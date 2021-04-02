Как выглядят дочки 20+ знаменитостей с незаурядной внешностью

Когда у селебрити рождается ребенок, это всегда большое событие как для звездной семьи, так и для поклонников. И конечно же, девочек тут же начинают сравнивать с мамами, папами, бабушками, дедушками и выискивать в их лицах знакомые черты. Особенно если малышки идут по стопам родителей.

Мы в AdMe.ru поражены тем, как работает генетика. И хотя некоторые звездные отпрыски не похожи на своих мам и пап, родительская харизма у них явно присутствует.

Хайди и Лени Клум

Кайли Дженнер и Сторми Уэбстер

Джессика Альба и Онор Мари Уоррен

Эммануэль Беар и Нелли Отёй

Настасья Кински и Кения Кински-Джонс

Орнелла Мути и Найке Ривелли

Ума Турман с Майей Рэй Турман Хоук и Розалинд Арушей Аркадиной Алталун Флоренс Турман-Бюссон

Гвинет Пэлтроу и Эппл Мартин

Кристи Бринкли и Сейлор Ли Бринкли-Кук

Эва Марсилл и Марли Рей Стерлинг

Серена Уильямс и Алексис Олимпия Оганян — младшая

Виктория и Харпер Севен Бекхэм

Кэтрин Зета-Джонс с Майклом Дугласом и их дочерью Кери

Кортни Кокс и Коко Райли Аркетт

Джуд и Айрис Лоу

Идрис и Исан Эльба

Галь Гадот с мужем Яроном Версано и дочерьми Майей и Альмой

Кейт Хадсон и Рани Роуз Гудзон Фудзикава

Кейт Мосс и Лила Грэйс Мосс Хэк

Уилл и Уиллоу Смит

Кейт Бекинсейл и Лили Мо Шин