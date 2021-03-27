Как выглядят дети и внуки 15 советских звезд, ради которых зрители бросали все и бежали к экранам

Звезд советского кино боготворят по сей день. Кажется, сколько бы лет ни прошло, интерес к ним не угаснет. А ведь у многих знаменитостей эпохи СССР есть взрослые дети и даже внуки. И кто-то из них уже готовится затмить популярных родственников, как, к примеру, внучка Валентины Талызиной. А кто-то, как старшая дочь Вениамина Смехова или дочь Татьяны Друбич, выбрал совсем другой творческий путь.

AdMe.ru стало любопытно, как выглядят и чем занимаются потомки любимых актеров Советского Союза.

Анастасия Талызина, внучка Валентины Талызиной

Юной внучке Валентины Талызиной всего 21 год, но она уже заставила говорить о себе как о восходящей кинозвезде. Дебютом Анастасии стала небольшая роль Алисы в хорроре «Пиковая дама: Зазеркалье». После этого девушке предложили главную роль в ретро-сериале «Тонкие материи». В итоге она успешно воплотила на экране образ скромной провинциалки Тани, мечтавшей стать модельером.

Александр Домогаров — младший, сын Александра Домогарова

Сын актера от второго брака с гримером Ириной Гуненковой тоже пошел по стопам отца. Он окончил Московское театральное училище имени М.С. Щепкина и начал сниматься в кино. Одна из его самых известных актерских работ — роль лыжника Гриши Земляникина в фильме «Елки». Сейчас Домогаров-младший больше занимается режиссерской работой. Его первый полнометражный фильм — «Пиковая дама: Зазеркалье». Недавно состоялась премьера второго крупного проекта Александра, картины «Пальма», — о собаке, которую хозяин оставил в аэропорту, улетев на постоянное местожительство в другую страну.

Басика Хеллер, дочь Савелия Крамарова

Единственная дочь Савелия Крамарова Бася родилась, когда он уже эмигрировал в США и женился на уроженке Одессы Марине. В 2014 году девушка вышла замуж за Бена Хеллера. Одно время Бася была занята в модельном бизнесе, сейчас работает бухгалтером.

Мария Ивашова, внучка Светланы Светличной

Внучка одной из самых красивых актрис советского кинематографа пошла по стопам своего отца, сына Светличной Алексея Ивашова, и стала стоматологом. У Марии подрастает сын Вова, которого она назвала именем своего деда — актера Владимира Ивашова.

Евгений Варлей, внук Натальи Варлей

У знаменитой «спортсменки, комсомолки, красавицы» двое сыновей и один внук Евгений, с которым она была очень близка. В школе Женя создал фан-клуб своей бабушки. Сейчас молодому человеку 26 лет, он живет в Вероне со своей мамой.

Алексей Славкин, внук Евгении Симоновой

21-летний Алексей — актер в 3-м поколении. Его мама — актриса Зоя Кайдановская, а бабушка — легендарная Евгения Симонова. Мальчик снимается с детства, а одной из самых ярких его работ стала роль в фильме «Взрослые дочери».

Дарья Юрская, дочь Сергея Юрского

Дарья пошла по стопам своего отца Сергея Юрского и матери Натальи Теняковой. В кино она впервые снялась в 1987 году в фильме Антонины Зиновьевой «Этот фантастический мир. Выпуск № 13: Бездна» в роли Марии. Девочке на тот момент было всего 14 лет. Одна из поздних работ Юрской — роль Галины Брежневой в сериале «Маргарита Назарова».

Ольга Левитина, дочь Ольги Остроумовой

Дочка Ольги Остроумовой мечтала стать балериной, но в итоге пошла по маминым стопам. Левитина больше театральная актриса: она служит в московском театре «Эрмитаж». На экране зрители могли видеть ее в сериалах «Не родись красивой» и «Марш Турецкого».

Дмитрий Самойлов, сын Татьяны Самойловой

Великая актриса обожала единственного сына, но воспитывала его одна, поэтому все время пропадала на съемках, чтобы заработать денег, и редко виделась с малышом. Дмитрий, глядя на то, как работает мама, решил для себя, что актерская профессия не для него. Сейчас он живет в США и работает врачом-рентгенологом. Свою дочь мужчина назвал Татьяной в честь любимой мамы.

Мария Табакова, дочь Олега Табакова

У Олега Табакова 4 детей: Антон и Александра от первого брака, Павел и Мария — от второго. Младшей дочери Маше всего 14 лет. Она учится в школе в Британии. Ее старший брат Павел надеется, что сестренка выберет для себя более стабильную профессию, чем у их отца.

Дмитрий Трояновский, внук Эльдара Рязанова

Единственный внук знаменитого режиссера, сценариста и актера Дмитрий Трояновский мечтал продолжить режиссерскую династию, но пошел в другую сферу и стал журналистом. Он работает редактором основного выпуска новостей на канале «Россия-24».

Елена Смехова, дочь Вениамина Смехова

Младшая дочь Вениамина Смехова Алика — известная актриса и певица. А старшая дочь легендарного Атоса, которую зовут Елена, стала журналисткой, редактором и писательницей. В 2008 году в издательстве «АСТ» в серии «Современная проза» вышел в свет первый роман Елены Смеховой «Французская любовь», а в 2011 году — роман «Пролетая над Вселенной».

Анна Друбич, дочь Татьяны Друбич

Единственная дочь режиссера Сергея Соловьева и красавицы-актрисы Татьяны Друбич стала успешным композитором. Она писала музыку к папиному фильму «Анна Каренина», а также к знаменитому мультсериалу «Маша и Медведь». Сейчас Анна живет в Голливуде и работает вместе с известным композитором Марко Белтрами. Вместе с ним она написала саундтрек к фильму «Страшные истории для рассказа в темноте».

Александр Терехов, сын Маргариты Тереховой

Сын знаменитой Миледи окончил ВГИК и первую роль получил в фильме «Чайка», который сняла сама Маргарита Терехова. Одна из его последних работа — роль аптекаря Саши в сериале «Улица». Александр женат на экс-вокалистке группы «ВИА Гра» Татьяне Найник, у пары подрастает дочь Вера.

Александра Самохина, дочь Анны Самохиной

Дочь красавицы Анны Самохиной очень похожа на свою маму и тоже актриса. Она окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства и снимается в кино. У Александры есть двое детей — дочь Ева и сын Иван, которому недавно исполнился годик.