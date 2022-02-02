Как выглядят 19 легендарных актрис XX века и их нынешние коллеги в одном возрасте

Брижит Бардо, Рита Хейворт, Хеди Ламарр и другие звезды XX века навсегда останутся для любителей кинематографа культовыми. Фильмы с их участием можно пересматривать бесконечно и не переставать любоваться утонченностью и очарованием этих ретрокрасавиц.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, и мы решили сравнить легендарных актрис прошлого века с их нынешними коллегами в одном возрасте.

Джина Лоллобриджида и Ева Лонгория, 41 год

Софи Лорен и София Вергара, 47 лет

Брижит Бардо и Сара Джессика Паркер, 55 лет

Элизабет Тейлор и Мариса Томей, 53 года

Рита Хейворт и Николь Кидман, 29 лет

Ава Гарднер и Кристен Стюарт, 26 лет

Ким Новак и Дакота Фэннинг, 25 лет

Кэрол Ломбард и Эмили Блант, 31 год

Грета Гарбо и Элизабет Дебики, 27 лет

Ингрид Бергман и Зоуи Дешанель, 41 год

Вероника Лейк и Аня Тейлор-Джой, 20 лет

Хеди Ламарр и Лили Коллинз, 32 года

Джейн Расселл и Энн Хэтэуэй, 37 лет

Джоан Кроуфорд и Эмма Стоун, 28 лет

Кэтрин Хепберн и Кейт Бланшетт, 50 лет

Джейн Мэнсфилд и Сирша Ронан, 24 года

Джуди Гарленд и Мэйси Уильямс, 21 год

Джинджер Роджерс и Кэри Маллиган, 24 года

Лорен Бэколл и Марго Робби, 29 лет