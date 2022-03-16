Как выглядели иконы красоты каждого десятилетия в последние 100 лет

Мода на одежду, макияж, музыку неизбежно меняется от года к году. На этот процесс могут влиять и культурные изменения, и научные открытия. Героини сегодняшней подборки стали настоящими символами своей эпохи, на них равнялись, им подражали, восхищались, были и те, кто сомневался в их успехе. Но время показало, что они по праву занимают особое место в массовой культуре и к ним еще не раз обратятся как к источнику вдохновения в будущем.

Мы в AdMe.ru уверены, что тенденции приходят и уходят, но эти женщины из прошлого и настоящего останутся иконами вне времени и эпох.

1910-е

Камилл Клиффорд

В начале прошлого века идеалом женской красоты была фигура «песочные часы». Иллюстратор популярных журналов Гибсон в то время искал идеал женщины, по образу которой он смог бы рисовать свои открытки. И нашел его в актрисе Камилл Клиффорд. Ее фигура с талией 45 см стала воплощением женской красоты. Изображения и фотографии широко тиражировались в модных журналах, женщины старались подражать и носили неудобные корсеты. Карьера актрисы была недолгой, но она навсегда увековечена на открытках Гибсона.

1920-е

Жозефина Бейкер

К 20-м годам мода на выдающиеся бедра и узкую талию постепенно стала сходить на нет. Женщины стали придерживаться большей свободы в стиле: носили короткие стрижки, выбирали необычные наряды, ярко красились. Олицетворением этого времени стала танцовщица, актриса и певица Жозефина Бейкер, внебрачная дочь музыканта и прачки. С 13 лет она зарабатывала на жизнь уличными танцами и постепенно добилась огромной популярности. Ее экзотичная внешность и пластика движений покорили публику, ее называли Черной Венерой. В танцах Бейкер были элементы хип-хопа, который гораздо позже сформировался в самостоятельный стиль. Хемингуэй сказал о ней: «Самая сенсационная женщина, которую я когда-либо видел», Пикассо писал с нее картины. Актриса дружила с Грейс Келли, которая помогала ей деньгами. Жозефина усыновила 12 детей разных рас и продолжала выступать на сцене вплоть до самой своей смерти в 68 лет.

1930-е

Грета Гарбо

После «взрывных 20-х» и свободы в следующем десятилетии наметился тренд на женственность и плавные линии. Иконой красоты того времени была Грета Гарбо, известная ролями трагических персонажей, за что заслужила славу меланхоличной и даже мрачной личности. Ее высокие брови-арки, бледная безупречная кожа и томный взгляд узнаваемы и завораживают до сих пор. Критики и историки говорили о ней: «Она очаровывает и женщин, и мужчин, ей никогда не было равных на экране», «Из всех звезд ни одна не обладала таким магнетизмом и мистикой, как Гарбо». Скептики не верили в то, что успешная актриса немого кино сможет быть востребованной в звуковом. Но Гарбо разбила в прах эти сомнения, и первый же звуковой фильм принес ей номинацию на «Оскар». После этого у актрисы появились фанаты по всему миру, повысилось внимание прессы, которое тяготило ее. Она не была замужем, не имела детей, перестала сниматься в кино в 35 лет и признавалась биографу: «Я устала от Голливуда. Хочу пожить другой жизнью».

1940-е

Рита Хейворт

В это десятилетие набирает популярность образ женщины в костюме — как с юбкой, так и с брюками. Причем длина юбки была чуть ниже колена. Диор к концу 40-х выпускает коллекцию New Look с пышными юбками и обтягивающими жакетами. Брови становятся чуть шире и выглядят немного естественнее. Именно такие были у иконы красоты того времени — Риты Хейворт. СМИ емко прозвали актрису Богиней Любви. Но на заре карьеры из-за фамилии Кансино и средиземноморской внешности ей почти не предлагали ролей. Поэтому актрисе пришлось стать Хейворт, выкрасить волосы в темно-рыжий цвет и проэпилировать лоб, чтобы поднять линию роста волос. Хейворт признавалась, что была полной противоположностью своим ярким и соблазнительным героиням. Сложно поверить, что увековеченная в «Побеге из Шоушенка» сцена с эффектным взмахом головы сыграна застенчивой, не уверенной в себе девушкой.

1950-е

Брижит Бардо

В 50-х в моду вернулись пышные бедра и грудь на контрасте с узкой талией. На смену сдержанным пришли соблазнительные женские образы. Набирают популярность первые инъекционные операции по увеличению груди. Помимо чувственной Мэрилин Монро на олимп славы в это время взбирается Брижит Бардо. В 1956 году вышел фильм «И Бог создал женщину», который превратил 22-летнюю актрису в образец раскрепощенности, дерзости и свободы. Примечательно, что в детстве от Брижит постоянно требовали соответствовать строгим стандартам поведения. Отец даже настаивал, чтобы дочь обращалась к нему на вы. Все это развило в девочке бунтарский дух, который она отразила в своих ярких ролях. Ее прическа в комедии «Бабетта идет на войну» имела бешеную популярность и получила имя главной героини. Стрелки на глазах, балетки, беззаботные летние платья — все это актуально до сих пор. Актриса и сейчас дерзко выражает свою позицию и даже запретила снимать о себе любые биографические фильмы: «Подождите, пока я умру! Иначе искры полетят».

