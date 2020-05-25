Как выглядели советские и современные знаменитости в одном и том же возрасте

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Одно исследование показало, что с 1950-го по 2017 год средняя продолжительность жизни человека увеличилась на 22 года. Впечатляет, не правда ли? Но помимо того, что люди стали жить дольше, они в большинстве своем сегодня и намного медленнее стареют. То ли дело в медицине, то ли в развитой индустрии красоты, но факт налицо.