Посмотрите, как выглядят культовые дизайнеры, творениями которых мы любуемся с открытым ртом

Независимо от того, интересуемся мы модой или нет, рассматривать наряды знаменитостей всегда занятно, будь то красная ковровая дорожка или кадры голливудского кинофильма. А ведь за многими ярчайшими образами из популярной культуры скрывается кропотливый труд талантливых модельеров. И даже если мы знаем их имена, то как они выглядят, не всегда представляем.

Мы в AdMe.ru попытались поближе познакомиться с миром талантливых дизайнеров и для этого сопоставили их фотографии и ярчайшие творения. А в конце статьи вас ждет бонус о том, как один известный певец встретился с любимыми модельерами.

Вера Вонг

Вера Вонг славится умением создавать потрясающей красоты подвенечные платья. Она разработала дизайн свадебных нарядов Ким Кардашьян, Мэрайи Кэри, Виктории Бекхэм и других звезд. Нередко она одевает и киноневест: в платьях от Веры Вонг шли к алтарю Шарлотта в сериале «Секс в большом городе», Блэр в сериале «Сплетница» и Лив в фильме «Война невест». Помимо свадебных, дизайнер создает и неповторимые вечерние платья. Например, всех наповал сразил наряд Арианы Гранде на Met Gala 2018. На его пышной юбке была отпечатана работа Микеланджело, оригинал которой украшает одну из стен Сикстинской капеллы.

Кристиан Лубутен

Кристиан Лубутен специализируется на обуви. Ни для кого не секрет, что визитной карточкой модельера является красная лакированная подошва туфель. Звезды любят продукцию Лубутена настолько, что посвящают ей песни. Дженнифер Лопес, Игги Азалиа, Ариана Гранде тем или иным образом упоминали в своих треках эффектные туфли с алой подошвой.

Стелла Маккартни

Говорят, что на детях гениев природа отдыхает. Но эта участь обошла стороной дочь музыканта Пола Маккартни. Ведь Стелла обладает неоспоримым талантом в области дизайна одежды и ее работы снискали бешеную популярность среди селебрити. Перед собственной свадьбой Меган Маркл обратилась к модельеру, чтобы та сшила для нее второе праздничное платье, которое она могла бы надеть на закрытый прием после официальной части бракосочетания. Конечно же, созданный Стеллой Маккартни образ не могли обойти своим вниманием фотографы, после чего миллионы невест по всему миру захотели себе такое же платье.

Кристиан Лакруа

Отличительной особенностью нарядов от Кристиана Лакруа является гармоничное сочетание роскоши и беззаботности. Также модельер создает одежду преимущественно ярких, сочных оттенков, которые не остаются незамеченными. Например, вечернее платье Дианы Крюгер от Лакруа, в котором она появилась на вручении «Золотого глобуса», было признано одним из самых запоминающихся за всю историю существования премии.

Вивьен Вествуд

Даже в свои 80 лет Вивьен Вествуд остается все той же яркой, эксцентричной женщиной, которая ворвалась в мир моды в 70-х годах вместе с панк-культурой. Однако эта культура утратила былые позиции, а вот Вивьен Вествуд — нет. По сей день она на волне успеха и разработанная ею одежда соответствует понятиям о смелости и независимости. Модельеру принадлежит идея культового платья Кэрри из полнометражного фильма «Секс в большом городе». Несмотря на то что героиня примерила далеко не один свадебный наряд в кадре, именно платье от Вествуд возжелали невесты больше остальных. Когда укороченная его версия поступила в продажу, партию раскупили за несколько часов.

Ральф Лорен

Начинал Ральф Лорен с дизайна преимущественно мужской одежды. Его целью было доказать миру, что классике всегда найдется место в современной моде. Костюмы от Ральфа Лорена служат синонимом элегантности и хорошего вкуса. Со временем дизайнер начал эффектно облачать в мужские костюмы и женщин. Он разработал наряд для главной героини легендарного фильма «Энни Холл». Современные звезды, например Блейк Лайвли и Энн Хэтэуэй, также не против покрасоваться в изысканных комплектах от Лорена.

Джорджо Армани

Еще одним признанным мастером в области дизайна мужской деловой одежды является Джорджо Армани. Еще в 80-х годах появилось мнение, что успешный бизнесмен непременно должен носить костюмы от Армани. Неудивительно, что герой Леонардо Ди Каприо в фильме «Волк с Уолл-стрит» носит этот бренд. Дизайн комплектов для его героя разрабатывал сам Армани.

Маноло Бланик

Начинал Маноло Бланик также с мужских моделей обуви. Однако вскоре обнаружил, что на этом поприще не может вовсю использовать свое неуемное воображение, и переключился на дизайн женской обуви. Самой известной моделью от Маноло Бланика является Hangisi — туфли яркого цвета с пряжкой, что мы видели все в том же сериале «Секс в большом городе» на Кэрри. Работая над дизайном этой обуви, Бланик вдохновлялся образами дам с полотен конца XIX столетия.

Донна Каран

Когда Донна Каран занялась разработкой собственной марки, ее девиз был «Делать современную одежду для современных людей». Именно эта женщина-дизайнер создала концепцию капсульного гардероба. Ее самая знаменитая линейка одежды включает всего 7 вещей, которые можно комбинировать между собой. Ради платья от Донны Каран актриса Дженнифер Энистон нарушила собственное правило надевать в свет преимущественно черные вещи. И в платье телесного цвета с драпировкой звезда сериала «Друзья» выглядела восхитительно.

Тьерри Мюглер

Имя Тьерри Мюглера прогремело на весь мир в 80-х. Его визитная карточка — это смелые костюмы с футуристическим дизайном. В 2021 году хип-хоп-исполнительница Карди Би решила примерить легендарное платье от Мюглера — блестящий красный наряд с обилием перьев, который никого не оставит равнодушным.

Жан-Поль Готье

В мире моды Жан-Поля Готье определяют французским фразеологизмом enfant terrible, что переводится как «ужасный ребенок» и порой употребляется для описания творческого человека. Это значит, что он неортодоксальный, непокорный, яркий. И с этим не поспоришь: работы Жан-Поля Готье представляют собой пример нетрадиционного дизайна. Одним из ярчайших образов, созданных умом модельера, является корсет-бабочка, в котором появилась Дита фон Тиз на показе в 2014 году и сразила всех наповал.

Ульяна Сергеенко

Создавая собственный бренд, Ульяна Сергеенко поставила перед собой задачу развивать и популяризировать традиционные русские техники в области пошива одежды. Ее женственные платья покорили многих мировых звезд: Мадонну, Диту фон Тиз, Орнеллу Мути, Рианну и Леди Гага. Последняя очаровала Лондон красным платьем дизайнера из России, дополнив образ эффектным воротником.

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