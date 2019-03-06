Как выглядели жительницы Ирана до Исламской революции 1979 года
Еще полвека назад Иран был светским государством. Женщины носили купальники и мини-юбки, свободно общались с мужчинами, получали образование, и в целом страна держала курс на Запад. Но в 1979 году в стране случилась Исламская революция и все поменялось.
Не будем говорить о том, что это было логичным исходом тогдашней тоталитарной политики и результатом тирании коррумпированной власти. Мы в AdMe.ru просто предлагаем оценить парадоксальный уровень свободы некогда прозападной исламской страны.
Бонус: съемки журнала Vogue в Иране, 1969 год
Как вы считаете, каким был бы Иран, если бы некогда он все же пошел по пути Запада?