Как выглядят 10+ девушек, которые завоевали титулы первых красавиц в разных точках планеты

В конце 2021 года в Израиле отгремел международный конкурс красоты «Мисс Вселенная». Обладательницей заветного титула и короны с бриллиантами стала уроженка Индии Харнааз Сандху. О победе в престижном состязании мечтают сотни юных девушек. Они год за годом выходят на сцены своих городов, чтобы прорваться дальше и заявить о себе всему миру.

AdMe.ru познакомит вас с девушками, которые получили короны главных красавиц своих городов в течение последних лет.

Москва — Аля Салямова

В 25-м, юбилейном конкурсе «Мисс Москва — 2021» победу одержала 23-летняя Аля Салямова. Она с детства грезила о конкурсах красоты и надеется однажды заполучить титул самой привлекательной девушки вселенной.

Париж — Диана Лейр

Участие в конкурсе «Мисс Париж — 2021» стало дебютом для Дианы. Однако первый блин не оказался комом: она победила. А после и вовсе обошла 28 претенденток на титул «Мисс Франция — 2022» и стала королевой красоты в стране любви и круассанов.

Берлин — Катарина Вольраб

Катарина не только заняла 1-е место в конкурсе «Мисс Берлин — 2021», но и получила титул «Вице-мисс Германия» в том же году. Красавица является счастливой хозяйкой нескольких собак и учит молодых девушек программированию.

Киев — Наталия Червона

Последний раз самую красивую девушку украинской столицы выбирали в 2019 году. Победу тогда одержала студентка и фотомодель Наталия.

Вена — Беатрис Кёрмер

Беатрис получила корону и титул «Мисс Вена» в 2019 году. А в 2021-м девушке покорились новые высоты: она стала обладательницей звания «Мисс Европа — 2021». Творческая деятельность «коронованной» австрийки не ограничивается лишь моделингом. Она пробует себя также в качестве телеведущей и певицы.

Брюссель — Осеан Леонар

Королевой красоты бельгийской столицы в 2022 году стала Осеан. Именно она будет представлять Брюссель на национальном конкурсе. Девушке всего 21 год, она работает обычным продавцом.

Хельсинки — Оона Коми

Первой красавицей финской столицы в 2021 году стала 22-летняя Оона. Она вырвала победу у 9 других финалисток.

Нью-Йорк — Андрея Гибо

Андрея — опытная участница всевозможных конкурсов красоты. В 2020 году она была удостоена титула «Мисс Нью-Йорк». В возрасте 7 лет девушка вместе с родителями иммигрировала в США из Кабо-Верде. Она не понаслышке знает, каково это — расти в бедности, и поэтому активно помогает малообеспеченным семьям.

Рио-де-Жанейро — Милена Дуарте Гонсалвес

Милене Дуарте удалось стать первой в Рио-де-Жанейро в 2021-м, но на конкурс «Мисс Вселенная» путь ей оказался закрыт: стать главной красавицей страны в том году у девушки не вышло.

Дели — Суприя Дахия

Суприя выиграла престижный национальный конкурс Femina Miss India Delhi 2020. Индийская красавица обладает нетривиальной мечтой: она хочет получить лицензию пилота и уже окончила курсы авиации.

Нур-Султан — Айдана Ахантаева

Почетного звания «Мисс Астана — 2021» удостоилась пианистка Айдана. Несмотря на свой юный возраст (девушке всего 21 год), она уже 6 лет работает преподавателем по классу фортепиано. После того как Айдана покорила столицу страны, она приняла участие в национальном конкурсе и стала одной из 3 девушек, завоевавших титул «Мисс Казахстан — 2021».

Барселона — Сабела Альварес

В 2020 году Сабела не оставила шансов соперницам и выиграла в конкурсе Miss World Barcelona. Испанка с белоснежной улыбкой не только титулованная красавица, но еще и профессиональный врач.

Манила — Александра Абдон

Александра — опытная модель. Первые ее попытки участия в конкурсах красоты не увенчались успехом. Однако жизнерадостная девушка не отчаялась и все-таки заполучила свое — корону и звание «Мисс Манила — 2020».

Бишкек — Алтынай Ботоярова

В копилке 17-летней Алтынай уже несколько побед в конкурсах красоты. В 2020 году она завоевала титул «Мисс Бишкек», а годом позже — «Мисс Кыргызстан».