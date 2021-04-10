Как выглядят 15 самых красивых знаменитостей в возрасте 40+ по версии простых женщин

Клиника красоты Glowday провела среди обычных женщин опрос: какая из знаменитостей возрастом более 40 лет лучше всех сумела сохранить свою обаятельность. Как оказалось, не каждая из них выделяет много времени на уход за собой.

AdMe.ru решил раскрыть этот список читателям, а заодно и попробовать выяснить секреты неувядающей молодости красавиц.

15. Кейт Бекинсейл, 47 лет

Кейт — актриса, наиболее известная по фильмам «Перл-Харбор», «Ван Хельсинг» и трилогии «Другой мир». За нее проголосовало 8 % опрошенных. Она не использует ничего особенного для ухода за кожей: недорогое мыло, солнцезащитный крем и масла — весь арсенал Кейт.

14. Клаудия Винклеман, 49 лет

Английская телеведущая признается, что не придерживается строгого режима по уходу за собой и иногда даже ложится спать, не смыв косметику. Единственное, что Клаудия может посоветовать, — побольше спать.

13. Хелен Миррен, 75 лет

Несмотря на возраст, актриса до сих пор играет в фильмах. Себя она, кстати, красивой не считает. Советы по уходу за собой тоже давать не торопится, но, оказавшись в аптеке с $ 20, она в первую очередь купила бы помаду, карандаш для губ и увлажняющий крем.

12. Давина Макколл, 53 года

Давина — английская актриса и телеведущая. Она придерживается строгого распорядка дня: встает с восходящим солнцем, часто смотрит в зеркало, занимается спортом, пьет витамины и чай с коллагеном и ест только здоровую пищу. В свободное время она предпочитает ванну с солями и хорошую книгу.

11. Кейт Хадсон, 41 год

Попадание в список этой американской актрисы совсем неудивительно. Она дотошно относится к своей внешности и питанию: имеет большой арсенал средств для ухода, посещает косметические процедуры и не стесняется наносить маску даже тогда, когда летит в самолете. Кейт пьет много воды и практикует медитацию. Психическое и физическое здоровье для нее — фундамент, без которого невозможно быть красивой.

10. Сара Джессика Паркер, 56 лет

Звезда «Секса в большом городе» утверждает, что за ее шикарные волосы ответственны профессионалы, а сама она не пользуется особыми косметическими средствами. Любое мыло, шампунь и увлажняющий крем утром и вечером.

9. Найджела Лоусон, 61 год

Найджела — британская журналистка, телеведущая и автор книг на тему кулинарии. Она поделилась одним лайфхаком: разглаживать и отшелушивать кожу можно силиконовыми перчатками для мытья посуды.

8. Риз Уизерспун, 45 лет

Звезда «Большой маленькой лжи» и обладательница премии «Оскар» недаром выглядит моложе своих лет. Она сочетает высокоинтенсивные кардионагрузки с силовыми, ест много зелени, не экономит на солнцезащитном креме, всегда берет с собой воду и уделяет много времени заботе о себе, несмотря на наличие детей.

7. Кейт Мосс, 47 лет

Кейт — супермодель, за которую проголосовали 15 %. В ее арсенале есть один любопытный трюк: набрать в раковину воды, добавить лед и нарезанные огурцы, а затем опустить туда лицо и держать там столько, сколько сможете. По ее словам, это мгновенно убирает отеки и разглаживает кожу.

6. Тесс Дэйли, 51 год

Тесс — журналистка и телеведущая. Она признается, что тщательно очищает, тонизирует и увлажняет кожу утром и вечером, а также много времени уделяет медитации, йоге и плаванию. По утрам она советует воспользоваться скакалкой, что поможет мгновенно проснуться и разогнать кровь.

5. Наоми Кэмпбелл, 50 лет

С 20 % голосов в список попала еще одна супермодель. Она пользуется валиком для кожи, увлажняющими спреями и кремами, красится только перед работой и всегда смывает косметику перед сном. По словам Наоми, главное — это сияющая, увлажненная кожа.

4. Виктория Бекхэм, 46 лет

Трудно поспорить с тем, что британская певица и дизайнер заслуживает такого высокого места. Виктория посещает процедуры массажа для лица и светотерапии, пользуется натуральной косметикой, является большим поклонником патчей для глаз и тоже не может представить жизнь без увлажняющих кожу средств.

3. Ким Кардашьян, 40 лет

Ким оказала огромное влияние на визажистов по всему миру, поэтому ее главный секрет — крутой мейкап. Также она может посоветовать добавлять ложку сахара в гель для душа, чтобы отшелушить кожу.

2. Дженнифер Энистон, 52 года

Дженнифер не нуждается в представлении не только из-за своего актерского таланта, но и из-за выдающейся внешности. Это результат не только генетики, но и крепкой силы воли. Актриса умывается ледяной водой, посещает инфракрасную терапию, занимается спортом и медитацией, предпочитает органические косметические вещества, а кофе заменила на сок сельдерея. При этом она почти не пользуется косметикой и тепловой укладкой волос.

1. Дженнифер Лопес, 51 год

Актриса и певица получила 38 % голосов и стала абсолютным лидером, обогнав Энистон на 4 %. При этом она не любит разговоров о возрасте и внешности, потому что ее философия заключается в том, что красота не зависит от времени. Ее главные козыри — искренность, власть над своими эмоциями и... оливковое масло, любовь к которому ей привила мама.