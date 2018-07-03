Как выглядели монархи нашего времени на собственной свадьбе

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В день бракосочетания все взгляды прикованы к новобрачным. Большое внимание уделяется нарядам жениха и невесты, особенно если они королевского рода. В каждом монаршем доме есть свои свадебные традиции, которые касаются одежды. К примеру, в Великобритании ближайшие наследники престола — мужчины — должны в день свадьбы надевать военный мундир. И редко кто решается нарушить это правило.

Но не только Соединенное Королевство славится пышными свадьбами наследников трона. В мире есть много стран, где это мероприятие проходит не менее ярко и обсуждаемо. AdMe.ru подобрал 11 фотографий, на которых запечатлены принцы и принцессы разных государств с избранниками в день их бракосочетания.

1. Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Великобритания, 29 апреля 2011

Свадебное платье Герцогини Кембриджской стало самым копируемым нарядом во всем мире. Многие невесты выбирали подобный фасон для своего дня бракосочетания. Кружево лифа вышивалось вручную, а шлейф был длиной 5 м. Принц Уильям в мундире Ирландского гвардейского полка, полковником коего является наследник. Их свадьба считается свадьбой века, поскольку трансляцию церемонии просмотрело более 2 000 000 человек.

2. Принц Кристиан и Алессандра де Осма. Ганновер, 16 марта 2018

Его Королевское Высочество принц Кристиан из Ганновера женился на перуанском адвокате и бывшей модели Алессандре де Осма в церкви Святого Петра в Лиме, ​​Республика Перу, 16 марта 2018 года. Принц Кристиан познакомился со своей будущей супругой в 2005 году в Лиме, когда приезжал в Перу с визитом. Тогда Алессандра была гидом делегации. В течение следующих 13 лет их отношения постепенно развивались и крепли. В ноябре 2017 года пара расписалась в Ганновере — тогда присутствовали только самые родные люди. В Лиму же были приглашены знатные особы, звезды и все друзья пары. Невеста выбрала свадебное платье марки Jorge Vazquez, а скромную прическу украшала Ганноверская цветочная тиара. Гостям по окончании свадебной церемонии были предложены такие развлечения, как уроки серфинга и параглайдинга, а также гастрономическая поездка. Празднование длилось 2 дня. После свадьбы Алессандра получила титул «Ее Королевское Высочество принцесса Алессандра из Ганновера».

3. Принцесса Тунку Амина Маймуна Искандария и Деннис Мохаммад Абдулла. Малайзия, 14 августа 2017

Избранником единственной дочери султана Джохора стал уроженец Амстердама, с которым принцесса познакомилась в кафе. Деннис был менеджером по маркетингу футбольного клуба Tampines Rovers и раньше работал моделью. Ради любимой он принял ислам и поменял имя. Во время торжества новобрачные были одеты в традиционные свадебные светлые наряды прямого покроя. Церемонию могли наблюдать все, кто находился возле резиденции императора: трансляция в прямом эфире подавалась на большие экраны. На свадьбе присутствовали 1 200 гостей.

4. Принц Карл Филипп и принцесса София. Швеция, 13 июня 2015

Их любовь началась со знакомства в ночном клубе Стокгольма. Нынешняя принцесса ранее была топлес-моделью и звездой реалити-шоу, что не стало препятствиям для Карла Филиппа. Сейчас принцесса София занимается благотворительностью. На их свадьбе присутствовали 200 гостей, а сама церемония закончилась 21 пушечным залпом. Невеста была одета в платье с кружевным лифом и умеренным шлейфом от Ida Sjöstedt. Прическу украшала диадема с изумрудами.

5. Принцесса Густи Кандженг Рату Хаю и Кэдженг Пангеран Харуо Нотонегоро. Индонезия, 22 октября 2013

Избранник четвертой дочери султана Хаменгкубувоно Х не принадлежит к королевскому роду. Он работает сотрудником ООН в городе Нью-Йорк. Бракосочетание происходило на острове Ява в соответствии с лучшими свадебными традициями Индонезии. Основные обряды: омовение ног, ношение невесты на сиденье, чаепитие и наставление родителей символизируют уважение и пожелание взаимопонимания в браке. Наряды молодоженов были яркими и богато убранными. На 2-й день после церемонии муж и жена участвовали в королевском параде, который был устроен для жителей со всех уголков Индонезии. Приезжих ожидали угощения и большое празднование.

6. Принцесса Норико Такамадо и Кунимаро Сенге. Япония, 5 октября 2014

Свадьба Норико Такамадо и Кунимаро Сенге состоялась в отеле Ichihara в городе Мацуэ. На церемонии присутствовали 280 гостей. Через 2 дня все родственники, в том числе со стороны невесты, отметили свадьбу на приеме в честь молодоженов в отеле New Otani в Токио. Наряды молодых отвечали традициям японской культуры. Кимоно, которое было на принцессе в день свадьбы, было подарено бабушке (принцессе Микасе) в честь ее бракосочетания императрицей Тэймэй 70 лет назад. Принцесса Японии выбрала себе в мужья священника Кунимаро Сенге. Она полностью приняла образ жизни своего мужа и проживает возле святилища Идзумо-но Оясиро, помогая родным супруга в выполнении их священных обязанностей. Несмотря на то что в муже Норико также течет королевская кровь (они являются дальними родственниками), ее лишили всех императорских привилегий. Ради любимого принцесса отказалась от своего статуса.

