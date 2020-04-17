Как выглядят 8 человек, которые придумали развлечения для наших детей и неплохо на этом заработали

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У каждого ребенка есть любимая игрушка или увлечение. У некоторых малышей это что-то свое: индивидуальное и неповторимое. Но существуют детские товары, от которых маленькие потребители сходят с ума массово. Например, бластеры Nerf, из которых хотел бы пострелять любой мальчишка, или куклы LOL, о которых родителей регулярно просят девчонки. Но кто придумал все эти вещи?

AdMe.ru решил выяснить, кто стоит за созданием продуктов, на которые наши дети готовы потратить все карманные деньги, и как рождались идеи их изобретения. А в качестве бонуса мы расскажем об истории игры, которая, вполне возможно, нравится и вам.

Куклы LOL

Идея создания этих кукол пришла в голову Исааку Лариану, исполнительному директору компании «Микроигры Америки». Одной бессонной ночью Исаак изучал популярные ролики на YouTube и заметил, что огромное количество просмотров набирают видео с распаковкой товаров. Тогда мужчина понял, что должен придумать игрушку, которую будет интересно распечатывать. Вместе с командой единомышленников Лариан создал маленьких глазастых куколок, которые прячутся в пластиковых шарах и 7 слоях непрозрачной пленки. Фишкой продукта стало то, что во время открытия игрушки ребенка поджидают крохотные сюрпризы: украшения и другие аксессуары, спрятавшиеся под слоями целлофана. А кульминацией этого мини-приключения становится обнаружение самой куклы. Когда Лариан предложил свое изобретение сети гипермаркетов Walmart, сразу получил жесткий отказ. Ему сказали, что никто и никогда не купит такую игрушку, потому что ее не видно. Но эта точка зрения себя не оправдала и куклы LOL стали сенсацией последнего десятилетия. Во многом, кстати, благодаря все тем же видео с распаковкой игрушек.

Спиннер

История создания этой популярной игрушки весьма запутанна. Ее изобретательницей принято считать инженера-химика Кэтрин Хеттингер. Вращающийся гаджет она создала в 1997 году для своей дочери. В то время Кэтрин страдала от патологической мышечной утомляемости и не могла полноценно играть с девочкой. Тогда-то она и придумала крутящийся девайс, который мог увлечь девочку на долгое время. Также, по словам Хеттингер, игрушка должна была помочь детям расслабляться и бороться с агрессией. Но патент на спиннер в том виде, в котором он известен нам, был подан только в 2016 году. Его автором стал специалист по информационным технологиям Скотт Маккоскери. Он самостоятельно собрал устройство и пользовался им, когда нужно было побороть волнение. Вскоре мужчина стал получать заказы на такие же игрушки от знакомых, а позже — и от посторонних людей.

Гироскутер

Сегодня завладеть гироскутером мечтает, пожалуй, каждый подросток. Изобретение, которое кажется нам крутым и современным, на самом деле появилось еще в 90-х годах прошлого столетия. Прародителем гироскутеров стали сегвеи: похожие устройства, только с ручкой, помогающей рулить. Их создал изобретатель Дин Кеймен. Устройства начали выпускаться компанией Segway Inc. Стоит отметить, что владелец этой корпорации 62-летний миллионер Джими Хеселден погиб из-за использования продаваемого им гаджета. Он не справился с управлением во время поездки на сегвее и сорвался с обрыва в реку. Позже китайские инженеры начали модернизировать транспортное средство и со временем придумали, как избавиться от рулевой ручки и научить девайс реагировать на смещение центра тяжести. Первые современные скутеры подобного рода появились в начале 2010-х годов.

LEGO

Компанию, которая сегодня производит, пожалуй, самый популярный детский конструктор, в 1916 году основал датский плотник Оле Кирк Кристиансен. Какое-то время в его мастерской создавались гладильные доски и прочая деревянная утварь для дома. Но однажды в цеху случился пожар, в котором пропали все материалы. Единственным продуктом, который продолжила выпускать компания Оле, стали деревянные игрушки, которые не требовали много древесины, но были качественно собраны и ярко окрашены. Фабрику назвали LEGO — это аббревиатура датского leg godt — «играть хорошо». В 1947 году в мастерских LEGO началось производство пластиковых игрушек, в том числе конструкторных кирпичиков. Стоит отметить, что сегодня игрушечные блоки производятся по тем же старым стандартам: все детали из новых серий LEGO можно скрепить даже с самыми первыми кирпичиками, выпущенными компанией.

