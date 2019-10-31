Как выглядели ранние образцы привычных нам электроприборов

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В каждом доме или квартире можно найти с десяток электроприборов, которые здорово облегчают людям жизнь. Мы ими пользуемся ежедневно и даже не представляем, как они выглядели тогда, когда их только изобрели. К примеру, первый холодильник, предназначенный для домашних хозяйств, был похож на сейф со странным шаром наверху. А первая стиральная машина вообще напоминала какой-то фабричный станок, к которому было страшно подойти.

AdMe.ru уже рассказывал, как изменились некоторые привычные нам вещи. Настало время показать, как выглядели первые версии бытовых электроприборов. А в конце бонусом мы покажем фотографию электромобиля, который был выпущен, внимание, почти 125 лет назад.

Тостер

Первый в мире электрический тостер сконструировал шотландский изобретатель Алан Мак-Мастерс в 1893 году. А в 1909 году в США был представлен первый коммерчески успешный тостер, разработанный Фрэнком Шейлором и произведенный фирмой General Electric (см. фото выше). Это устройство было примечательно тем, что вместо вилки на шнуре использовался цоколь. Его необходимо было вкручивать в патрон для электрической лампы (тогда розетки в домах еще были не очень распространены).

Пылесос

Первый патент на пылесос получил в 1860 году американец Дэниел Хесс. «Подметатель ковров» (так назвал свое изобретение Хесс) был снабжен вращающейся щеткой и сложной системой мехов, которые создавали всасывающий воздушный поток. На фото выше — ранняя разновидность пылесоса с ручным приводом. Внизу — модель, произведенная в 1910 году, внешним видом она уже напоминала современные пылесосы.

Домофон

В 1935 году немецкая компания Siedle впервые произвела громкоговоритель, связанный с дверным звонком. Сегодня мы называем такое устройство домофоном. На фото выше — одна из первых версий этого устройства (до сих пор работающая).

Фен

Прообразы фена были изобретены в конце XIX века. Они представляли собой громоздкие напольные устройства, под которые женщины подставляли голову. В начале ХХ века они стали более компактными и уже вовсю использовались в парикмахерских. А первый ручной фен был представлен американской компанией Racine Universal Motor в 1920 году.

Микроволновая печь

В 1933 году на Чикагской всемирной выставке компания Westinghouse продемонстрировала (см. фото выше) приготовление пищи между двумя металлическими пластинами, прикрепленными к коротковолновому передатчику 10 кВт, 60 МГц. На снимках ниже, сделанных в 1946–1947 годах, женщины используют первые коммерческие версии микроволновых печей. Они были очень громоздкими и тяжелыми (340 кг), так как им требовалась очень большая система охлаждения. Стоили они примерно $ 5 000 ($ 56 000 в пересчете на современные деньги).

Миксер

Первый миксер с электродвигателем был изобретен в 1885 году американцем по имени Руфус М. Истмен. Агрегаты поначалу использовались в промышленном производстве. А в начале ХХ века несколько компаний стали выпускать миксеры, которые в целом почти не отличались от современных кухонных устройств. На фото выше — миксер и взбиватель, выпущенный в 1918 году.

Стиральная машина

Кажется невероятным, но первый патент в категории стиральных машин был выдан в Англии в далеком 1691 году. А электрические стиральные машины появились в начале ХХ века. Изобретателя этого помощника домохозяек достоверно установить невозможно, так как существует несколько патентов на это устройство, выданных разным людям. Известно, что уже в 1904 году стиральные машины с электродвигателем широко рекламировались и обсуждались в газетах. А на фото выше изображен аппарат, выпущенный в 1913 году.

Проводной телефон

7 марта 1876 года изобретатель шотландского происхождения Александр Белл получил патент на электрический речевой аппарат, который он назвал телефоном. После демонстрации его детища на Американской столетней выставке в Филадельфии новости об изобретении Белла распространились по всей Европе. Его попросили продемонстрировать телефон королеве Виктории (1819–1901) в ее резиденции Осборн-хаус на острове Уайт на юге Англии. 14 января 1878 года был установлен телефонный контакт с соседним коттеджем Осборн и терминалами в Саутгемптоне и Лондоне. Этот телефон и панель терминала (на фото выше) использовались в коттедже Осборн.

Ноутбук

Osborne 1 — первый коммерчески успешный портативный компьютер, выпущенный в продажу американской компанией Osborne Computer Corporation в апреле 1981 года. Устройство было большим, тяжелым (10,7 кг), с крошечным экраном в 5 дюймов (меньше, чем у большинства современных смартфонов). И хоть у него и не было встроенной батареи (он питался только от сетевой розетки), Osborne 1 все равно относится к классу портативных устройств, так как его можно было сложить и переносить вручную.

Холодильник

В 1926 году инженер из Дании Кристиан Стинструп продемонстрировал миру первый бесшумный, безвредный и долговечный холодильник, предназначенный именно для домашнего использования. Герметичный колпак наверху устройства скрывал электродвигатель и компрессор холодильника. General Electric приобрела патент на его изобретение и в следующем году произвела модель Monitor-Top (на фото выше), получившую широкое распространение (было продано более 1 млн экземпляров Monitor-Top).

Электрочайник

Первые электрочайники были созданы еще в конце XIX века. Полковник Рукс Эвелин Белл Кромптон вмонтировал нагревательный элемент в подставку металлического чайника. В целом это было больше похоже на электроплиту. В таком чайнике вода нагревалась очень долго, и для этого требовалось огромное количество энергии. А в 1923 году изобретатель Артур Лардж придумал новый нагревательный элемент, который можно было размещать в самом чайнике (см. фото выше). В 1956 году Рассел Хоббс изобрел первый полностью автоматический чайник, который отключался сразу же после закипания воды.

Бонус: электромобиль