1960-е

Софи Лорен

В 60-х в моду вошла суперстройность и миниатюрность Твигги. Однако именно в это десятилетие неподражаемая, чувственная Софи Лорен стала иконой женской красоты. На середину 60-х пришелся пик ее карьеры с фильмами «Брак по-итальянски», «Падение Римской империи». В это трудно поверить, но ее упрекали в нестандартности: «Я никогда не была красивой куклой. Меня не хотели брать на работу, потому что я была нефотогеничная. Якобы у меня слишком большой рот, хотели, чтобы я сделала нос короче, выпрямила зубы». Но Лорен осталась верна себе и заработала любовь публики. Ее девиз: «Красота не важна. Вы должны быть интересными, кем-то, кто отличается от других людей».

1970-е

Дайана Росс

70-е — эпоха диско и декаданса. Брюки клеш, пышные волосы, тонкие брови, блеск на губах и длинные ресницы — все было пропитано духом независимости и уверенности в себе. Певица и оскароносная актриса Дайана Росс была одной из ярчайших представительниц этого десятилетия наряду с Шер, Дебби Харри и Джейн Биркин. Росс умудрилась успеть стать многодетной мамой 5 детей и попасть в список самых успешных танцевальных артистов всех времен. В 80-х она отбила у своей подруги Шер гитариста группы Kiss Джина Симмонса. Правда, роман длился недолго. Образ певицы оказал огромное влияние на Майкла Джексона, Мадонну и Бейонсе, а на ее песни в разное время делали каверы Дженнифер Лопес, Эми Уайнхаус, Джанет Джексон и Леди Гага.

1980-е

Мадонна

В 80-е в тренды выбился спорт. Культ подтянутого тела поддерживается на подиумах, в кино и сериалах: появляются супермодели Линда Евангелиста и Эль Макферсон, культурист Железный Арни и королева аэробики Джейн Фонда. Тем не менее умы и сердца людей захватывает еще одна королева — неординарная и соблазнительная Мадонна Луиза Чикконе. Она показала, что такое «небрежная красота» и как женщина может выглядеть привлекательно и без нарочито феминных нарядов. Ее образ — это топы, юбки поверх капри, чулки в сеточку, украшения и обесцвеченные волосы. Певица стала примером для многих девушек. Сама артистка признавалась, что в юности была очень одинока, совсем не красилась и училась на отлично. Мадонна продолжает активно заниматься музыкой. Бритни Спирс, Рианна и Кэти Перри признали особое влияние Мадонны на их творчество.

1990-е

Вайнона Райдер

В 90-х случился «переход» от спортивных тел к худобе. Андрогинный, гранжевый стиль, бледный цвет лица стремительно набирали популярность. Образ Вайноны Райдер стал настоящим воплощением уходящего века. Ей одинаково хорошо удавалась и роль трепетной блондинки в фильме «Эдвард Руки-ножницы», и невесты главного героя в «Дракуле» Брэма Стокера, и андроида в ленте «Чужой: Воскрешение». Вайнона появлялась на публике с угольно-черным бобом или стрижкой пикси. Наполовину рокерская, наполовину андрогинная внешность стала культовой и продолжает вдохновлять нас до сих пор. Любопытно, что этот образ в детстве очень мешал актрисе: Вайнону дразнили одноклассники. Ее популярность постепенно сошла на нет к концу десятилетия. Фильм «Прерванная жизнь» 1999 года не вернул ей былой славы, но стал прорывом для дивы следующих лет — Анджелины Джоли, сыгравшей роль второго плана.

2000-е

Анджелина Джоли

С началом нового века постепенно забылся образ истощенной девушки, популярный в прошлом десятилетии. Спорт триумфально вернулся в моду. Теперь все стали демонстрировать кубики и полоски на животе, надевая джинсы с заниженной талией: Бритни Спирс, Кристина Агилера, Дженнифер Лопес и многие другие. Но культовый статус иконы красоты приобрела «расхитительница гробниц» Анджелина Джоли. Для этой роли она обучалась боевым искусствам и 8 месяцев била боксерскую грушу. Фильм «Мистер и миссис Смит» окончательно закрепил в массовой культуре образ женщины, которая может за себя постоять. С большим отрывом от других знаменитостей Анджелина не раз завоевывала статус самой красивой актрисы в мире. И мы не можем с этим не согласиться.

2010-е

Ким Кардашьян и Рианна

В 10-х нового тысячелетия мы наблюдали новое прочтение 1910-х: вновь стала популярной фигура «песочные часы» и женственные формы. Фильтры, корректирующие любую внешность, пластические операции стали обычным делом. Ким Кардашьян — лицо новой эпохи: обтягивающие платья и боди, селфи «уточкой», контуринг. Звезда реалити-шоу вернула в моду широкие бедра и своим примером показала, что выдающимися формами надо гордиться и правильно их демонстрировать. Она по сей день получает награды как икона стиля и эпатирует публику необычными платьями, которые хоть и мало пригодны для повседневной носки, но гарантированно приковывают внимание.

Нынешнее десятилетие ознаменовано трендами на естественность и свободу выбора. Больше нет четких требований к тому, какая должна быть фигура, чтобы казаться привлекательной, или как нужно краситься, чтобы получилось модно и красиво. Уникальное время, когда в моде все размеры и формы. Рианна — великолепное воплощение этой тенденции. Она не только демонстрирует крутой и непринужденный уличный стиль вкупе со смелыми образами на красной ковровой дорожке. Во всех ее образах доминирует бодипозитив. Каждое ее появление на публике становится событием и анализируется модными критиками. Сама Рири признается, что хотела бы стать «черной Мадонной», и восторгается умением последней создавать свой особенный стиль. Помимо всего прочего, Рианна запустила модный бренд одежды и нижнего белья, а также косметическую линию.