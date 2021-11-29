Как выглядят 16 известных девушек-бодибилдеров, когда они сходят со сцены и расслабляют мышцы

На первый взгляд бодибилдинг кажется сугубо мужским видом спорта. Мол, накачанные мускулы не к лицу представительницам прекрасного пола. Но разве можно корить человека за то, что он занимается любимым делом и чувствует себя счастливым, несмотря на косые и порой осуждающие взгляды окружающих.