Как выглядели и чем занимались популярные топ-модели до того, как к ним пришла слава и деньги

Часто работа моделей кажется нам чуть ли не идеальной: ходить по подиуму и демонстрировать одежду на модных показах в душе мечтает едва ли не каждая девушка. Однако в реальности все оказывается совершенно иначе: для того чтобы пробиться на верхушки мировых чартов, начинающим манекенщицам порой требуется проявить не только незаурядную твердость характера и ум, но даже определенную долю храбрости.

AdMe.ru разыскал истории самых известных топ-моделей планеты, которым пришлось изрядно потрудиться, чтобы однажды преуспеть в профессии мечты.

Белла Хадид

Дочь знаменитого архитектора Мохаммеда Хадида не всегда покоряла подиум: прежде чем взойти на пьедестал в качестве одной из самых красивых и узнаваемых фотомоделей мира, Белла работала официанткой в кафе и училась в Нью-Йоркской школе дизайна. Карьере модели девушке мешала ее внешность, которую удалось скорректировать при помощи пластических хирургов. Известно, что уже в 16 лет Белла Хадид осуществила несколько операций по изменению формы носа и губ, после чего ее модельная карьера стремительно пошла вверх.

Наталья Водянова

Редко можно встретить человека, который бы не знал историю Натальи Водяновой: из простой продавщицы на рынке девушка превратилась в одну из самых известных манекенщиц планеты. Ключом на пути к славе Натальи стало ее стремление помочь своей младшей сестре, страдающей аутизмом. Так, работа на овощном рынке не помешала девушке посещать местное модельное агентство, где ее и заметили скауты французской компании Viva Model Management. Судьбоносная поездка в Париж не была легкой: стипендии, которую Наталье выплачивало агентство, едва хватало на жизнь, однако девушка умудрялась отправлять каким-то образом сэкономленные деньги матери и сестре в родной Нижний Новгород.

Хейли Болдуин

Одна из самых влиятельных женщин планеты по версии журнала Maxim мечтала стать балериной и долгое время занималась балетом профессионально. У судьбы, однако, на счет Хейли были совсем другие планы: из-за серьезной травмы ноги девушке пришлось найти себя в несколько другом амплуа. Так, в 2014 году дочь известного актера Стивена Болдуина попала в модельный бизнес, приняв участие сразу в нескольких фотосессиях для модных журналов. Впрочем, красоту девушки оценили не только модные критики, но и певец Джастин Бибер, который в 2018 году сделал Хейли предложение.

Миранда Керр

Австралийская фотомодель и один из «ангелов» Victoria’s Secret все свое детство провела на ферме, где обучалась совсем не женским ремеслам: с раннего детства девочка помогала родителям в работе по хозяйству, училась ездить на лошадях и мотоцикле. Уже в 13 лет Миранда уехала из родной деревни и отправилась покорять подиумы своей страны, для начала одержав победу в конкурсе Australian nation-wide model search. Популярность и славу девушке обеспечило подписание контракта с Victoria’s Secret, что сделало Миранду одной из самых богатых моделей мира по версии журнала Forbes.

Адриана Лима

Одна из самых высокооплачиваемых моделей мира — Адриана Лима — мечтала стать монахиней или врачом-педиатром, но вместо этого случайно попала на конкурс моделей Ford Models, помогая школьной подруге во время проведения мероприятия. Школьный конкурс помог девушке выйти на международный уровень уже в 15 лет — участие в модных показах от Valentino, Giorgio Armani и Vera Wang принесло свои плоды и позволило девушке подписать контракт с брендом Victoria’s Secret.

Роузи Хантингтон-Уайтли

Один из самых известных «ангелов» Victoria’s Secret чуть было не стала специалистом по связям с общественностью в одном из английских модельных агентств. Грандиозным мечтам о карьере супермодели девушке чуть было не помешали брекеты, за ношение которых Роузи дразнили одноклассники. Впрочем, от судьбы не уйдешь: резюме на вакансию офисного работника так приглянулось местному отделу кадров, что девушке предложили попробовать себя сразу в роли манекенщицы в том же агентстве.

Тайра Бэнкс

Семья афроамериканской красавицы Тайры Бэнкс испытывала серьезные финансовые трудности, когда еще совсем юная Тайра решила внести свою лепту в благополучие родных и стала активно посещать модельные агентства. Целеустремленность девушки и ее внешние данные обеспечили Тайре контракт с известным модельным агентством Elite. Это событие стало поворотным пунктом в карьере и судьбе создательницы знаменитого телешоу «Топ-модель по-американски».

Кендалл Дженнер

Модельной карьерой одна из наиболее ярких участниц знаменитого телешоу о жизни сестер Кардашьян во многом обязана происхождению: практически все родственники будущей супермодели так или иначе связаны с шоу-бизнесом. Не успев окончить очную программу средней школы, девушка долгое время работала в качестве представительницы различных марок подростковой одежды, сотрудничая с брендом Forever 21 и журналом Teen Vogue. Сегодня Кендалл Дженнер считается одной из самых узнаваемых и высокооплачиваемых моделей планеты, чей официальный доход составляет целых $ 22 млн в год.

Кейт Мосс

Британская супермодель и актриса Кейт Мосс попала в известное модное агентство Storm благодаря моде на андрогинность, которая царствовала в Европе в конце 90-х. Худые и бледные манекенщицы задавали тогда модный тренд, а сама Кейт Мосс стала образцом нового стиля. Мало кто знает, но в детстве супермодели пришлось столкнуться с немалым количеством невзгод: родители Кейт разошлись, когда девочке было 13 лет, и с тех пор будущая манекенщица была вынуждена помогать матери, продавая игрушки и билеты на аттракционы.

Алена Шишкова

Алена Шишкова с раннего детства занималась творчеством и пробовала свои силы в разнообразных конкурсах красоты. Поступив в Тюменский государственный университет, девушка получила образование в сфере менеджмента и вполне могла бы работать в юриспруденции, если бы не заняла 2-е место на конкурсе «Мисс Россия — 2012». После триумфа на конкурсе красоты Алене стали поступать предложения об участии в разнообразных мероприятиях международного уровня. Сейчас Шишкова наслаждается материнством и продолжает выходить на европейские подиумы.

Каролина Куркова

Застенчивая чешская девочка Каролина Исела Куркова очень стеснялась своего роста до тех пор, пока друг не отправил ее фотографии в одно из модельных агентств Праги. Однако помимо роста у Каролины имелась еще одна «изюминка»: в детстве супермодель перенесла операцию по удалению пупочной грыжи, из-за чего у девушки исчез пупок. Сегодня эта необычная особенность Каролины нисколько не смущает ее поклонников и представителей известных домов моды, и часто для публикуемых фотографий отсутствующую часть тела ей «добавляют» при помощи фотомонтажа.

Крисси Тайген

Крисси Тайген — одна из самых почитаемых на Западе моделей. Любовь поклонников звезда смогла заслужить своим поведением: именно она стала одной из первых моделей, которые решили отказаться от использования фотошопа для корректировки своих недостатков. Своей необычной внешностью манекенщица обязана родителям: отец Крисси имеет норвежские корни, а ее мать родом из Таиланда.

Эшли Грэм

Знаменитая на весь мир вдохновительница бодипозитива когда-то всерьез увлекалась футболом и комплексовала по поводу своей фигуры. В школе будущая модель plus-size неоднократно подвергалась насмешкам со стороны одноклассников, а ее родной отец насмехался над дочерью уже дома. Несмотря на столь печальное детство, девушка смогла преодолеть свои страхи и превратилась в одну из самых узнаваемых моделей планеты.