Как выглядели жительницы Ирана до Исламской революции 1979 года

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Еще полвека назад Иран был светским государством. Женщины носили купальники и мини-юбки, свободно общались с мужчинами, получали образование, и в целом страна держала курс на Запад. Но в 1979 году в стране случилась Исламская революция и все поменялось.

Не будем говорить о том, что это было логичным исходом тогдашней тоталитарной политики и результатом тирании коррумпированной власти. Мы в AdMe.ru просто предлагаем оценить парадоксальный уровень свободы некогда прозападной исламской страны.

Бонус: съемки журнала Vogue в Иране, 1969 год

Как вы считаете, каким был бы Иран, если бы некогда он все же пошел по пути Запада?

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