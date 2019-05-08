Как выглядят 15 человек из того самого 1 % населения, которому принадлежит половина всех богатств мира

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Разброс между финансовым состоянием различных слоев населения огромен: пока одни богатеют, другие неизбежно делают шаг за черту бедности. Например, чтобы сейчас оказаться в числе 50 % самых богатых людей на планете, необходимо иметь на руках всего $ 3 210. Тем временем половина всех денег мира, согласно статистике, находится в руках лишь 1 % населения.

Мы в AdMe.ru выяснили, как выглядят и чем занимаются люди, которые уже долгие годы находятся в списке Forbes и имеют собственный индекс богатства в перечне миллиардеров Блумберга.

15. Евгений Касперский — $ 1,3 млрд

Один из мировых специалистов в сфере информационной безопасности и единственный представитель России в нашей статье. Сделал состояние на «Лаборатории Касперского» — компании, которая выпускает системы защиты от хакерских атак, вирусов и других сетевых угроз. Касперский дважды разведен, а сейчас счастливо женат на китаянке и воспитывает пятерых детей. Его младшего сына в 2011 году похитили и запросили выкуп € 3 млн, но благодаря быстрым действиям полиции мальчика быстро вызволили.

14. Ричард Брэнсон — $ 4,1 млрд

Основал Virgin Group — группу компаний широкого профиля. В числе их интересов: сотовая связь, авиаперевозки, звукозапись, радио и кабельное телевидение. Поскольку Брэнсон — публичная фигура, он часто становится объектом сатирических нападок. Например, именно ему посвящена серия комиксов от Zenith. На их страницах миллиардер предстает в роли суперзлодея, что легко объяснимо: издатель комикса — прямой конкурент Virgin Group.

13. Дэвид Геффен — $ 8,4 млрд

С детства мечтал стать магнатом Голливуда, однако терпения и прилежания явно не хватало. Геффен не смог окончить ни колледж, ни университет. Впрочем, это не помешало ему устроиться на работу агентом по заключению контрактов с музыкальными группами. Для этого он лично подделал документ об образовании. Чуть позже открыл собственную фирму звукозаписи Geffen Records, на чем и сколотил состояние. Сейчас Геффен — один из самых известных американских меценатов. Он жертвует деньги на искусство и медицинские исследования.

12. Джеймс Куинси — $ 16,7 млрд

Президент и генеральный директор The Coca-Cola Company. В юности считал, что будущее за электроникой (и не ошибся, кстати), поэтому пошел учиться на инженера. Сейчас Куинси иронично замечает, что вовремя понял одну простую вещь: в полупроводниках сокурсники разбираются намного лучше, а сам он хорош в ведении бизнеса. По этой причине он бросил университет. Долгое время Джеймс работал простым менеджером, а когда набрался опыта, ему предложили стать партнером в Coca-Cola.

11. Франсуа Пино — $ 36,6 млрд

Пино даже не окончил школу, поскольку знания ему давались тяжело. Он бросил учебу и отправился на поиски приключений в Алжир. А вернулся оттуда уже вместе со стартовым капиталом и сразу же основал компанию по продаже древесины. Вскоре грянул кризис. Перед этим Пино успел продать свое детище инвесторам за 30 млн франков, а после кризиса — выкупить обратно всего за 5 млн франков. Сейчас владеет несколькими брендами мирового масштаба: Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Brioni, а в «свободное от работы время» коллекционирует подлинники Пикассо и Уорхола.

10. Жаклин Марс — $ 38,6 млрд

Внучка знаменитого Франклина Марса, который основал ту самую Mars, Incorporated. Компания до сих пор производит знаменитые батончики с нугой и шоколадом. Несмотря на то что Жаклин пророчили будущее предпринимателя, она получила образование в области искусства и науки. Дважды была замужем и имеет троих детей от первого брака. Подробности жизни Марс папарацци достают буквально с боем: члены семьи ведут крайне замкнутый образ жизни и в объективы камер попадают редко.

9. Маккензи Безос — $ 39,1 млрд

Маккензи — американская писательница, однако состояние ей принесли не книги. Она вошла в двадцатку Forbes после болезненного развода в 2019 году с самым богатым на земле человеком — Джеффом Безосом, владельцем Amazon. Бывшие супруги остались друзьями и договорились, что Маккензи откажется от 75 % своей доли в компании. А насколько успешно сложилась ее писательская деятельность, сказать трудно. Известны два романа, которые получили высокую оценку критиков, — «Проверка Лютера Олбрайта» и «Ловушки».

