Как выглядят дочки 20+ знаменитостей с незаурядной внешностью
Когда у селебрити рождается ребенок, это всегда большое событие как для звездной семьи, так и для поклонников. И конечно же, девочек тут же начинают сравнивать с мамами, папами, бабушками, дедушками и выискивать в их лицах знакомые черты. Особенно если малышки идут по стопам родителей.
Мы в AdMe.ru поражены тем, как работает генетика. И хотя некоторые звездные отпрыски не похожи на своих мам и пап, родительская харизма у них явно присутствует.
Хайди и Лени Клум
Кайли Дженнер и Сторми Уэбстер
Джессика Альба и Онор Мари Уоррен
Эммануэль Беар и Нелли Отёй
Настасья Кински и Кения Кински-Джонс
Орнелла Мути и Найке Ривелли
Ума Турман с Майей Рэй Турман Хоук и Розалинд Арушей Аркадиной Алталун Флоренс Турман-Бюссон
Гвинет Пэлтроу и Эппл Мартин
Кристи Бринкли и Сейлор Ли Бринкли-Кук
Эва Марсилл и Марли Рей Стерлинг
Серена Уильямс и Алексис Олимпия Оганян — младшая
Виктория и Харпер Севен Бекхэм
Кэтрин Зета-Джонс с Майклом Дугласом и их дочерью Кери
Кортни Кокс и Коко Райли Аркетт
Джуд и Айрис Лоу
Идрис и Исан Эльба
Галь Гадот с мужем Яроном Версано и дочерьми Майей и Альмой
Кейт Хадсон и Рани Роуз Гудзон Фудзикава
Кейт Мосс и Лила Грэйс Мосс Хэк
Уилл и Уиллоу Смит
Кейт Бекинсейл и Лили Мо Шин
Поделитесь своими фотографиями с дочерьми. Может быть, и вас сложно отличить друг от друга?
Фото на превью willowsmith / Instagram, willowsmith / Instagram
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