Minecraft

Эта игра так же увлекательна, как сборка конструктора LEGO. Здесь в распоряжение игрока дается трехмерный мир, состоящий из кубиков, который можно перестраивать по своему усмотрению. Компьютерную игру выпустили в 2011 году, а ее разработчиком стал Маркус Перссон, более известный в кругах гейм-дизайнеров под псевдонимом Нотч. Игра быстро стала популярной среди детей и взрослых. Уже в первый год существования она сделала своего создателя долларовым миллионером. Тогда Маркус опубликовал комментарий на платформе Reddit, в котором рассказал, что удивлен внезапно свалившемуся богатству, так как вырос в бедной семье. Мужчина пообещал с умом распоряжаться деньгами. Часть из них он решил потратить на то, чтобы его близкие ни в чем не нуждались, а часть отправить на благотворительность.

Nerf

В 1969 году в компанию Parker Brothers обратился изобретатель Рейн Гайер. Он представил на суд предпринимателей «домашний футбол» — безопасную версию спортивной игры, которую можно было бы использовать не выходя из дома. В наборе присутствовал легкий мячик из пенополиуретана, заменявший массивный кожаный снаряд. Parker Brothers придирчиво изучили изобретение и решили оставить от него только сам «безопасный мяч». Он и стал первым продуктом, продаваемым под маркой Nerf. Поняв, что мячики понравились покупателям, специалисты компании доработали идею и зарядили легкими шариками пневматические бластеры. Игрушечное оружие понравилось детям из-за высокого качества сборки и хорошей дальности стрельбы. Именно этот продукт со временем стал ассоциироваться с названием Nerf и в 2011 году был признан лучшей игрушкой для мальчика.

Happy Meal

Эти наборы еды были разработаны в 70-х годах ХХ века. Сотрудники сети ресторанов McDonald’s в Гватемале решили упростить мамам процесс обеда с детьми. Для этого было решено составить комбинированные наборы продуктов для мальчишек и девчонок. Идея прижилась и вскоре долетела до руководства «макдаков» в Чикаго. Задание проработать концепцию детских обедов передали сотруднику корпорации Бобу Бернштейну. И тот подошел к делу со всей ответственностью.



Однажды Боб обратил внимание на то, как дети за завтраком увлеченно разглядывают упаковки кукурузных хлопьев, и решил, что у детского набора в McDonald’s тоже должна быть запоминающаяся упаковка. Так родилась идея знаменитых сундучков с фастфудом и игрушками. Над дизайном упаковки работали лучшие детские иллюстраторы, которые рисовали на коробках все, что, по их мнению, могло понравиться юным посетителям кафе. Стоит ли говорить о том, что идея была более чем удачной и комбообеды покорили сердца маленьких потребителей. За свои идеи в 1987 году на маркетинговой встрече руководителей ресторанов McDonald’s Бернштейн получил бронзовую копию сундучка Happy Meal с надписью «Ваша проницательность и уверенность сделали McDonald’s идеальнейшим местом для детей за последние 10 лет!»

Monster High

Готические образы этих кукол притягивают девочек как магнит. Они заставляют взрослых ужасаться: их дочерям действительно нравятся не пупсы и рюши, а вампиры, оборотни, искусственная кровь и черепа. Идея создания подобных игрушек пришла в голову Гаррету Сэндеру, а его брат-близнец Даррен проработал и нарисовал образы девушек, чьими родителями, по задумке, являются монстры из фильмов ужасов и страшных сказок. Сегодня «Монстр Хай» — это не только игрушки. Про них сняли несколько мультфильмов, написали серию книг и даже выпустили видеоигру. А поняв, что детям пришлись по вкусу странные «гибридные» образы, в 2017 году компания Mattel выпустила дополнительную линейку образов «Энчантималс», на этот раз соединив в кукольных образах черты людей и животных.

Бонус: «Монополия» — игра, которая должна была изменить общество

История этого продукта началась, когда в 1903 году женщина по имени Лиззи Мэги создала настолку под названием «Хозяин игры». С ее помощью изобретательница намеревалась продемонстрировать подрастающему поколению несправедливость захвата земли кучкой предпринимателей. Лиззи хотела выпустить игру на широкий рынок и обратилась с этим предложением в компанию Parker Brothers. Но идею отклонили, правила показались предпринимателям слишком сложными. А в 1936 году с подозрительно похожей идеей в ту же компанию обратился продавец отопительного оборудования Чарльз Дэрроу. Его тоже завернули, указав на 52 ошибки в дизайне продукта. Мужчина оказался настойчивым и выпустил «Монополию» своими силами. Когда она начала пользоваться спросом, Parker Brothers поняли свою ошибку и приняли предложение Дэрроу. «Монополия» достигла небывалой популярности. Сегодня по ней даже проводятся чемпионаты. Вот только изначальная идея Лиззи была утеряна: ведь в современной версии игры монополизм поощряется и становится целью развлекательного процесса.

А от каких игрушек или гаджетов без ума ваш ребенок? Знаете ли вы, как они были созданы?