Харт уже поет со своей звездной мамой и выполняет акробатические трюки. Девочка приняла участие в записи альбома «The Greatest Showman — Reimagined», который вышел в ноябре 2018-го. Накануне релиза Atlantic Records выложили видео из студии звукозаписи, где Уиллоу и Пинк записывают песню «A Million Dreams».

Блейк, дочь Рона Перлмана

Блейк Аманда Перлман — актриса и певица. Ее карьера в кино началась с роли в «Хеллбой-2: Золотая армия». Позже она записала песню «Drift», которая стала главной темы фильма «Тихоокеанский рубеж», а еще сыграла в сериалах «Лучник» и «Рука бога».

Рэймонд и Лорейн Николсон, Хани Холлман и Дженнифер Николсон, дети Джека Николсона

Сын Джека Николсона Рэймонд — актер и помощник режиссера. Он сыграл в фильмах «Воссоединение» и «Аутсайдер». Рэй собирает коллекцию дорогих машин и живет в роскошном особняке в Беверли-Хиллз.

Лорейн тоже актриса. Ее самая известная роль — Алана Бланшар, подруга главной героини в биографическом фильме «Серфер души». Для этой роли девушке пришлось интенсивно учиться серфингу.

Хани — дочь Николсона и датской супермодели Винни Холлман. Она сыграла две роли в европейских проектах, а в юности помогала матери управлять зоосалоном.

Дженнифер — актриса и известный дизайнер с собственной линией одежды. Она коллекционирует дизайнерские и винтажные вещи.

Лив, Челси, Миа Тайлер и Тадж Талларико, дети Стивена Тайлера

Лив — известная американская актриса. Она сыграла в более чем 50 фильмах, включая «Армагеддон» и «Властелин колец». Стивен долго не знал о существовании дочери. Их воссоединение произошло, когда девочке исполнилось 9. Позже Лив, урожденная Рандгрен, взяла фамилию отца.

Челси Тайлер с детства обожает музыку. Подростком она часто ездила с отцом на гастроли. Сейчас она участвует в группе Kaneholler, которая играет электронный соул.

Миа — модель plus-size, актриса и писатель. Она также работает с Janie’s Fund — фондом Стивена Тайлера, который помогает девушкам, пережившим насилие.

Тадж — младший в семье и единственный сын Тайлера. Он снялся в эпизодической роли в сериале «Лиззи Магуайер», но сейчас предпочитает держаться в тени.

Табита и Мэрион Лоретта, дочери Сары Джессики Паркер

Для Сары Джессики Паркер выход в свет с дочерьми-близняшками — редкость, но на весенний гала-концерт балета в Нью-Йорке в 2018 году они пришли вместе.

«У них разные интересы. Они очень преданы друг другу, но периодически говорят: „Мне нужно побыть одной“. Табита может часами играть сама по себе. Лоретте нужно больше внимания. Они ходят в разные школы. Это была идея Табиты». Сара Джессика Паркер

Индио Дауни, сын Роберта Дауни — младшего

Индио Дауни — музыкант. Вместе с другом, барабанщиком Ральфом Александром он создал рок-группу The Dose. Сам Индио поет и играет на гитаре.

Кэмерон и Дилан Майкл Дугласы и Керис Зета-Дуглас, дети Майкла Дугласа

Оба сына и дочь Майкла Дугласа мечтают о карьере в кино. Кэмерон (40) уже снялся в фильме Джеки Чана «Мистер Крутой» и еще нескольких проектах. Майкл признался, что не хотел, чтобы его дети стали актерами, — это был их выбор. Его отец, Кирк Дуглас, тоже был знаменитым актером, так что это будет уже третье поколение Дугласов на большом экране.

Дрена и Хелен — старшая и младшая дочери Роберта Де Ниро

В прошлом модель и DJ, работавшая для магазинов и шоу Джорджио Армани, сейчас Дрена — актриса и продюсер. Ее первым фильмом в качестве режиссера стала документальная короткометражка «Girls & Dolls», которая получила награду за лучший режиссерский дебют на независимом кинофестивале в Нью-Йорке. Хелен сейчас 8. Она появилась на свет у Де Ниро и Грейс Хайтауэр в 2011 году при помощи суррогатной матери.

Симоне Александра, Жасмин и Тиана Гия, дочери Дуэйна «Скалы» Джонсона

46-летний Дуэйн «Скала» Джонсон — гордый папа трех девочек: Симоне, Жасмин и Тианы. В своем инстаграме он регулярно выкладывает фото с женой и дочками. Симоне — дочь Дуэйна от первого брака. Сейчас ей 17, она работает моделью в IMG Models и с удовольствием сопровождает отца на светских мероприятиях.

Уэстон Коппола-Кейдж, сын Николаса Кейджа

Уэстон Коппола-Кейдж — актер и музыкант. В 16 лет он собрал свою первую группу Eyes of Noctum. В прошлом металлист, сейчас Уэстон пришел к более спокойному образу. Он сыграл в фильмах «Ворон» и «Токарев», а в январе 2015 года выпустил свой дебютный сольный альбом «Prehistoric Technology».

Хания Райли, Винсент и Полин Синклер, дети Вина Дизеля

Хания Райли — первая дочь Вина Дизеля и Паломы Хименес. Сейчас ей 11 лет, она часто бывает с отцом на премьерах и... имеет черный пояс по дзюдо и джиу-джитсу. Актер рассказывает, что назвал дочь в честь иберийской принцессы.

Артистичному Винсенту 9 лет. Он участвует в школьных постановках и часто появляется в семейных видео, которые регулярно выкладывает в соцсети.

Полин пока всего 4 года. Ее назвали в честь Пола Уолкера — близкого друга и коллеги Дизеля. Дизель, герой «Форсажа» говорит, что уже в полтора года у дочки была любимая машинка. «Это все гены,» — шутит он.

Фердинанд и Эдмунд Кингсли, сыновья сэра Бена Кингсли

Фердинанд — актер и музыкант, знаменит своей ролью Чарльза Элма Франсателли в сериале «Виктория». Эдмунд — актер и продюсер. В списке его фильмов — «Хранитель времени» и «Капсула».

Джейсон Гулд, сын Барбры Стрейзанд

Сын Барбры Стрейзанд и Эллиотта Гулда Джейсон Гулд — актер, сценарист и режиссер. Он играл в таких фильмах, как «Большая картина» и «Повелитель приливов». Несколько лет назад Гулд начал сольную карьеру. В 2012 году он выступил с мамой в рамках ее гастролей, а в 2017-м выпустил собственный альбом «Dangerous Man».