7. Принц Виллем-Александр и Максима Соррегьета Черрути. Нидерланды, 2 февраля 2002

Знакомство принца с яркой аргентинкой произошло на весеннем карнавале в 1999 году. Принц Виллем-Александр не сразу рассказал девушке о своем титуле. А когда признался, что он королевских кровей, она не поверила. В 2002 году 2 февраля они сыграли свадьбу в Новой церкви Королевского дворца Амстердама. На венчании присутствовали более 1 500 гостей. К сожалению, родители невесты не были допущены на свадьбу. Платье принцессы было изысканным — неудивительно, поскольку дизайнером наряда был Valentino. Принцесса Нидерландов удивила своих подданных тем, что за несколько месяцев полностью выучила родной язык мужа и начала на нем разговаривать. Также она участвует в благотворительности и воспитывает 3 дочерей — наследниц престола. В 2018 году состоялась годовщина со дня их свадьбы. Вместе нынешние король и королева Нидерландов прожили уже 15 лет.

8. Принц Аль-Мухтади Билла Болкиах и Сара Саллех. Бруней, 9 сентября 2004

Сару Саллех называют «Солнечной принцессой» за ее доброту и нрав. Она является дальней родственницей принца Аль-Мухтади Билла Болкиаха. Выросла девушка в Швейцарии в скромной семье медсестры и инженера. Знакомство с принцем произошло, когда он приезжал в Швейцарию и гостил у их общих бабушки и дедушки. Султан Брунея Хассанал Болкиах способствовал их дальнейшему общению и дал добро на их брак. Сейчас кронпринцесса считается самым любимым в Брунее членом султанского семейства. Они вместе с принцем воспитывают двух сыновей и дочку. Замуж Сара вышла в 17 лет и после свадьбы получила образование. Сейчас она активно занимается благотворительностью. Несмотря на то что церемония бракосочетания с принцем считалась скромной по сравнению с другими султанскими свадьбами, их наряды были богато украшены. Букет изготовили из золотых нитей и бриллиантов.

9. Принц Абдалла II и Рания Аль-Ясин. Иордания, 10 июня 1993

Рания Аль-Ясин познакомилась с 30-летним принцем Абдаллой II после окончания Американского университета в Каире. Девушка так пленила наследника своей красотой и умом, что сватать ее в дом родителей приезжал сам король Хусейн — отец принца. Платье для невесты шил Брюс Олдфилд — дизайнер, который создавал наряды для принцессы Дианы. Главным украшением свадебного платья стала вышивка из золотых нитей. Принц был одет в военный мундир со всеми наградами. Его дополнял церемониальный меч в ножнах. В марте 2004 года — через 40 дней после смерти короля Хусейна — принцесса официально стала королевой Иордании. Она также занимается благотворительностью, воспитывает 2 сыновей и 2 дочерей. Ныне Рания Аль-Абдалла считается самой красивой королевой в мире.

10. Принц Гарри и Меган Маркл. Великобритания, 19 мая 2018

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри привлекла к себе внимание жителей практически всех стран, ведь наследник выбрал себе в супруги американскую актрису. Свадьба была поистине королевской, и на церемонии присутствовали порядка 600 гостей. Среди них были члены монаршей семьи, известные артисты, шоумены. Особый интерес вызывали наряды новобрачных. По традиции жених вместе с шафером (принцем Уильямом) были облачены в черные военные сюртуки, показывая свое почтение дворцовой кавалерии the Blues and Royals. Наряд для невесты изготовляла Клэр Уэйт Келлер — генеральный директор Givenchy. Изюминками платья были изысканный вырез, открывающий плечи, и шелк, изготовленный по специальной технологии. 5-метровая вуаль по краям была украшена вручную вышитой цветочной композицией, включающей в себя 53 растения-символа регионов Британского Содружества. Тиара, которую надела принцесса на церемонию, принадлежала королеве Марии и называется «Сапфировое бандо», но для свадьбы сапфир был заменен бриллиантом.

11. Князь Хуан Иоанэ Багратион-Мухранский и Кристина Дзидзигури. Грузия, 2 июня 2018

Грузинский князь, наследник монаршего рода Багратиони, 2 июня 2018 года обвенчался с моделью Кристиной Дзидзигури, которая в 2008 году получила титул «Мисс Грузия». Официально они расписались еще в 2014 году в Испании, но венчаться решили на своей родине. Для церемонии был выбран кафедральный собор Светицховели в старинном городе Мцхете (древняя столица Грузии). Платье невеста выбрала от Marionella Georgian — оно выполнено в лучших национальных традициях Грузии. Обручальное кольцо из белого золота с изумрудом и бриллиантами было подарено княгине ее свекровью.