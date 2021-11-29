Как выглядят 16 известных девушек-бодибилдеров, когда они сходят со сцены и расслабляют мышцы
На первый взгляд бодибилдинг кажется сугубо мужским видом спорта. Мол, накачанные мускулы не к лицу представительницам прекрасного пола. Но разве можно корить человека за то, что он занимается любимым делом и чувствует себя счастливым, несмотря на косые и порой осуждающие взгляды окружающих.
Мы в AdMe.ru даже представить себе не можем, сколько сил и труда вложили героини нашей статьи в тело своей мечты. Нам захотелось узнать, как знаменитые культуристки выглядят в реальной жизни, а не среди гирь и штанг.
Наталия Кузнецова, 30 лет
Энн Фрейтас, 46 лет
Андреа Шоу, 37 лет
Уитни Джонс, 35 лет
Хелле Тревино, 46 лет
Джулия Читарра, 27 лет
Валентина Мишина, 32 года
Касс Гиллис, 27 лет
Ларисса Рейс, 42 года
Анжелика Тейшейра, 36 лет
Наталья Батова, 45 лет
Бахар Набиева, 27 лет
Эрин Стерн, 41 год
Дениз Сайпинар, 27 лет
Кристина Мендоза, 29 лет
Юлия Винс, 25 лет
А вам нравится посещать тренажерный зал? Какую физическую активность предпочитаете?
Фото на превью Female Bodybuilding Channel / YouTube, nataliya.amazonka / Instagram
Поделиться этой статьёй