10 девушек, которые уже дышат в спину лучшим топ-моделям мира

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Новые лица появляются в мире моды чуть ли не каждый день, но лишь единицам удается достичь настоящего успеха и перейти в разряд «топ». Сегодня с каждого второго билборда на нас смотрят сестры Хадид или Кендалл Дженнер, но вскоре им придется уступить место новым интересным лицам.

AdMe.ru собрал в одном месте девушек, чьи имена совсем скоро будут у всех на устах.

1. Джена Голдсак

Эта красотка с завораживающими голубыми глазами выросла в британском городе Корнуолле и не задумывалась о модельной карьере, пока не приняла участие в показе своего близкого друга. Там ее и заприметили агенты. С тех пор модные съемки следуют одна за другой и карьера девушки идет в гору. Кстати, некоторые даже сравнивают Джену с топ-моделью Натальей Водяновой. А вы как считаете, есть ли между ними сходство?

2. Рианн ван Ромпей

В 17 лет Рианн отправила свои фотографии в одно из модельных агентств Нидерландов. Ответ не заставил себя долго ждать, и уже очень скоро девушка стала сниматься для «глянца». Сейчас Рианн 23 года и она входит в топ-50 самых перспективных моделей по версии сайта models.com, неоднократно снималась для обложек Vogue и множества рекламных кампаний, а также является лицом парфюма Chanel Chance Eau Vive. В свободное время Рианн увлекается литературой, обожает йогу, плавание, езду на велосипеде и хайкинг.

3. Дилон

В детстве Дилон мечтала стать актрисой, вместе с братьями и сестрами ставила домашние спектакли. Но как-то раз она познакомилась с фотографом, который и привел ее в модельное агентство. Девушка считает, что ее внешность нестандартна и не слишком подходит для модельного бизнеса, и рада тому, что в этой индустрии появляется все больше разных типажей. Кажется, с этим согласны и модные дома: Дилон успела принять участие в сотнях показов, в числе которых шоу Victoria’s Secret.

4. Зои Бернард

Зои настоящий «человек мира»: родилась в Гонконге и жила там до 12 лет, затем переехала вместе с семьей в Австралию, а оттуда — в Нью-Йорк. Девушка сама стала посещать различные кастинги в Сиднее, и вскоре ей улыбнулась удача: она подписала контракт с одним из крупнейших модельных агентств мира и сейчас много снимается. Но Зои не планирует останавливаться на карьере модели: ее большая мечта — кинематограф, поэтому она нацелена на поступление в университет.

5. Фаретта

Девушка дебютировала на показе Givenchy в 2016 году и с тех пор не сдает своих позиций в модной индустрии: за ее плечами множество обложек и рекламных кампаний. Сейчас ей 21 год, она входит в топ-50 перспективных моделей по версии models.com и уверена, что карьера модели — это то, что подходит ей как нельзя лучше.

6. Хейли Бибер

Хейли — дочь известного актера Стивена Болдуина, а с недавнего времени и супруга певца Джастина Бибера. В детстве девушка занималась балетом, но из-за травмы ноги в 12 лет ей пришлось его оставить. С 2014 года Хейли успешно работает в качестве модели, а в мае 2017-го она возглавила список самых красивых женщин в мире. С 2018 года девушка также является креативным директором компании Adidas. Кажется, одной лишь работой модели она ограничиваться не собирается.

7. Валерия Кауфман

Валерия родилась в Москве. Все детство она занималась танцами и много разъезжала по миру. Закончив карьеру танцовщицы, девушка отправила свои фотографии модельным агентствам и уже совсем скоро получила приглашение участвовать в показе Tom Ford. Сейчас Валерия — одна из самых востребованных и перспективных моделей, снимавшаяся для множества обложек Vogue, ее обожает один из самых известных модных фотографов Патрик Демаршелье. Валерия несколько лет встречалась с музыкантом и актером Джаредом Лето, но вместе ли они сейчас, доподлинно неизвестно — пара всегда предпочитала не афишировать свои отношения.

8. Грейс Элизабет

«Ангел» Victoria’s Secret, лицо нескольких брендов, постоянная участница показов — таким нескромным списком может похвастаться эта 22-летняя американка. Построить карьеру модели Грейс помогла мама, которая отправила снимки своей 15-летней дочери в агентство. Кроме бесконечных разъездов по миру и съемок девушка успевает делать добрые дела: например спасает котят и пристраивает их в добрые руки. Красива снаружи, красива и изнутри!

9. Халима

Эта девушка ломает стереотипы: Халима стала первой моделью в хиджабе, подписавшей контракт с крупнейшим модельным агентством. Впервые внимание на нее обратили после показа Канье Уэста Yeezy Season 5, а вскоре стали приглашать на другие показы и съемки. Халима говорит, что своим примером старается показать молодым мусульманкам, что можно бороться со стереотипами и при этом оставаться собой.

10. Тейлор Хилл

Пожалуй, Тейлор уже можно называть моделью с приставкой «топ»: она является одним из «ангелов» Victoria’s Secret и посланницей красоты Lancôme. Карьера девушки взлетает буквально на глазах во многом благодаря запоминающейся и яркой внешности: еще бы, ведь у нее есть шотландские, ирландские, турецкие и чероки-индейские корни. «Мне не хочется, чтобы меня судили только по типичной для модели внешности и сексуальным фотосессиям. Я рада, что меня окружают люди, для которых я по-прежнему остаюсь той самой Тейлор, к которой еще не пришли успех и слава», — сказала она в одном из интервью.

Какая из девушек вам запомнилась больше всех остальных?