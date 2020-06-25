Как выглядят 13 писательниц, романы которых весь мир зачитал до дыр

Писатель всегда вкладывает в свое произведение часть себя: опыт, чувства, наблюдения, услышанные где-то разговоры и собственные размышления. Поэтому всегда интересно узнать об авторе чуть-чуть больше, чтобы глубже погрузиться в атмосферу книги и лучше понять ее. А особенно если эта книга любимая.

AdMe.ru нашел для вас истории писательниц — авторов успешных романов, которые были одобрены и читателями, и критиками, а также успешно экранизированы.

1. Сесилия Ахерн. P. S. Я люблю тебя

Дочь бывшего премьер-министра Ирландии написала свой первый роман в 21 год и моментально стала всемирно известной. Вдохновением ей послужила ее собственная история: будущий муж Сесилии, актер Дэвид Кеоган, очень романтично ухаживал за ней. По роману был снят одноименный фильм с Хилари Суэнк и Джерардом Батлером в главных ролях. Другие книги писательницы — «Там, где заканчивается радуга», «Если бы вы могли видеть меня сейчас» и «Там, где ты» — также стали бестселлерами в разных странах.

2. Салли Руни. Нормальные люди

В 2017 году 25-летняя Салли Руни дебютировала с романом «Беседы с друзьями», за право издать который на аукционе боролись 7 издательств. А уже через год вышла вторая ее книга — «Нормальные люди» — об истории любви 2 школьников из разных социальных слоев: замкнутой отличницы Мэриэнн и Коннела, звезды школы и сына горничной ее матери. Этот роман принес Руни славу, контракт на съемки мини-сериала и звание «Сэлинджера для миллениалов». Салли Руни живет в Ирландии и дружит с известной актрисой Сиршей Ронан.

3. Донна Тартт. Щегол

Американка Донна Тартт за всю свою жизнь написала 3 романа, и на каждый из них у нее ушло по 10 лет. Они называются «Тайная история», «Маленький друг» и — самый известный из них — «Щегол». В 2019 году по нему сняли фильм с Энселом Эльгортом и Николь Кидман. У Тартт нет ни мужа, ни детей: она посвятила свою жизнь литературе.

4. Маргарет Этвуд. Рассказ служанки

По книге плодовитой канадской писательницы Маргарет Этвуд снят драматический сериал «Рассказ служанки» — антиутопия о тоталитарном обществе, где женщины из касты служанок признаны существами низшего сорта, не имеющими никаких прав. Кроме этого, Этвуд известна своими романами «Слепой убийца» и «Заветы», за которые получила Букеровскую премию.

5. Джоджо Мойес. До встречи с тобой

Прежде чем начать писать книги, британка Джоджо Мойес много лет занималась журналистикой. Ее первый роман «До встречи с тобой» разошелся полумиллионным тиражом уже в первые месяцы после выхода и был переведен на 39 языков. В экранизации книги снялись Эмилия Кларк и Сэм Клафлин. 2 других романа Мойес — «Заморские фрукты» и «Последнее письмо от твоего любимого» — выиграли премию Ассоциации романтических новеллистов.

6. Сьюзен Коллинз. Голодные игры

Американская писательница Сьюзен Коллинз писала сценарии к детским телепрограммам и мультфильмам и рассказы для детей. Но известной ее сделали серия книг «Хроники Подземья» — история о мальчике Грегоре, который попадает в волшебную страну через канализационный люк в Центральном парке Нью-Йорка, и трилогия «Голодные игры»: было продано 16 млн экземпляров в 45 странах. Кинофраншиза с Дженнифер Лоуренс и Лиамом Хемсвортом по мотивам романа о постапокалиптическом мире, где смертельно опасные соревнования между юношами и девушками превращены в жестокое шоу, собрала в прокате больше $ 690 млн.

