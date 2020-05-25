Как выглядели советские и современные знаменитости в одном и том же возрасте

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Одно исследование показало, что с 1950-го по 2017 год средняя продолжительность жизни человека увеличилась на 22 года. Впечатляет, не правда ли? Но помимо того, что люди стали жить дольше, они в большинстве своем сегодня и намного медленнее стареют. То ли дело в медицине, то ли в развитой индустрии красоты, но факт налицо.

Мы в AdMe.ru провели маленький эксперимент и сравнили фотографии наших любимых советских актеров и их современных коллег. Давайте посмотрим, как выглядели мужчины одинакового возраста в нашей стране тогда и сейчас.

1. Леонид Куравлев и Сергей Лазарев — 37 лет

2. Алексей Баталов и Владимир Пресняков — 52 года

3. Андрей Миронов и Сергей Походаев — 21 год

4. Евгений Леонов и Данила Козловский — 35 лет

5. Юрий Никулин и Константин Хабенский — 48 лет

6. Владимир Этуш и Шура — 45 лет

7. Фрунзик Мкртчян и Александр Гудков — 37 лет

8. Георгий Вицин и Максим Аверин — 44 года

9. Владимир Высоцкий и Дмитрий Дюжев — 41 год

10. Вахтанг Кикабидзе и Гарик Харламов — 39 лет

11. Олег Басилашвили и Андрей Григорьев-Апполонов — 49 лет

12. Юрий Яковлев и Влад Лисовец — 47 лет

13. Александр Демьяненко и Виктор Хориняк — 30 лет

14. Олег Видов и Feduk — 28 лет

15. Александр Абдулов и Иван Янковский — 29 лет

16. Александр Михайлов и Павел Воля — 41 год

А вы согласны с тем, что люди стали медленнее стареть? Как думаете, с чем это связано?

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