8. Ма Хуатэн — $ 42,8 млрд

Владеет самой крупной в мире инвестиционной компанией и активно занимается разработкой искусственного интеллекта. Хуатэну принадлежит и китайский вариант «аськи», который называется QQ. В 2010 году попал в курьезную ситуацию. Власти Шэньчжэня решили выдавать пособие размером $ 450 ежемесячно успешным бизнесменам, чтобы задержать их в городе. В списке каким-то непостижимым образом оказался и Ма Хуатэн — с состоянием более $ 4 млрд.

7. Элис Уолтон — $ 46,6 млрд

Элис — единственная дочь владельца Walmart Сэма Уолтона. В отличие от своих братьев, на семейном бизнесе не зациклена, а предпочитает вкладываться в искусство. Страсть к предметам искусства так сильна, что однажды на аукционе Уолтон потратила $ 20 млн. Замужем была дважды. Первым супругом оказался преуспевающий банкир, а вторым — обыкновенный строитель. Оба брака закончились разводом.

6. Франсуаза Беттанкур Майерс — $ 53,2 млрд

Франсуаза вошла в двадцатку Forbes после смерти матери в 2017 году, получив наследство около $ 40 млрд и треть акций компании L’Oréal. Под ее руководством оказались всемирные бренды: Maybelline, L’Oréal Paris, Elsеve, Garnier, Black Opium, Giorgio Armani, Lancôme и другие. А в 2019 году она официально признана богатейшей женщиной на планете. Интересно, что Франсуаза имеет целых две ученые степени: по изучению родословной греческой мифологии и по международным отношениям евреев и христиан, и даже написала собственное библейское исследование в пяти томах.

5. Мукеш Амбани — $ 55,3 млрд

Самый богатый гражданин Индии, проживает в Великобритании. Богатство получил по наследству. А вот его отец заработал деньги собственным трудом: был пятым ребенком в семье, покинул родной дом в 17 лет и самостоятельно основал компанию по добыче и продаже нефти, которой удалось стать одной из крупнейших в Индии. Мукеша не особенно любят индийские граждане. В частности, оттого что он и его младший брат Анил (тоже миллиардер) долгие годы ведут судебные тяжбы, обвиняя друг друга в нечистоплотном ведении бизнеса.

4. Майкл Блумберг — $ 62,1 млрд

Блумберг родился в семье американского иммигранта из России. Работал в банковской индустрии 15 лет и даже был мэром Нью-Йорка. 3 года он исполнял эти обязанности, а потом ушел в свободное плавание и взялся за руководство собственной финансовой компанией Bloomberg L.P. Стал настоящей американской знаменитостью, когда на посту мэра назначил себе официальную зарплату $ 1 в год и отказался от получения бесплатного жилья.

3. Карлос Слим Элу — $ 63 млрд

Богатейший человек Мексики, который сделал состояние на компании сотового оператора связи. Также он контролирует газету The New York Times. А свой первый миллион заработал в 17 лет с помощью отца: тот давал немало карманных денег сыновьям и учил их инвестировать. Мексиканцы часто обвиняют миллиардера в том, что он разбогател в государстве, половина населения которого живет в нищете. Тем временем многие забывают, что Карлос Слим — один из крупнейших филантропов в мире. Он инвестирует в образование, медицину и культуру родной страны.

2. Ларри Эллисон — $ 66,8 млрд

В детстве Эллисона бросила родная мать, и он вырос у тети с дядей. Познакомиться с биологической родительницей удалось лишь в возрасте 48 лет. Впрочем, трагедия не помешала ему сколотить состояние. В 1977 году Ларри основал всемирно известную компанию Oracle, которая и сделала его миллиардером. Интересно, что он обучался сразу в двух университетах, но ни один не окончил. Зато каким-то образом умудрился поработать в ЦРУ.

1. Бернар Арно — $ 91,4 млрд

Президент объединенной компании Louis Vuitton Moët Hennessy. В общей сложности контролирует около 70 брендов, в том числе мировые: Dom Pérignon, Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo Parfums, Dior Watches. В апреле 2018 года его признали богатейшим человеком в Европе. Как и многие, испытывает нежные чувства к памятникам культуры. А потому в 2019 году выделил € 200 млн на восстановление Нотр-Дам-де-Пари, который пострадал от пожара.