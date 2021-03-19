Как выглядели в детстве 20+ девушек, которым было суждено покорить мировые подиумы
Сегодня эти длинноногие красавицы разъезжают по всему миру, чтобы украсить собой показы культовых брендов, принять участие в рекламных кампаниях ведущих домов моды и сняться для обложек топовых глянцевых изданий. Но перед тем как добиться всего этого, они вели такую же обычную жизнь, как и мы. По крайней мере и у них в детстве были чудаковатые наряды и стрижки, выбор которых в наши дни сложно объяснить.
Мы в AdMe.ru почти растаяли от умиления, когда искали снимки топ-моделей в юные годы. Одно можно сказать точно: уже тогда обаяния им было не занимать.
Каролина Куркова
Эшли Грэм
Коко Роша
Карли Клосс
Миранда Керр
Китти Спенсер
Алессандра Амбросио
Лара Стоун
Кендалл Дженнер
Кэндис Свейнпол
Лю Вэнь
Эмили Ратаковски
Адвоа Абоах
Барбара Палвин
Кайя Гербер
Лия Кебеде
Хейли Бибер
Лили Олдридж
Наташа Поли
Имаан Хаммам
Хайди Клум
Винни Харлоу
А вы стесняетесь своих детских фотографий? Есть ли у вас любимый снимок того времени?
Фото на превью Instagram/East News, Gilbert Flores/Broadimage/East News
Поделиться этой статьёй