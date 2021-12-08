Как выглядят 11 человек, которые стоят за известными брендами, а в глаза их мало кто видел

Наверное, почти каждый из нас хоть однажды пил кофе Jacobs, заходил на Netflix, покупал Chupa Chups, примерял одежду GAP. Эти компании стали настоящими мировыми гигантами, и не знать их практически невозможно. Но кто же за ними стоит, мы зачастую понятия не имеем.

Сегодня AdMe.ru познакомит вас с «родителями» известных всем брендов. А в бонусе — сюрприз: вы узнаете, чьими голосами разговаривают Siri и Алиса.

Huawei

Жэнь Чжэнфэй родом из обычной семьи, его родители были школьными учителями. Он окончил строительный институт, а в 39 лет уволился из армии и какое-то время работал в нефтяной компании. Но его не радовала эта должность, и в 1987 году он предпринял шаги к созданию собственной компании — Huawei. Когда господин Чжэнфэй с головой ушел в новый бизнес, ему пришлось пожертвовать своей семьей и трудиться по 16 часов в сутки. Из-за чего, к сожалению, он отдалился от детей. Но сейчас компания Huawei — один из крупнейших игроков рынка электроники.

Agent Provocateur

Сын Вивьен Вествуд и Малкольма Макларена, Джо Корр, и его ныне бывшая жена Серена Риз в 1994 году основали Agent Provocateur. Идея создания собственного бренда белья появилась, когда Риз устала от однообразия в магазинах. С самого начала компания стала производить модели, которые были достаточно смелыми для того времени. Бренд Agent Provocateur оказался успешным и стал известен во всем мире. Сейчас в разных странах открыто более 40 роскошно декорированных магазинов.

Moleskine

Итальянка Мария Себрегонди — основатель компании Moleskine. Ее мама была редактором и графическим дизайнером, а сама Мария занималась литературой. И вот однажды, читая этнографические очерки британца Брюса Чатвина, она узнала о блокнотах, которые он очень хвалил. Их изготавливали вручную на семейном производстве во Франции, а он покупал их в Париже. Вдохновившись, Мария в середине 90-х обратилась с предложением начать выпускать подобные записные книжки к компании Modo & Modo. Они согласились, и благодаря совместной работе Себрегонди с этой компанией блокноты вернулись в обиход.

Netflix

Компания была основана в 1997 году Ридом Хастингсом и его другом Марком Рэндольфом. Один был предпринимателем и специалистом по маркетингу, а второй — главой IT-компании. Вместе они решили взяться за создание чего-то своего, но долго не могли придумать то, что нравилось бы им обоим. Однажды они узнали, что совсем скоро DVD заменит кассеты, и поняли, что ниша видеопроката — это то, что им интересно. Сейчас это удивительно, но Netflix начинался именно с DVD-носителей, которые компания присылала своим заказчикам почтой, а чтобы получить новый фильм, просмотренный диск нужно было отправить назад.

GAP

Компания была основана в 1969 году Дональдом Фишером и его женой Дорис Фишер. Семейная пара создавала GAP с мыслью о том, что в их магазине людям должно быть легко выбрать себе джинсы. Их первый магазин открылся в Сан-Франциско в 1969 году. Но тогда у Фишеров еще не было собственного производства и они продавали джинсы бренда Levi’s, кассеты и пластинки. Под своей торговой маркой компания начала выпускать одежду только в 1974 году.

Chupa Chups

История бренда берет свое начало в далеком 1958 году. Создателем леденцов на палочке считается Энрике Бернат. Он был кондитером в 3-м поколении и владел собственным производством в Барселоне. Однажды Энрике пришла в голову идея создать конфеты, которые можно есть вилкой. Интересно, что сначала марку хотели назвать GOL, но передумали и в 1961 году зарегистрировали бренд Chupa Chups.

Calzedonia, Intimissimi, Tezenis

То, что Сандро Веронези стал предпринимателем, совсем не удивительно, ведь он окончил с отличием факультет экономики и бизнеса в Веронском университете. Это он стоит за Calzedonia Group — одной из крупнейших итальянских компаний, известной на весь мир. А началось все с того, что после окончания университета Сандро устроился на работу в компанию Golden Lady, занимавшуюся производством чулочно-носочных изделий. Именно здесь он изучил этот бизнес, узнал отрасль изнутри, а позже еще и женился на дочери своего начальника Наде Грасси.

Tinder

Идея создания Tinder пришла Шону Рэду, и он представил его на хакатоне (форуме для разработчиков), проводившемся в инкубаторе стартапов Hatch Labs в Западном Голливуде в 2012 году. Изначально приложение называлось по-другому — MatchBox, но потом было решено переименовать его. Приложение выпустили в 2012-м, и оно очень понравилось пользователям мобильных устройств. К маю 2013 года уже было понятно, что проект успешен: Tinder входил в топ-25 приложений для социальных сетей по частоте использования и количеству пользователей.

NYX Cosmetics

Компания NYX была основана в 1999 году молодой предпринимательницей Тони Ко. Стартовый капитал девушка получила от родителей. У ее семьи был свой парфюмерный и косметический бизнес, и там она успела многому научиться перед тем, как начать свое дело. Наверное, во многом благодаря этому опыту компания NYX стала успешной. Спустя несколько лет, в 2014 году, Тони продала свое детище, но не остановилась и сейчас продолжает развивать и заниматься запуском новых брендов.

Бонус: Siri и Алиса

Siri, созданный компанией Apple, говорит голосом не робота, а реальной женщины — Сьюзан Беннетт. Сьюзан озвучивала также фильмы и различные сообщения для автоответчиков. Однажды ей попался довольно странный сценарий с несвязными фразами, который в итоге оказался речью для голосового помощника. А Алиса говорит голосом актрисы дубляжа Татьяны Шитовой. До этого она тоже в основном озвучивала героинь фильмов, которых играли Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Кэмерон Диас и др.