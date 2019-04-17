Как выглядели и чем занимались знаменитые миллионеры до того, как сколотили состояние

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Илон Маск, Билл Гейтс, Джек Дорси — все эти именитые предприниматели известны миллионам людей, поэтому вынуждены постоянно думать о том, как сохранить лицо перед потребителями. Но так было не всегда. Мы разыскали старые фотографии популярных богачей, чтобы посмотреть, какими были эти серьезные дяденьки и тетеньки до того, как на их банковских счетах резко увеличилось количество нолей.

Во время подготовки этой подборки мы в AdMe.ru в очередной раз вспомнили, что сильные мира сего, так же как и мы, родом из беззаботного детства, горячей юности и полной сюрпризов молодости. И все эти бизнесмены сразу перестали нам казаться серьезными каменными фигурами, едва различимыми на фоне собственного величия.

Илон Маск

Когда Маску было 18 лет, он работал на ферме у своего дяди и даже не догадывался о том, что однажды станет успешным предпринимателем и изобретателем, чье состояние будет оцениваться в миллиарды долларов. «Я был очень крут», — написал Маск в комментарии к своему старому снимку. И мы не можем с ним не согласиться.

Павел Дуров

Маленький Паша Дуров первые пару лет учился в начальной школе Турина, а затем переехал в Ленинград, где посещал гимназию. Он был способным учеником, склонным к гуманитарным наукам. Когда Павлу исполнилось 24 года, он основал соцсеть «ВКонтакте», а в 2013 году запустил мессенджер Telegram. Оба продукта пользуются огромной популярностью у аудитории, а их создатель числится в списке 200 богатейших людей планеты по мнению Forbes.

Билл Гейтс

в 70-х годах Билла Гейтса дважды задерживала полиция. Оба случая были связаны с вождением без прав. В один из таких дней и было сделано первое фото. Тогда основанная Гейтсом компания Microsoft только начинала развиваться. Но позже доходы от нее так возрастут, что Билл на протяжении 18 лет будет считаться богатейшим человеком планеты.

Джефф Безос

Будучи подростком, Джефф работал в McDonald’s и вряд ли думал о том, что когда-то станет миллиардером. Но спустя годы он основал компанию Amazon, благодаря которой заработал состояние в $ 135,6 млрд и в 2018 году был признан богатейшим человеком в мире.

Джек Дорси

В 14 лет будущий создатель Twitter Джек Дорси разработал программное обеспечение для вызова такси и курьеров при помощи интернета. Также в юности будущий миллиардер успел поработать фотомоделью. Сеть «щебечущих» микроблогов была запущена, когда Дорси было 30 лет. На сегодняшний день состояние их создателя оценивается в $ 5,2 млрд.

Ричард Брэнсон

С ранних лет Ричард Брэнсон пытался основать собственный бизнес. Еще будучи школьником, он пытался выращивать рождественские ели и разводить волнистых попугайчиков на продажу. Впрочем, оба проекта потерпели неудачу. Первой успешной затеей Брэнсона стало основание журнала Student, в котором, среди прочих, печатались Мик Джаггер и Джон Леннон. Уже когда Ричарду исполнилось 17 лет, он основал свою первую благотворительную организацию Student Advisory Centre. Сегодня 68-летний Ричард Брэнсон считается одним из богатейших жителей Великобритании. Он является основателем корпорации Virgin Group, включающей в себя около 400 различных компаний.

Сара Блейкли

На первом фото будущей бизнесвумен Саре Блейкли 21 год. Она студентка, и единственное, о чем она мечтает, — это длинные черные волосы (для снимка девушка позирует в парике). После колледжа Блейкли трудилась коммивояжером и продавала факсимильные аппараты методом «от двери к двери». Униформа Сары предполагала ношение колготок, но девушка не могла найти идеальные чулки, в которых можно было бы без дискомфорта целый день передвигаться по влажной и жаркой Флориде. Поэтому, заручившись поддержкой матери, Блейкли сама создала линию такой чулочной продукции и запатентовала ее. Позднее девушка занялась также производством нижнего белья и организовала компанию Spanx, которая принесла $ 8 млн уже в первый год своего существования.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду начал заниматься футболом в 8 лет. С тех пор он успел стать самым дорогим футболистом в истории (в 2009 году за его переход в испанский клуб «Реал Мадрид» из английского «Манчестера» заплатили £ 80 млн) и несколько раз признавался лучшим бомбардиром чемпионатов. Свое детское фото Роналду разместил в Twitter после очередного триумфа в Лиге чемпионов. Снимок сопровождался значком Nike и подписью «Этот мальчик знал». Примечательно, что фанаты заметили то, что на снимке спортсмен запечатлен в футболке Adidas. И это, конечно, немало позабавило пользователей соцсетей.

Марк Цукерберг

Марк Цукерберг родился в многодетной семье, где был единственным мальчиком из 4 детей. Еще в школьные годы он начал увлекаться программированием. Одним из его первых проектов была сетевая версия игры «Риск». В 2004 году Марк Цукерберг с группой единомышленников запустил социальную сеть Facebook. На тот момент разработчику было всего 20 лет. Популярность этого проекта стала причиной того, что годы спустя Марк Цукерберг вошел в 10-ку богатейших людей планеты с состоянием $ 71 млрд.