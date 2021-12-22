Как выглядят потомки великих людей, чьи имена знает каждый школьник

XVIII–XX века — время новаторов. Оно ознаменовано появлением кино, важными научными открытиями, работой великих художников и писателей, чьим творчеством мы наслаждаемся и сегодня. Мы с интересом следим за современными знаменитостями: читаем, слушаем и смотрим новости об их жизни. И частенько у нас возникает вопрос: а как же выглядят и чем занимаются потомки людей, которые навсегда вошли в историю?

Мы в AdMe.ru решили утолить свое любопытство и узнать, как выглядят дети и внуки легендарных знаменитостей.

Чарли Чаплин — Уна Чаплин

Чарли Чаплин — основатель целой кинодинастии. Его дочь Джеральдин занималась танцами и модельным бизнесом, но затем решила стать актрисой. Внучка Чаплина Уна окончила школу драматического искусства и начала сниматься в сериалах. Больше всего она запомнилась зрителям в роли Талисы Старк в «Игре престолов».

Супруги Кюри — Ирен Жолио-Кюри

«Мария Кюри и ее дочь Ирен».

Дочь Пьера и Марии Кюри, знакомых нам еще со школьной скамьи, пошла по стопам родителей и тоже стала ученым. Те изучали радиацию, Ирен вместе с мужем продолжили их работу и даже получили Нобелевскую премию за выполненный синтез новых радиоактивных элементов. Их дочь Элен также продолжила семейное дело: она преподает в университете ядерную физику.

Герман Мелвилл — Лайза Клауссман

Герман Мелвилл — американский моряк и писатель, известный всему миру по роману «Моби Дик». Книга считается поистине культовой и входит в список величайших американских романов. Прапраправнучка писателя Лайза пошла по стопам знаменитого предка. Девушка родилась и выросла в Бруклине. Она работала журналистом, а затем начала писать книги. В одном из интервью писательница рассказала, что, перечитывая в очередной раз «Моби Дика», задалась вопросом, был ли редактор у ее прапрапрадедушки.

Джон Рональд Руэл Толкин — Присцилла Толкин

Присцилла Толкин — самый поздний ребенок писателя и его единственная дочь. Будучи подростком, она принимала участие в создании «Властелина колец», напечатав несколько ранних глав. После обучения девушка начала карьеру социального работника, но затем вместе с братом занялась изучением и каталогизацией творчества своего отца. Другие дети Толкина также связали жизнь с миром литературы и искусства: Кристофер стал редактором, Майкл — учителем в школе.

Чарльз Диккенс — Джеральд Диккенс

Джеральд Диккенс прославился как актер театра, причем играл он в основном в пьесах, поставленных по произведениям его прапрадеда. В 2004 году он выиграл в британском телешоу «Слабое звено», в том сезоне, где участие принимали люди со знаменитыми предками.

Чарльз Диккенс — Моника Диккенс

Правнучка Диккенса росла бунтаркой: ее исключили из школы за то, что она сбросила в Темзу школьную форму. Позже девушка начала писать и выпустила более 40 книг, в том числе для детей. На протяжении жизни Моника работала то телеведущей, то журналистом, а также вела активную социальную жизнь, сотрудничая с различными правозащитными организациями.

Эрнест Хемингуэй — Мэриел Хемингуэй

Внучка известного писателя начала сниматься, когда ей было 14, и еще до своего 20-летия была номинирована на «Оскар» за игру в фильме «Манхэттен» Вуди Аллена. К слову, отец девушки тоже был писателем, а 2 ее собственные дочери также снимались в фильмах. Дрю сосредоточилась на независимом кино, а Лэнгли трудится в модельном бизнесе.

Поль Гоген — Пола Гоген

Сын знаменитого художника Поля Гогена пошел по стопам отца. Пола, младший из 5 детей знаменитости, родился в Париже и вырос в Копенгагене, где его воспитывали мать с бабушкой и дедушкой. Он мало общался с отцом, а после 1980 года вообще потерял с ним контакт. Что примечательно, его сын (тоже Поль) продолжил семейное дело и прославился своими гравюрами.

Клод Моне — Мишель Моне

Мишель Моне был 2-м сыном Клода Моне, но живописью не занимался — он увлекался сафари и автомобилями. На картинах знаменитый художник часто изображал своих детей в саду, в колыбели, на велосипеде. После смерти Моне выяснилось, что Мишель — его единственный наследник, и именно ему отошло поместье отца.

Альберт Эйнштейн — Бернард Эйнштейн

Ганс Альберт — сын Эйнштейна — был единственным из 3 детей физика, кто женился и обзавелся потомством. Он и его сын Бернард продолжили дело знаменитого предка. Они посвятили свою жизнь науке: сын трудился инженером, отец — преподавал. Сын же Бернарда, правнук Альберта Эйнштейна, стал врачом.

Как вы считаете, талант передается по наследству?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.