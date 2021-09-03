Как выглядят братья и сестры отечественных знаменитостей и чем они занимаются

У многих знаменитых людей есть братья и сестры, которые никак не связаны с миром шоу-бизнеса. А потому они зачастую остаются в тени своих звездных родственников. Мало того, поклонники могут даже не догадываться об их существовании. Например, у Гарика Харламова есть 2 взрослые сестры-близняшки, а Дмитрий Комаров может похвастаться наличием брата и сестры.

Мы в AdMe.ru выяснили, как выглядят родственники наших звезд шоу-бизнеса, а также узнали, чем они занимаются.

1. Нюша с братом Иваном и сестрой Марией

Младшая сестра певицы Мария — известная российская синхронистка, 2-кратная олимпийская чемпионка (2016, 2021), 11-кратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России. Иван Шурочкин, младший брат Нюши, профессионально занимается спортом, работает фитнес-тренером, а также проводит консультации по правильному питанию.

2. Лиана, сестра Валерия и Константина Меладзе

Младшая сестра Константина и Валерия Меладзе Лиана является продюсером компании Velvet Music. Под лейблом этой компании выступают Елка, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Анна Плетнева, Burito, Звонкий, Banev!, Гоша Куценко.

3. Наталья Подольская c мамой, сестрами Татьяной и Юлианой

Про старшую сестру Татьяну (на фото выше — в очках) практически ничего не известно. Поклонники узнали о ней после публикации в инстаграме певицы фотографии с ее сестрами и мамой.

Юлиана — сестра-близняшка певицы Натальи Подольской, она живет в США с мужем-бизнесменом. По некоторым данным, Юлиана — концертный директор Натальи.

Помимо сестер, у Подольской есть еще младший брат Андрей. 3 года назад он окончил школу и принял решение стать специалистом по защите информации.

4. Анна Хилькевич с сестрой Натальей

Старшая сестра звезды сериала «Универ» живет во Франции, она замужем за французом.

5. Виктория Боня с сестрой Ангелиной

Старшая сестра светской львицы и звезды телепроекта «Дом-2» пытается ворваться в российский шоу-бизнес, в свободное от работы время записывая любительские видео с пародиями на отечественных знаменитостей.

6. Гарик Харламов и его младшие сестры-близняшки Алина и Катя

Комик крайне редко показывается с сестрами на публике, не постит совместные фото. Поэтому многие поклонники артиста даже не знают о том, что у него есть сестры. Екатерина учится во ВГИКе на сценарно-киноведческом факультете, а Алина — в Высшей школе экономики.

7. Давид, брат Михаила Галустяна

Младший брат Михаила Галустяна по имени Давид играл в КВН, был членом сочинской команды «Южнее некуда». Позже он написал сценарий к фильму «Подарок с характером», в котором снялся сам Галустян в роли Орешкина. Сейчас Давид работает в Comedy Club Production.

8. Анна Снаткина с сестрой Марией

Младшая сестра звезды сериала «Татьянин день» получила юридическое образование и с 19 лет работала следователем-дознавателем.

9. Дмитрий Комаров с братом Николаем и сестрой Ангелиной

Брат известного телеведущего Николай занимается созданием компьютерных игр. А сестра Ангелина — стилист-парикмахер в салоне красоты премиум-класса.

10. Ани Лорак с братьями Игорем и Андреем

Старший брат Игорь работает журналистом. Младший брат Андрей сейчас занимается строительным бизнесом.

11. Клава Кока с сестрой Ладой и братом Львом

Младший брат певицы и видеоблогера занимал руководящую должность в аэропорту, а сестра работала стилистом. Сейчас же Лада работает моделью и часто посещает вместе с Клавой модные показы. А брат Лев, который имеет 2 высших образования, нередко помогает певице с клипами.

12. Катя Лель с сестрой Ириной

Сестра Кати Лель работала учителем музыки, потом стала бэк-вокалисткой у Кати, а затем еще и директором певицы.