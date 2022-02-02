Как выглядят 19 легендарных актрис XX века и их нынешние коллеги в одном возрасте
Брижит Бардо, Рита Хейворт, Хеди Ламарр и другие звезды XX века навсегда останутся для любителей кинематографа культовыми. Фильмы с их участием можно пересматривать бесконечно и не переставать любоваться утонченностью и очарованием этих ретрокрасавиц.
Нам в AdMe.ru стало любопытно, и мы решили сравнить легендарных актрис прошлого века с их нынешними коллегами в одном возрасте.
Джина Лоллобриджида и Ева Лонгория, 41 год
Софи Лорен и София Вергара, 47 лет
Брижит Бардо и Сара Джессика Паркер, 55 лет
Элизабет Тейлор и Мариса Томей, 53 года
Рита Хейворт и Николь Кидман, 29 лет
Ава Гарднер и Кристен Стюарт, 26 лет
Ким Новак и Дакота Фэннинг, 25 лет
Кэрол Ломбард и Эмили Блант, 31 год
Грета Гарбо и Элизабет Дебики, 27 лет
Ингрид Бергман и Зоуи Дешанель, 41 год
Вероника Лейк и Аня Тейлор-Джой, 20 лет
Хеди Ламарр и Лили Коллинз, 32 года
Джейн Расселл и Энн Хэтэуэй, 37 лет
Джоан Кроуфорд и Эмма Стоун, 28 лет
Кэтрин Хепберн и Кейт Бланшетт, 50 лет
Джейн Мэнсфилд и Сирша Ронан, 24 года
Джуди Гарленд и Мэйси Уильямс, 21 год
Джинджер Роджерс и Кэри Маллиган, 24 года
Лорен Бэколл и Марго Робби, 29 лет
Как вы думаете, станут ли современные актрисы такими же легендарными, как, например, Мэрилин Монро или Грета Гарбо?
Фото на превью ASSOCIATED PRESS / East News, East News
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