7. Анна Гавальда. Просто вместе

Француженка Анна Гавальда начала свою литературную деятельность с того, что победила в национальном конкурсе на лучшее любовное письмо. Сейчас Гавальда автор нескольких суперпопулярных романов, которые принесли ей в целом больше € 30 млн. Самые известные из них — «Я ее любил. Я его любила» и «Просто вместе». Оба романа были экранизированы, а в последнем снялись Одри Тоту и Гийом Кане.

8. Шарлин Харрис. Настоящая кровь

Американка Шарлин Харрис — автор 4 детективных серий, самая популярная из которых, «Вампирские тайны», посвящена истории любви официантки с телепатическими способностями Сьюки Стакхаус и 173-летнего вампира Билла Комптона. По мотивам книги снят сериал «Настоящая кровь», который рассказывает о жизни в вымышленном городе Бон-Там, в котором живут и люди, и вампиры. Благодаря изобретению искусственной крови последним больше не нужно охотиться на своих жертв, но люди все равно относятся к ним враждебно.

9. Селеста Инг. И повсюду тлеют пожары

Городок Шейкер Хайтс, который Селеста Инг описывает в своем романе, существует в реальности: там жила сама Селеста со своими родителями, иммигрантами из Китая, так что описанные в книге знакомы ей не понаслышке. Селеста — профессиональный писатель, завоевавший несколько литературных премий. Второй ее известный роман — «Все, о чем я тебе никогда не рассказывала».

10. Стефани Майер. Сумерки

Американская писательница Стефани Майер всемирно знаменита благодаря серии романов «Сумерки»: всего продано 85 млн экземпляров на 37 языках. По словам Майер, идея произведения пришла к ней во сне. После этого домохозяйка, мать 3 детей и прихожанка мормонской церкви засела за книгу и всего за 3 месяца написала 500 страниц. Роман, вышедший в 2005 году, имел оглушительный успех и занял 5-е место в национальном списке бестселлеров, а экранизация с Кристен Стюарт и Робертом Паттинсоном в главных ролях собрала в кинотеатрах больше $ 2,5 млрд.

11. Гиллиан Флинн. Исчезнувшая

Американка Гиллиан Флинн, бывший телевизионный критик и журналистка, ворвалась на литературный олимп с большим шумом: ее романы хвалил Стивен Кинг, а книгу «Исчезнувшая» экранизировал сам Дэвид Финчер, сняв в главных ролях Бена Аффлека и Розамунд Пайк. А в 2018 году на телеканале HBO вышел сериал по одноименному роману Флинн «Острые предметы» с Эми Адамс.

12. Диана Гэблдон. Чужестранка

Американка Диана Гэблдон известна серией любовно-фантастических романов «Чужестранка», первый из которых вошел в список лучших книг по версии BBC. Кроме этого, писательница может похвастаться аж 3 учеными степенями — по зоологии, морской биологии и экологии.

13. Элизабет Страут. Оливия Киттеридж

Роман «Оливия Киттеридж» о семейной жизни бывшей учительницы прославил американскую писательницу Элизабет Страут: в 2009 году он получил Пулитцеровскую премию и вскоре был экранизирован. Сериал, где сыграла Фрэнсис Макдорманд, имеет множество номинаций и наград «Эмми» и «Золотой глобус». Другие известные книги Страут — «Эми и Исабель», «Братья Берджес», «Меня зовут Люси Бартон» и «Все возможно».

Бонус: никто не знает, кто такая Элена Ферранте, автор книги «Моя гениальная подруга»

В 2016 году автор книги «Моя гениальная подруга» из цикла «Неаполитанские романы» вошел в список самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Но никто не знает, кто он. Под псевдонимом Элена Ферранте, согласно одной версии, могут скрываться владельцы издательства Edizioni e/o — супруги Сандро Ферри и Сандра Оццола, по другой — некий известный итальянский писатель и сценарист. Ни автор, ни издательство этих версий не подтверждают и не опровергают. Кроме неаполитанского цикла, у автора есть романы «Навязчивая любовь» и «Дни одиночества», а по книге «Моя гениальная подруга» сняли телесериал.