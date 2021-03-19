Как выглядели в детстве 20+ девушек, которым было суждено покорить мировые подиумы

Сегодня эти длинноногие красавицы разъезжают по всему миру, чтобы украсить собой показы культовых брендов, принять участие в рекламных кампаниях ведущих домов моды и сняться для обложек топовых глянцевых изданий. Но перед тем как добиться всего этого, они вели такую же обычную жизнь, как и мы. По крайней мере и у них в детстве были чудаковатые наряды и стрижки, выбор которых в наши дни сложно объяснить.