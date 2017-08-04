Красота без фотошопа: как выглядели модели 20 лет назад

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До того как в моду вошли силикон, контуринг и фотошоп, девушки, кажется, чаще обладали индивидуальностью во внешнем облике. И, конечно, это отражалось и на мире моды. Если взглянуть на фото супермоделей конца 80-х — начала 90-х, то легко заметить, что ни одна, как их тогда называли, манекенщица не была похожа на другую: каждая была прекрасна по-своему.

AdMe.ru предлагает поностальгировать по естественной грации и обаянию, которых сейчас так не хватает.