Как выглядят 12 дизайнеров, в чьих платьях пошли под венец знаменитые невесты

Знаменитые невесты задают моду на свадебные наряды. В начале 2000-х девушки всего мира мечтали о платье принцессы от Веры Вонг — таком, в каком вышла замуж Виктория Бекхэм. После 2011-го многие хотели, чтобы их праздничный образ хоть немного был похож на кружевной наряд герцогини Кембриджской Кэтрин. А после свадьбы Меган Маркл и принца Гарри вернулась мода на вырез-лодочку. Кто же стоял за созданием этих известных платьев? Это мы сейчас и узнаем.

AdMe.ru выяснил, кто придумал эти культовые свадебные наряды, в которых знаменитости сказали «да» своим избранникам на экране или в реальной жизни.

Кейт Миддлтон — Сара Бёртон

Кейт Миддлтон вошла в британскую королевскую семью в платье от Сары Бёртон — креативного директора модного дома Alexander McQueen. В 2012 году за заслуги в сфере моды и создание этого роскошного свадебного наряда журнал Time включил Сару в список 100 самых влиятельных людей мира.

Меган Маркл — Клэр Уэйт Келлер

Над созданием платья для церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл работала Клэр Уэйт Келлер, которая в то время занимала пост арт-директора французского модного дома Givenchy. В 2019 году Келлер, как ранее и ее коллега Сара Бёртон, работавшая над подвенечным нарядом Кейт Миддлтон, была включена журналом Time в число самых влиятельных людей мира.

Кристен Стюарт (Белла Свон, «Сумерки») — Каролина Эррера

Героиня киносаги о вампирах обручилась с возлюбленным в творении рук венесуэльско-американского дизайнера Каролины Эрреры. По воспоминаниям модельера, в момент примерки платья Кристен была вовсе не актрисой или персонажем фильма, а настоящей счастливой невестой.

Кейт Мосс — Джон Гальяно

Легендарная модель 90-х Кейт Мосс пошла под венец с Джейми Хинсом — гитаристом группы The Kills — в приталенном наряде кремового цвета от Джона Гальяно с фатой в виде шапочки Джульетты. Невеста хотела винтажное платье в стиле 30-х годов, и английский модельер создал его.

Грейс Келли — Хелен Роуз

Одно из самых запоминающихся подвенечных платьев всех времен было свадебным подарком актрисе Грейс Келли от киностудии MGM. Над его созданием работала художница по костюмам Хелен Роуз. С дня бракосочетания Грейс и князя Монако Ренье III прошло уже 65 лет, но наряд с высокой горловиной-стойкой, облегающим лифом и пышной юбкой, расшитой жемчужинами, до сих пор является источником вдохновения невест по всему миру.

Одри Хепберн (Джо, «Забавная мордашка») — Юбер де Живанши

Над одним из экранных подвенечных образов Одри трудился ее друг — парижский кутюрье, основатель известного модного дома Юбер де Живанши. Именно он одевал актрису, причем не только в кино, но и в жизни. А сама Хепберн как-то заявила: «Я будто рождена, чтобы носить его одежду».

Джулия Робертс (Мэгги, «Сбежавшая невеста») — Амсале Аберра

Наряд, в котором героине Робертс Мэгги Карпентер все-таки удалось дойти до алтаря, был создан дизайнером эфиопского происхождения Амсале Аберрой. Именно она изменила свадебную моду, избавив подвенечные наряды от обилия оборок и тюля.

Принцесса Диана — Элизабет и Дэвид Эмануэль

Леди Диана Спенсер вышла замуж за принца Чарльза в платье, созданном супругами Эмануэль. Королеве людских сердец понравилась блузка, которую модельеры придумали для одной из ее фотосессий, и она решила доверить им судьбу своего свадебного наряда.

Ким Кардашьян — Риккардо Тиши

Итальянский дизайнер Риккардо Тиши — друг семейства Кардашьян-Уэст. Неудивительно, что именно его попросили придумать наряд для церемонии бракосочетания Ким и Канье. Тиши, занимавший в то время пост креативного директора Givenchy, приложил руку не только к платью Ким, но и к смокингу Канье. Сразу после свадьбы количество поисковых запросов Givenchy в Google увеличилось вдвое.

Гвинет Пэлтроу (Эмма, фильм «Эмма», 1996) — Рут Майерс

После выхода комедии «Эмма» простое белое платье с кружевом и короткими рукавами авторства художника по костюмам Рут Майерс стало желанной моделью будущих невест. В течение нескольких лет после показа фильма подвенечный наряд Эммы был одним из самых копируемых. Даже Вера Вонг как-то призналась, что ее постоянно просили сшить его копию.

Виктория Бекхэм — Вера Вонг

Вера Вонг была феей-крестной множества звездных невест. Именно в ее платье экс-солистка Spice Girls 22 года назад сказала «да» полузащитнику Дэвиду Бекхэму. Виктория до сих пор хранит тот памятный наряд.

Дакота Джонсон (Анастейша, «50 оттенков свободы») — Моник Люлье

Драматическая истории любви миллиардера Кристиана Грея и студентки Анастейши Стил завершилась свадьбой, эксклюзивный наряд для которой был разработан филиппино-американским дизайнером Моник Люлье. Она специализируется на подвенечных нарядах, которые отличаются своей женственностью и элегантностью.